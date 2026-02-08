Sắp Tết, cao tốc miền Trung nào kịp thông xe?

Nhiều đoạn cao tốc qua miền Trung đã hoàn thành từ cuối năm 2025 nhưng chưa cho xe lưu thông, khiến hành trình Bắc - Nam vẫn đứt đoạn, tài xế ngóng chờ ngày thông xe.

Đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đã hoàn thành, chờ ngày xe được lưu thông. Ảnh: VGP.

Từ 20 tháng Chạp, cao điểm đi lại dịp Tết bắt đầu khi nhiều người ở xa lần lượt lên đường về quê. Anh Vũ Quang Minh (30 tuổi) cũng khởi hành từ Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM) lúc 2h sáng để đi Hà Nam cũ, nay là Ninh Bình.

Anh cho biết chặng từ Phú Mỹ đến Nha Trang khá nhẹ nhàng do chủ yếu di chuyển trên cao tốc, mất khoảng 4 tiếng. Theo anh Minh, trên tuyến có nhiều trạm dừng nghỉ tạm thời, thuận tiện cho tài xế nghỉ ngơi và ăn uống, nhưng chưa có cây xăng. Trước khi vào cao tốc, anh đã đổ đầy bình và khi ra đến khu vực Bình Định cũ (Gia Lai mới) tiếp tục đổ thêm nên hành trình diễn ra khá thuận lợi.

Tuy nhiên, riêng chặng Phú Yên (Đắk Lắk mới) - Bình Định (Gia Lai mới), anh Minh vẫn phải đi quốc lộ như mọi năm do các đoạn cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung chưa cho xe chạy dù đã đồng loạt thông xe kỹ thuật vào cuối năm ngoái.

Cao tốc đã hoàn thành, xe vẫn chưa được chạy

Theo anh, trên quốc lộ, đoạn đầu qua Phú Yên đường xấu, xe đông, các đoạn về sau thông thoáng hơn, chạy ổn; riêng đoạn qua Bình Định do mới sửa đường nên xe chạy hơi xóc.

"Cứ nghĩ Tết này có cao tốc để chạy, nhưng các đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong vẫn chưa cho xe lưu thông liền mạch. Nếu kịp thông xe thì anh em tài xế từ Nam ra Bắc sẽ khỏe hơn rất nhiều", anh Minh nói.

Anh Minh cũng cho biết khi chia sẻ hành trình trên mạng xã hội, nhiều tài xế, người quen liên tục hỏi thăm việc các tuyến cao tốc miền Trung đã cho xe chạy hay chưa.

"Nhiều người chờ đợi, mong các tuyến cao tốc miền Trung kịp cho xe chạy trong vài ngày tới. Nếu để đến 28 Tết thì những người quê xa không thể chờ được. Khi cao tốc thông suốt, nhiều anh em đi chặng ngắn hơn cũng có thể về đến nơi trong ngày thay vì phải vất vả qua ngày như trước", anh Minh cho hay.

Cao điểm đi lại dịp Tết bắt đầu khi nhiều người ở xa lần lượt lên đường về quê. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong khi đó, anh Phạm Văn Hải (34 tuổi, TP.HCM) cho biết có kế hoạch lái ôtô đưa gia đình về Huế đón Tết vào ngày 24 tháng Chạp. Suốt 5 mùa Tết qua, anh đều tự lái xe về quê.

Theo anh Hải, hành trình từ TP.HCM ra miền Trung những năm gần đây thuận lợi hơn nhờ hệ thống cao tốc từng bước hoàn thiện. Gia đình anh Hải chỉ mất khoảng 7-8 tiếng, đã tính thời gian nghỉ, để đi từ TP.HCM đến Nha Trang gần 500 km.

Tuy nhiên, hành trình gần 400 km từ Nha Trang đến Quảng Ngãi có chặng phải đi quốc lộ nên mất tới 12-14 tiếng.

"Đoạn này là mệt nhất vì qua nhiều khu dân cư, nhiều biển báo, mặt đường lại xấu. Nếu toàn bộ các tuyến cao tốc miền Trung được thông suốt, thời gian di chuyển trên chặng này có thể rút ngắn khoảng 5 tiếng", anh Hải cho hay.

Năm nay, giá vé máy bay và tàu Tết tăng cao, trong khi nhiều tuyến cao tốc mới được kỳ vọng đưa vào khai thác, nên không ít gia đình chọn tự lái xe về quê để tiết kiệm chi phí, đồng thời có thêm trải nghiệm mới.

