Thủ phủ hoa phía Bắc 'chạy nước rút' vụ Tết

Anh Trần Đình Sang - chủ một vườn hoa hồng với hơn 20 năm gắn bó với nghề ở xã Đại Thịnh - cho biết năm nay thời tiết tương đối thuận lợi, hoa sinh trưởng đều. “Từ đầu tháng Chạp, chúng tôi gần như ăn ngủ ngoài ruộng. Hoa Tết phải nở đúng thời điểm nên từng ngày đều phải theo dõi sát, điều chỉnh nước, phân và che ấm khi trời rét để hoa sinh trưởng đúng nhịp”, anh Hùng chia sẻ.