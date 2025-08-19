Bước tiến mới ở dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Sáng nay (19/8) đã diễn ra lễ khởi công loạt dự án tái định cư khắp cả nước nhằm phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) sáng 19/8, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết nước ta đã đưa vào khai thác 2 dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Bến Thành - Suối Tiên và đoạn Nhổn - Kim Mã, từng bước hiện đại hóa đô thị.

"Hôm nay khởi công các dự án tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là các dự án rất quan trọng, tạo tiền đề để các dự án đường sắt tốc độ cao triển khai đáp ứng tiến độ", Bộ trưởng Xây dựng nhấn mạnh.

Tại điểm cầu Ninh Bình, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo bộ ngành, địa phương đã dự lễ khởi công dự án xây dựng khu tái định cư trên địa bàn phường Đồng Văn (vị trí số 2) để phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Dự án có tổng số vốn đầu tư gần 10 tỷ đồng để xây dựng hệ thống đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, cấp điện, chiếu sáng) trên diện tích khoảng 1,2 ha. Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Ninh Bình có chiều dài khoảng 86 km, đi qua 22 xã, phường.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và các đại biểu thực hiện bấm nút khởi công khu tái định cư trên địa bàn phường Đồng Văn, Ninh Bình. Ảnh: VGP/Minh Khôi.

TP Huế cũng tổ chức khởi công 4 dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, nghĩa trang phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng .

Cụ thể, Huế khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tái định cư 6 thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương (2,5 ha, tổng vốn 39 tỷ đồng ); dự án khu tái định cư Phú Đa, xã Phú Vang (5 ha, tổng vốn 44 tỷ đồng ); dự án khu nghĩa trang nhân dân Phong Hiền (2,5 ha, tổng vốn 9 tỷ đồng ); và dự án Khu tái định cư Lộc Tiến giai đoạn 2, tại khu vực Chân Mây - Lăng Cô (13 ha, tổng vốn 251 tỷ đồng ).

Tại điểm cầu Hà Nội cũng khởi công hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, với quy mô 6 ha phục vụ làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Thanh Hóa khởi công hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 2 thuộc khu tái định cư thông Hồng Sơn, với quy mô gần 3 ha. Hà Tĩnh khởi công khu tái định cư tại phường Hà Huy Tập, có tổng vốn 37 tỷ đồng , quy mô khoảng 5 ha.

Đà Nẵng khởi công hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư quy mô 5 ha, tổng mức đầu tư hơn 76 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình được đầu tư đồng bộ các hạng mục như san nền, giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh, phòng cháy chữa cháy và hạ tầng viễn thông.

Để chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), lễ khánh thành, khởi công diễn đã diễn ra sáng 19/8 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 80 điểm cầu trên cả nước, với 250 dự án đủ điều kiện triển khai.

Trong đó, có 34 điểm cầu chính trực tiếp sẽ có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tham dự. Các dự án này có tổng vốn đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng , dự kiến đóng góp trên 18% GDP năm 2025 và hơn 20% GDP trong các năm tiếp theo.