Trên các hội nhóm phượt xuyên Việt bằng ôtô, nhiều tài xế còn tạo hẳn bài viết để có thể cập nhật liên tục tình hình thông xe. Việc nhiều tuyến cao tốc miền Trung đã hoàn thành nhưng chưa rõ khi nào xe được lưu thông khiến kế hoạch di chuyển của các gia đình rơi vào thế bị động, đặc biệt với những người lần đầu tự lái xe đường dài.

100 km cao tốc miền Trung đủ điều kiện khai thác trước Tết

Hiện, cao tốc Bắc - Nam đã thông xe từ các tỉnh miền Bắc đến Quảng Ngãi. Để nối thẳng một mạch vào TP.HCM, cần hoàn thiện các dự án thành phần gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

Trong số này, mới chỉ có dự án Vân Phong - Nha Trang (83,3 km) đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Trong khi đó, 4 đoạn cao tốc còn lại chưa cho xe lưu thông vì vẫn phải chờ các cơ quan chuyên môn thẩm định, nghiệm thu.

Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có tổng chiều dài 83,3 km. Ảnh: VGP/Trần Mạnh.

Theo cập nhật mới nhất, ngày 5/2, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng, đại diện Hội đồng kiểm tra Nhà nước đã chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành có điều kiện đối với hai đoạn tuyến tổng chiều dài gần 44 km, trên tổng số 88 km cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu đoạn tuyến còn lại, bảo đảm khai thác đồng bộ toàn tuyến.

Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng chấp thuận nghiệm thu có điều kiện 90 km cao tốc gồm toàn tuyến Hoài Nhơn - Quy Nhơn (70 km) và một phần Quy Nhơn - Chí Thạnh (khoảng 20/61,7 km không gồm 5,1 km qua hầm Cù Mông) để đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán.

Đây là 2 dự án góp phần quan trọng trong việc giảm tải cho Quốc lộ 1A dịp Tết Bính Ngọ.

Đối với hệ thống trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam, các trạm sẽ được đưa vào khai thác tạm, cung cấp những dịch vụ thiết yếu nhằm phục vụ nhu cầu đi lại và bảo đảm an toàn cho người dân trong dịp Tết.

Hiện, trên tuyến cao tốc từ TP.HCM ra Bắc, có 4 trạm dừng nghỉ đang vận hành trên các tuyến Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn, La Sơn - Hòa Liên và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ngoài ra, một điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng đã được đưa vào sử dụng.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn. Ảnh: Tạ Hải/VGP.

Với các trạm đang trong quá trình đầu tư, đến nay đã có 9/21 trạm hoàn thành các hạng mục dịch vụ công thiết yếu và được đưa vào khai thác, tập trung chủ yếu trên các tuyến Mai Sơn - Quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Các trạm còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hoặc có phương án khai thác tạm, trong đó có các trạm trên các tuyến Bùng - Vạn Ninh, Cam Lộ - La Sơn, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Còn từ TP.HCM về miền Tây, trạm dừng nghỉ đang vận hành trên Trung Lương - Mỹ Thuận, 2 trạm đang được đẩy nhanh tiến độ và có phương án khai thác tạm là Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Trong số 17 trạm dự kiến đưa vào khai thác, hiện có 5 trạm đã bố trí cây xăng phục vụ phương tiện, gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Ngoài ra, tại các nút giao ra vào cao tốc, hệ thống cây xăng và dịch vụ phụ trợ khu vực lân cận cũng sẵn sàng phục vụ, giúp người dân có thể chủ động tiếp nhiên liệu trước khi tiếp tục hành trình.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88 km do liên danh Tập đoàn Đèo Cả làm nhà thầu thi công. Dự án có tổng vốn đầu tư 20.470 tỷ đồng , đi qua Quảng Ngãi và Gia Lai. Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70 km, tổng mức đầu tư hơn 12.400 tỷ đồng , đi qua địa bàn tỉnh Bình Định cũ, do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 61,7 km (không gồm 5,1 km qua hầm Cù Mông) với tổng mức đầu tư hơn 14.802 tỷ đồng , đi qua Gia Lai và Đắk Lắk, do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong có chiều dài 48,1 km, tổng mức đầu tư hơn 10.770 tỷ đồng , đi qua địa bàn tỉnh Phú Yên cũ. Dự án do Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.