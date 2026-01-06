Vốn FDI vào Việt Nam cao nhất 5 năm qua

Dòng vốn FDI vào Việt Nam đạt mức cao nhất trong 5 năm qua, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư tiếp tục được duy trì, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2025 ước đạt 27,62 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm qua. Ảnh: Việt Linh.

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/12/2025 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 38,42 tỷ USD , tăng 0,5% so với năm trước.

Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2025 ước đạt 27,62 tỷ USD , tăng 9% so với năm trước và là mức cao nhất trong 5 năm qua.

Đáng chú ý, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành thu hút đầu tư ngoại mạnh nhất, đạt 22,88 tỷ USD , chiếm 82,8% tổng vốn FDI thực hiện. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh bất động sản hút 1,93 tỷ USD (chiếm 7%); sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 914,9 triệu USD (chiếm 3,3%).

Dữ liệu cũng cho thấy trong số 38,42 tỷ USD vốn FDI năm 2025, có 17,32 tỷ USD vốn đăng ký mới của 4.054 dự án, giảm 12,2% về số vốn và tăng 20,1% về số dự án so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép đầu tư mới với số vốn đăng ký đạt 9,8 tỷ USD , chiếm 56,5% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 3,67 tỷ USD (chiếm 21,2%) và các ngành còn lại đạt 3,85 tỷ USD (chiếm 22,2%).

Năm 2025, cả nước có 1.404 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, với tổng vốn tăng thêm 14,07 tỷ USD , tăng 0,8% so với năm trước. Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, vốn FDI đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 18,59 tỷ USD , chiếm 59,2% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm gần 20% và các ngành còn lại chiếm gần 21%.

Ngoài ra, vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 7,03 tỷ USD , tăng 54,8% so với năm trước. Trong đó, có 1.305 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp, với giá trị góp vốn là 2,55 tỷ USD và 2.282 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 4,48 tỷ USD . Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 34,6% tổng giá trị góp vốn.

Trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong năm 2025, Singapore tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam với 4,84 tỷ USD , chiếm 27,9% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Trung Quốc 3,64 tỷ USD (chiếm 21%); Hong Kong (Trung Quốc) 1,73 tỷ USD (chiếm 10%); Nhật Bản 1,62 tỷ USD (chiếm 9,4%)...