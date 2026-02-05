Chi cả trăm triệu đồng chơi hoa Tết

Càng gần Tết Âm lịch, chợ cây cảnh Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên ) - một trong những chợ cây cảnh lớn nhất miền Bắc - càng tấp nập người và xe. Từ sáng sớm, dọc tuyến đê ven sông Hồng, xe tải nối dài ra vào giao dịch, vận chuyển hàng, trong khi nhiều xe cá nhân từ Hà Nội và các tỉnh lân cận cũng đổ về mua sắm.

Không khí mua bán tại chợ diễn ra sôi động suốt từ sáng đến chiều muộn, với nhiều người việc đi chợ chọn hoa, cây cảnh không chỉ để mua sắm mà còn là dịp chơi Tết sớm.

Một cửa hàng lớn chuyên hoa lan trong chợ thu hút rất nhiều khách hàng tới mua sắm, giá các chậu lan phổ biến từ 1,9 triệu đồng đến 32 triệu đồng và đều đã có khách chốt mua làm quà tặng ngày Tết. Anh Nguyễn Bá Quyết (45 tuổi, Hoài Đức) chia sẻ: "Từ khi thị trường cây cảnh chơi Tết khởi động tính tới nay, lượng khách mua lan vẫn tăng đều so với mọi năm. Trong số đó, chậu lan 200 cành cỡ đại với giá gần 100 triệu đã được khách hàng mua vài hôm trước".

"Năm nào gia đình tôi cũng tới chợ Xuân Quan để mua hoa và cây cảnh vì ở đây là chợ đầu mối nên đa dạng mẫu cây, giá cả cũng hợp lý hơn. Tôi mua mỗi cây một ít, mua cả những cành lẻ trang trí, ước chừng mỗi năm chi hơn chục triệu đồng để chơi cây ngày Tết", chị Nguyễn Thị Vui (52 tuổi, xã Đông Cứu, Bắc Ninh) cho biết.

Ngoài hoa lan, nhiều loại cây cảnh khác tại chợ có giá dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng mỗi chậu. Một thương lái ở nội thành Hà Nội cho biết ngày nào cũng đến chợ Xuân Quan nhập hàng nhờ chủng loại phong phú, mẫu mã đẹp và mức giá “mềm” hơn so với nhiều nguồn khác, nên năm nào ông cũng lấy hàng tại đây.

Vụ Tết năm nay, một chủ vườn tại Xuân Quan cho biết đã chuẩn bị 1 vạn chậu cúc mâm xôi và cúc pico - các loại hoa được thị trường ưa chuộng vài năm trở lại đây. Do chi phí đầu vào như chậu cảnh, phân bón, vật tư nông nghiệp và nhân công đều tăng, giá bán hoa, cây cảnh theo đó nhích lên, riêng cúc mâm xôi có giá từ 70.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi chậu, tùy kích cỡ.

Một số nhà vườn cho biết giá hoa, cây cảnh thời gian qua cơ bản giữ ổn định, song từ khoảng 20 tháng Chạp, nhiều loại dự kiến tăng 10-30%, tùy kích thước và độ hiếm. Trong những ngày tới, nhu cầu mua sắm được dự báo tăng mạnh, có thể gấp 3-4 lần so với ngày thường, hứa hẹn giúp thị trường hoa, cây cảnh sôi động hơn dịp Tết Bính Ngọ 2026 , mang lại nguồn thu nhập khả quan cho người trồng hoa, cây cảnh.

Nhiều hộ dân tại làng đào Hồng Hà (xã Ô Diên, Hà Nội) đang tất bật tỉa hoa nở sớm, đánh đào vận chuyển đi khắp tỉnh thành cả nước để tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, làng hoa Mê Linh, Hà Nội bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất trong năm. Trên khắp các cánh đồng hoa, người trồng hoa tất bật chăm sóc, cắt tỉa từng cành để phát triển đúng mong muốn.

