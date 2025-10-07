Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn hơn 20.000 tỷ nguy cơ chậm tiến độ

  • Thứ ba, 7/10/2025 11:17 (GMT+7)
Vướng mặt bằng nên tiến độ thực hiện dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có nguy cơ bị ảnh hưởng. 

"Nếu không hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 15/10 sẽ rất khó đảm bảo tiến độ vì mùa mưa tới không thể thảm nhựa đồng loạt, đồng nghĩa việc tiến độ dự án bị đe dọa", ông Lê Thắng - Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 - nói.

Chậm tiến độ vì vướng mặt bằng và dân cản trở

Ông Ngọ Trường Nam - Tổng giám đốc Tập đoàn Đèo Cả (nhà thầu) cho biết, đơn vị đang nỗ lực để đến ngày 30/10 sẽ hoàn thành 50 km đoạn tuyến và thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2025 (trừ hầm số 3).

Tuy nhiên, khó khăn lớn hiện nay là nhiều hộ dân lập lán trại, cử người túc trực cả ngày lẫn đêm để cản trở thi công. Nghiêm trọng nhất là tại Km41 (khu vực đèo Eo Gió - thuộc xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi), tình trạng mất an ninh trật tự khiến đoạn tuyến gần như tê liệt thời gian qua.

Quang Ngai Hoai Nhon, cham tien do anh 1

Đơn vị thi công đang nỗ lực đưa dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn về đích đúng hẹn.

"Nguyện vọng của người dân là chính đáng và cần được giải quyết, nhưng phải trên cơ sở pháp luật. Nếu không xử lý rốt ráo, nguy cơ trễ tiến độ toàn dự án rất lớn. Nhà thầu đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân", ông Nam nói.

Theo Ban Quản lý dự án 2 (chủ đầu tư dự án), hiện 5 còn địa phương vẫn chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng (GPMB), gồm: Xã Đình Cương, xã Lân Phong, xã Nguyễn Nghiêm, xã Khánh Cường và phường Đức Phổ, với tổng cộng 14 điểm còn vướng mắc. Trong đó có những vị trí tồn tại kéo dài nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, làm chậm tiến độ chung của dự án.

"Nếu không hoàn thành GPMB trước ngày 15/10 sẽ rất khó đảm bảo tiến độ vì mùa mưa tới không thể thảm nhựa đồng loạt, đồng nghĩa việc tiến độ dự án bị đe dọa", ông Lê Thắng - Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 - nói.

Quang Ngai Hoai Nhon, cham tien do anh 2

Nhà thầu tổ chức thi công cả đêm lẫn ngày.

Liên quan đến việc này, ông Trần Trung Tín - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi - yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu phải xây dựng kế hoạch rõ ràng và phối hợp chặt chẽ với địa phương trong từng bước đối thoại, vận động người dân.

Trước ngày 15/10 phải tháo gỡ

Thừa nhận nguyên nhân một phần do các bên liên quan chưa làm hết trách nhiệm, để tồn tại kéo dài, từ đó phát sinh "điểm nóng" ở cơ sở, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp chính quyền tổ chức đối thoại với từng hộ dân, đưa ra cam kết rõ ràng về thời gian và phương án giải quyết.

Vừa thuyết phục trên cơ sở pháp lý, vừa tuyên truyền để người dân hiểu, từ đó mới xử lý triệt để vướng mắc.

Mới đây, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các đơn vị liên quan, nhằm tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng đánh giá cao sự nỗ lực phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương trong thời gian qua.

Tuy nhiên ông Hùng cũng thẳng thắn chỉ ra thực tế nhiều vị trí vẫn chưa được bàn giao, dẫn tới tình trạng người dân tập trung cản trở, ngăn phương tiện chở vật liệu, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ và an ninh trật tự tại công trường.

"Các bên phải tập trung cao độ, giải quyết rốt ráo công tác mặt bằng. Chậm nhất ngày 15/10 phải xử lý dứt điểm để nhà thầu có điều kiện tăng tốc, hoàn thành dự án vào cuối năm 2025 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng", ông Hùng nhấn mạnh.

Quang Ngai Hoai Nhon, cham tien do anh 3

Ông Nguyễn Việt Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng lưu ý để đảm bảo đồng thuận của người dân, việc giám định chi trả bồi thường phải được thực hiện công khai, minh bạch và có lộ trình cụ thể. Nói một lần, không nói đi nói lại. Phải cam kết rõ ràng ngày nào giám định, ngày nào chi trả, trên cơ sở pháp luật và năng lực thực tế.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và tỉnh Gia Lai (27,7km), tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Đây là một trong 12 dự án thành phần lớn nhất thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021-2025.

Giai đoạn 1, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có quy mô 4 làn xe, vận tốc 80km/h. Dự án do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công do liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu. Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành toàn tuyến vào quý III năm 2026.

Nguyễn Ngọc

