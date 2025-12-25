Doanh nghiệp FDI lâu đời nhất TP.HCM sắp đóng cửa

Công ty TNHH Panko Vina - một trong những doanh nghiệp lâu đời nhất tại thủ phủ công nghiệp Bình Dương (cũ), nay thuộc TPHCM - vừa thông báo sẽ đóng cửa, sau hơn 23 năm hoạt động.

Đại diện Công ty TNHH Panko Vina (khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Bến Cát, TP.HCM) xác nhận, doanh nghiệp này vừa phát đi thông báo về việc chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh từ đầu năm 2026.

Vì sao đóng cửa?

Phía công ty cho biết, đã hoạt động sản xuất kinh doanh tại Bình Dương hơn 23 năm. Với những khó khăn ở thời điểm hiện tại, dù Công ty nỗ lực để duy trì hoạt động nhưng việc tiếp tục kinh doanh trong bối cảnh hiện tại là không khả thi.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố liên quan đến tình hình kinh doanh, thị trường và các điều kiện khách quan khác, doanh nghiệp quyết định thông báo sẽ hoạt động sản xuất kinh doanh chậm nhất đến hết ngày 31/1/2026 và kết thúc hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ ngày 1/2/2026.

Công ty TNHH Panko Vina đã hoạt động hơn 23 năm tại tỉnh Bình Dương cũ, nay là TP.HCM.

Đại diện Công ty TNHH Panko Vina thừa nhận, quyết định trên sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của toàn thể cán bộ, công nhân viên. Công ty cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến người lao động theo quy định của pháp luật.

Theo đó, khoản lương tháng 1/2026 sẽ được tính đến hết ngày 31/1/2026 dù thời gian làm việc thực tế của các bộ phận kết thúc sớm hơn dự kiến. Phép năm đối với công nhân viên đang được công ty ứng trước sẽ không bị khấu trừ vào tiền lương. Các công nhân viên còn phép tồn sẽ được Công ty thanh toán đầy đủ.

Công ty trợ cấp cho mỗi cán bộ, công nhân viên 2 triệu đồng/người và khoản trợ cấp cho thời gian thử việc đối với các trường hợp được thanh toàn theo quy định của pháp luật.

Giải thích thêm về nguyên nhân đưa ra quyết định ngừng hoạt động, đại diện doanh nghiệp cho biết, kể từ sau dịch bệnh COVID-19, công ty gặp nhiều khó khăn, nhất là việc không tìm kiếm được đơn hàng. Bên cạnh đó, công ty cũng có một nhà máy ở tỉnh Quảng Nam, nay là TP Đà Nẵng nên muốn tập trung sản xuất ở một nơi trong bối cảnh ít đơn hàng.

Thấp thỏm với lương tháng 13

Chia sẻ với phóng viên, đại diện Công ty TNHH Panko Vina cho biết, hiện nay toàn bộ nhà máy ở phường Bến Cát, TPHCM có khoảng 2.700 công nhân lao động. Hiện tại, Công đoàn cơ sở công ty đang thu thập các kiến nghị của người lao động để trao đổi với công ty. Qua nắm bắt sơ bộ, người lao động mong muốn công ty sẽ trả thưởng tháng 13 của năm 2025, vì đến thời điểm này công nhân đã làm hết năm.

Cũng theo vị này, đến thời điểm hiện tại, công ty không nợ lương và BHXH của công nhân.

Gắn bó nhiều năm, khi nhận được thông báo từ công ty, nhiều công nhân không khỏi xót xa. Anh T.T. cho biết, anh đến công ty xin việc và vào làm từ tháng 7/2015. Sau thời gian làm việc, anh lấy vợ cũng là công nhân làm việc tại đây. “Đây là công ty đầu tiên tôi làm việc. Khi nghe tin công ty ngưng hoạt động, tôi rất buồn. Cảm ơn Panko Vina giúp tôi trưởng thành”- anh T. ngậm ngùi.

Là một trong hàng nghìn công nhân làm việc tại Công ty TNHH Panko Vina, chị H. chia sẻ, năm 2010, chị vào Bình Dương và xin vào công ty này làm việc. Chị H. nói: "Vui có, buồn có, nhiều khi bị chửi, tủi thân đến khóc. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã 15 năm, nay sắp phải chia tay rồi, tôi thật sự rất buồn”.