Hoàn thành 5 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam trong năm nay

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu phát huy tinh thần "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ" để hoàn thành 5 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị trong năm nay.

Cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi thông xe tuyến chính vào ngày 30/4 vừa qua. Ảnh: Phạm Đức/Báo Thanh Niên.

Theo Công văn số 8190 ngày 3/9 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo của Bộ Xây dựng đến nay 5 dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị thuộc dự án xây dựng công trình cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 đã cơ bản hoàn thành tuyến chính cao tốc, thông xe và đưa vào khai thác 259 km, đáp ứng tiến độ yêu cầu của Chính phủ.

Trong đó, dự án thành phần Hàm Nghi - Vũng Áng đã hoàn thành toàn bộ.

Để hoàn thành các hạng mục còn lại, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Trị quyết liệt chỉ đạo hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các phạm vi còn lại (đường gom, trạm dừng nghỉ...) của 3 dự án thành phần Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ trước ngày 15/9.

Bên cạnh đó, địa phương lên giải pháp bảo vệ thi công tại một số vị trí người dân cản trở thi công để các nhà thầu tổ chức thi công hoàn thành các dự án theo tiến độ yêu cầu.

Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, tiếp tục phát huy tinh thần "vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "xuyên ngày lễ, xuyên ngày tết", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "3 ca, 4 kíp"... để thi công, phấn đấu hoàn thành 2 dự án thành phần Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh trong tháng 9, hoàn thành dự án thành phần Vạn Ninh - Cam Lộ trong tháng 10.

Đồng thời, Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai hạng mục giám sát điều hành giao thông và hạng mục trạm dừng nghỉ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12.

Theo quy hoạch, 5 dự án thành phần cao tốc có chiều dài 259 km, tổng mức đầu tư khoảng 49.200 tỷ đồng , trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Trong đó, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi (35 km), Hàm Nghi - Vũng Áng (54 km), Vũng Áng - Bùng (55 km), Bùng - Vạn Ninh (dài 49 km), Vạn Ninh - Cam Lộ (dài 66 km) có quy mô đầu tư 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m.