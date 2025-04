Khách sạn 5 sao hơn 1.000 phòng ở Hạ Long đóng cửa

Khách sạn Best Western Premier Sapphire Ha Long do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJILAND làm chủ đầu tư ngừng nhận khách từ 1/4.

Khách sạn ở Hạ Long phải đóng cửa do chủ đầu tư hết hạn hợp đồng với đơn vị vận hành. Ảnh: The Best Western Premier Sapphire Ha Long.

Khách sạn 5 sao The Best Western Premier Sapphire Ha Long vừa thông báo sẽ chính thức dừng hoạt động từ ngày 1/4, tuy nhiên không tiết lộ lý do.

Theo đại diện Best Western, những khách hàng đã đặt phòng sau ngày 1/4 sẽ được hỗ trợ đền bù và sắp xếp dịch vụ tương đương tại các khách sạn khác trong khu vực.

The Best Western Premier Sapphire có hơn 1.000 phòng nghỉ, cung cấp đầy đủ các dịch vụ theo tiêu chuẩn của tập đoàn khách sạn quốc tế Best Western.

Thực tế, đây là khối chung cư cao tầng hạng sang do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJILAND làm chủ đầu tư. Nhiều nhà đầu tư đã mua lại các phòng từ khi tòa nhà đủ điều kiện mua bán, sau đó ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh với đơn vị khai thác. Một trong những quyền lợi của chủ căn hộ là mỗi năm sẽ được ở miễn phí 15 ngày.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, một chủ căn hộ cho biết khách sạn đóng cửa do hết hạn hợp đồng hợp tác 5 năm giữa Best Western và DOJILAND. Hiện, DOJILAND chưa công bố rõ ràng kế hoạch tiếp theo cho tòa khách sạn này nên chủ sở hữu sẽ tự vận hành cho thuê căn hộ.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, quý I/2025, tỉnh đón gần 5,7 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024.

Du lịch được tỉnh xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung. Quảng Ninh đặt mục tiêu năm 2025 thu hút 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu từ lĩnh vực du lịch đạt 55.000 tỷ đồng .