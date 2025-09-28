Chỉ đạo về cao tốc Bắc - Nam phía Đông sau đề xuất của Đèo Cả, Sơn Hải

Chính phủ yêu cầu nghiên cứu nhiều phương án, tính đúng, đủ lợi ích, tránh thất thoát tiền của Nhà nước khi nhiều nhà đầu tư muốn tham gia dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông được mở rộng theo phương thức PPP. Ảnh: Quỳnh Danh.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 516 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về nghiên cứu đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Thường trực Chính phủ cho biết trước đây dự kiến có 24 đoạn được đầu tư theo phương thức này, nhưng thực tế chỉ có 3 đoạn thực hiện được.

Hiện, có rất nhiều nhà đầu tư muốn tham gia. Trước tinh thần tích cực này, Thường trực Chính phủ đề nghị nghiên cứu và đề xuất nhiều phương án, trong đó lưu ý tính toán kỹ, tổng thể để tính đúng, tính đủ lợi ích của Nhà nước đã bỏ ra, không làm thất thoát tiền của Nhà nước, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài khoảng 2.055 km, quy mô từ 6 đến 12 làn xe. Đến nay đã có 1.652 km được đưa vào khai thác. Đến hết năm 2025, dự kiến còn khoảng 1.222 km cao tốc 4 làn hạn chế, gồm Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (dài 43 km), Mai Sơn - Cam Lộ (dài 465 km), Quảng Ngãi - Phan Thiết (dài 580 km) và Mỹ Thuận - Cà Mau (dài 134 km).

Căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí đầu tư, Bộ Xây dựng đã đề xuất trước mắt tập trung ưu tiên mở rộng đáp ứng quy chuẩn đường cao tốc cho các đoạn tuyến thuộc đoạn Hà Nội - TP.HCM, tổng chiều dài khoảng 1.144 km. Các đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ - Cà Mau (149 km) chưa xem xét mở rộng do nhu cầu vận tải chưa cao và gặp khó khăn về thi công, vật liệu.

Để huy động nguồn lực xã hội, Bộ Xây dựng dự kiến triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, đã có 10 doanh nghiệp quan tâm tham gia.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có công văn gửi nhà đầu tư quan tâm đến việc nghiên cứu và đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức PPP.

Tính đến ngày 28/8, Bộ Xây dựng đã nhận được đề xuất đầu tư mở rộng toàn tuyến này của 10 nhà đầu tư trong nước gồm: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), CTCP Tập đoàn Đèo Cả, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, CTCP Tập đoàn Trường Thịnh, CTCP Tổng công ty ĐTXD 194, CTCP Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, CTCP Rạng Đông, CTCP LIZEN.

Đáng chú ý, Tập đoàn Đèo Cả đã có Văn bản số 682/2025/ĐCG gửi Thủ tướng đề xuất phương án mở rộng toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ quy mô 4 làn xe lên 6 làn xe. Phạm vi mở rộng bao gồm toàn bộ 19 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2025, với tổng chiều dài 1.241 km.

Phía Sơn Hải cũng đề xuất đầu tư mở rộng theo quy mô hoàn chỉnh 263 km đoạn cao tốc Bắc - Nam từ Hoài Nhơn đến Nha Trang bằng 100% vốn của nhà đầu tư.

Trong khi đó, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) có văn bản gửi Thủ tướng và Bộ Xây dựng mong muốn được ưu tiên tham gia đầu tư các đoạn tuyến khu vực phía bắc, gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng. Tổng chiều dài của các đoạn tuyến này ước tính khoảng 300 km, với tổng mức đầu tư gần 45.400 tỷ đồng .

Đoạn cao tốc Bùng - Cam Lộ thuộc dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư (PPP) cũng được Tập đoàn Trường Thịnh xin Chính phủ đảm nhận đầu tư mở rộng hoàn chỉnh.

Song song, hai đoạn tuyến quan trọng là Phan Thiết - Dầu Giây (dài 99 km), tổng mức đầu tư khoảng 4.400 tỷ đồng và đoạn Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh (dài 104 km) với tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng được CTCP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành đề xuất nghiên cứu và đầu tư mở rộng.

Bộ Xây dựng hoan nghênh, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông của các doanh nghiệp, cho thấy sự đồng hành cùng Nhà nước trong phát triển hạ tầng trọng điểm quốc gia và hưởng ứng Nghị quyết 68-NQ/TW về kinh tế tư nhân.