Thủ phủ hoa phía Bắc 'chạy nước rút' vụ Tết

  • Thứ ba, 3/2/2026 18:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Những ngày cận Tết Nguyên đán, làng hoa Mê Linh, Hà Nội bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất trong năm. Trên khắp các cánh đồng hoa, người trồng hoa tất bật chăm sóc, cắt tỉa từng cành để phát triển đúng mong muốn.

Me Linh anh 1

Anh Trần Đình Sang - chủ một vườn hoa hồng với hơn 20 năm gắn bó với nghề ở xã Đại Thịnh - cho biết năm nay thời tiết tương đối thuận lợi, hoa sinh trưởng đều. “Từ đầu tháng Chạp, chúng tôi gần như ăn ngủ ngoài ruộng. Hoa Tết phải nở đúng thời điểm nên từng ngày đều phải theo dõi sát, điều chỉnh nước, phân và che ấm khi trời rét để hoa sinh trưởng đúng nhịp”, anh Hùng chia sẻ.
Me Linh anh 2

Chị Trần Thị Lan - một hộ trồng hoa tại xã Mê Linh - cho hay: “Hoa hồng cắt cành và hồng chậu năm nay bán khá tốt. Khách đặt trước để lấy dần từ ngày rằm tháng Chạp. Có ngày tôi phải huy động cả gia đình ra cắt hoa, đóng gói từ sáng đến tối”.
Me Linh anh 3

Không chỉ chạy đua với thời gian, người trồng hoa Mê Linh còn phải “cân não” để hoa nở đúng dịp Tết. Việc điều chỉnh sinh trưởng bằng kỹ thuật che phủ, hãm nước, bón phân được tính toán kỹ lưỡng. “Hoa mà nở sớm thì chỉ bán được giá thường còn nở trúng Tết thì giá có thể gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Vì thế, người trồng hoa không dám lơ là dù chỉ một ngày”, chị Lan nói thêm.
Me Linh anh 4

Theo ghi nhận tại các nhà vườn và chợ hoa, giá hoa Tết năm nay có xu hướng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, mức tăng phổ biến 10-20% tuỳ loại và thời điểm lấy hàng. Hoa hồng cắt cành tại Mê Linh hiện dao động khoảng 35.000-45.000 đồng/bó 10 bông, tăng khoảng 10.000 đồng so với năm trước.
Me Linh anh 5

"Năm nay giá có nhỉnh hơn nhưng chi phí đầu vào cũng tăng. Nếu hoa nở đúng dịp Tết mới có lãi", một chủ vườn cho biết.
Me Linh anh 6

Người dân đóng gói hoa để chuẩn bị gửi cho khách.
Me Linh anh 7

Theo nhiều nhà vườn, đơn hàng năm nay đến sớm và nhiều hơn mọi năm. Ngoài kênh bán hàng truyền thống cho chợ đầu mối, đổ sỉ và bán cho các cửa hàng hoa nội thành, lượng khách đặt hàng qua mạng xã hội tăng mạnh. Không ít chủ vườn cho biết, họ đã chốt đơn từ trước rằm tháng Chạp, đặc biệt với các loại hồng chậu, hồng bonsai,...

Theo Lâm Thuỳ Dương/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

