Cầu Cát Lái hơn 17.000 tỷ đồng dự kiến xây xong năm 2029

Theo kế hoạch, dự án cầu Cát Lái sẽ được triển khai đến năm 2029, trong đó thời gian thi công phần cầu và đường khoảng 48 tháng.

Cầu Cát Lái dài khoảng 11,6 km, điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định (TP.HCM), điểm cuối giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tiến độ này được nhà đầu tư là Tổng công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và đường dẫn.

Theo báo cáo, tổng chiều dài tuyến khoảng 11,6 km, trong đó phần cầu dài 4,7 km, đi qua phường Cát Lái (TP.HCM) và xã Đại Phước (Đồng Nai). Điểm đầu dự án nằm trên đường Nguyễn Thị Định (TP.HCM), cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400 m; điểm cuối giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Về phương thức đầu tư, dự án xây cầu Cát Lái đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng ngân sách Nhà nước.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 17.694 tỷ đồng . Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 3.426 tỷ đồng ; chi phí xây dựng khoảng 9.498 tỷ đồng .

Về quy mô kỹ thuật, cầu Cái Lái có vận tốc thiết kế 80 km/h. Phần cầu chính dài khoảng 3 km, được thiết kế dạng cầu dây văng liên tục, mặt cắt ngang rộng 33,5 m, bảo đảm quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Để triển khai dự án, tổng diện tích đất cần thu hồi vĩnh viễn khoảng 140 ha. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm 43 ha, bao gồm đất trồng lúa, cây hàng năm, cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản; đất ở khoảng 15 ha; đất giao thông hơn 13 ha; đất sông ngòi, kênh rạch khoảng hơn 13 ha...

Phần đường dẫn phía tỉnh Đồng Nai được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng 100 m. Trong giai đoạn 1, dự án sẽ xây dựng các tuyến đường song hành hai bên đảm bảo 6 làn xe cơ giới. Hệ thống nút giao trên tuyến bao gồm các nút giao với đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, đường liên cảng phía Nhơn Trạch, tỉnh lộ 25C và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Bản đồ hướng tuyến dự án cầu Cát Lái. Ảnh: CC1.

Cầu Cát Lái nằm ở trung tâm của trục phát triển đông - nam TP.HCM, điểm giao của hai vùng phát triển đô thị - công nghiệp trọng điểm của cả nước. Do đó, việc đầu tư xây dựng cầu không chỉ trực tiếp thay thế tuyến phà Cát Lái, giảm thời gian di chuyển giữa TP.HCM và Đồng Nai, mà còn mở thêm trục kết nối mới giữa khu đô thị Thủ Thiêm với Nhơn Trạch và sân bay Long Thành.

Cầu Cát Lái cũng đóng vai trò kết nối chiến lược với các trục giao thông như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, đa hướng phục vụ phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ.

Theo nhà đầu tư, dự án phù hợp với các đồ án quy hoạch vùng TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060, quy hoạch giao thông tỉnh Đồng Nai và định hướng phát triển khu vực Cát Lái - Nhơn Trạch trở thành trung tâm logistics, công nghiệp - dịch vụ và đô thị xanh của vùng hạ lưu sông Đồng Nai.

Bên cạnh cầu Cát Lái, các dự án cầu Phú Mỹ 2 và cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) cũng đang được TP.HCM và Đồng Nai hoàn tất thủ tục để sớm khởi công. Mới đây, hai địa phương còn thống nhất đầu tư thêm 3 cây cầu mới gồm Thạnh Hội 2, Tân Hiền và Tân An.

Đối với dự án cầu Phú Mỹ 2, Sở Xây dựng TP.HCM đang đề xuất UBND TP tổ chức lễ động thổ vào ngày 15/1 tới. Trước đó, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án này theo phương thức PPP, hợp đồng BT. Nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng quỹ đất giá trị khoảng 15.083 tỷ đồng và ngân sách thành phố khoảng 5.807 tỷ đồng . Việc thanh toán dự kiến thực hiện trong vòng 3 năm sau khi công trình hoàn thành, bàn giao.

Cầu Phú Mỹ 2 dài khoảng 6,3 km, gồm cả phần cầu và đường dẫn. Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM), điểm cuối kết nối đường Liên Cảng (Đồng Nai). Cầu được thiết kế quy mô 8 làn xe (6 làn ôtô và 2 làn hỗn hợp); đường dẫn hai đầu cầu tối thiểu 8 làn xe với hạ tầng kỹ thuật tương ứng.

Hiện, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM khẩn trương tham mưu UBND TP.HCM quyết định lựa chọn nhà đầu tư dự án cầu Phú Mỹ 2.