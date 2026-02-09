Cả chợ hoa Bến Bình Đông chỉ lác đác vài ghe bán hoa kiểng Tết

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào ngày 8/2, chợ hoa Bến Bình Đông (quận 8 cũ, nay là phường Bình Đông, TP.HCM ) vẫn còn khá vắng ghe thuyền dù đã là ngày 21 tháng Chạp, cũng là dịp cuối tuần cận Tết. Vào thời điểm này những năm trước, đã có hàng chục chuyến ghe cập bến về đây, hoạt động kinh doanh diễn ra náo nhiệt cho đến giao thừa.

Khu vực trung tâm chợ hoa Bến Bình Đông chỉ lác đác vài chiếc ghe chở hoa mai cập bến. Các chuyến ghe này đến từ các tỉnh miền Tây như Chợ Lách (Vĩnh Long), Sa Đéc (Đồng Tháp), Cai Lậy (Đồng Tháp)... Đây là những địa phương có đông người trồng và mua bán hoa kiểng dịp Tết ở miền Tây.

Ông Nguyễn Văn Sơn (55 tuổi), một tiểu thương ở Chợ Lách (Vĩnh Long) vừa đến bến Bình Đông từ ngày 19 Tết. Gian hàng của ông chủ yếu là cây cảnh, ớt kiểng có giá từ vài chục nghìn đến hàng triệu đồng tùy hình dáng và kích thước.

"Năm ngoái vào giờ này, các gian hàng bên cạnh tôi đã chở hoa lên buôn bán tập nập. Do tình hình kinh doanh năm ngoái không khả quan nên các chủ nhà vườn khu vực Chợ Lách (Vĩnh Long) bán sỉ cây kiểng, hoa Tết cho các thương lái luôn cho nhanh gọn", ông Sơn cho biết thêm.

Theo các tiểu thương, khách vắng trong thời điểm này không có gì lạ. Bởi mọi người thường có thói quen mua hoa kiểng trong những ngày cận Tết, nhất là giai đoạn 27-30 tháng Chạp.

Hiện, một trong những sản phẩm được hỏi mua nhiều nhất là hoa giấy với giá 300.000-500.000 đồng/chậu.

"Hoa giấy lâu tàn, người chơi có thể mua về ngay và chơi qua Tết. Nhiều người cũng biết đặc tính này của hoa nên không ngại mua hàng sớm", anh Tuấn, một tiểu thương khác cũng đến từ Chợ Lách cho biết.

Cạnh đó, gian hàng hoa cúc, vạn thọ, mâm xôi cũng được một số khách hàng quan tâm hỏi mua. Các chậu hoa này có giá chỉ vài chục nghìn cho một chậu nhỏ và 200.000 đồng một cặp lớn.

"Năm ngoái, tôi đi chợ mua hoa vào cận Tết nhưng không ưng ý lắm, năm nay tôi quyết định ra sớm, mua 6 chậu hoa cúc giá chỉ hơn 300.000 đồng, hoa đẹp và giá rẻ hơn năm ngoái nhiều", bà Thanh Xuân cho biết.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Bính Ngọ 2026 sẽ tái hiện hình ảnh chợ Tết xưa trên tuyến kênh Tàu Hũ - Bến Nghé, dọc đường Bình Đông, phường Phú Định. Đây là hoạt động văn hóa truyền thống được tổ chức vào dịp Tết, gắn với sinh hoạt và giao thương của người dân vùng sông nước Nam Bộ.

Theo ban tổ chức, chợ hoa năm nay có quy mô gần 400 lô kinh doanh hoa mai, cúc, vạn thọ, tắc, bonsai, hoa kiểng, trái cây, rau củ, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền. Không gian chợ được trang trí theo chủ đề "Trên bến dưới thuyền", kết hợp các tiểu cảnh truyền thống để phục vụ tham quan, mua sắm và chụp ảnh.

