Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu giải pháp khắc phục ô nhiễm không khí

Thứ trưởng NNMT cho biết ô nhiễm bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội và vùng Bắc Bộ là vấn đề cần giải quyết trọng tâm, cơ quan quản lý đang triển khai nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài.

Tháng 12/2025 vừa qua, Hà Nội nhiều ngày liền thuộc nhóm "ô nhiễm nhất thế giới" với nồng độ bụi mịn ở mức cảnh báo. Ảnh: Đinh Hà.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12/2025 vừa diễn ra chiều nay (8/1), Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) Phùng Đức Tiến đã thông tin về các giải pháp cấp bách trước mắt và lâu dài nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn.

Cụ thể, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết ô nhiễm bụi mịn PM2.5 tiếp tục là vấn đề cần giải quyết trọng tâm, tập trung tại Hà Nội và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Năm 2025 vừa qua, tình trạng ô nhiễm tăng mạnh theo quy luật trong các tháng 10-12. Đỉnh điểm ngày 12/12/2025, chỉ số AQI trung bình ngày đạt 264.

Theo Thứ trưởng NNMT, có 2 nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó nguyên nhân khách quan là hình thái thời tiết (vào cuối tháng 11 đầu tháng 12) bất lợi hơn trung bình nhiều năm (sương mù, nghịch nhiệt kéo dài). Nguyên nhân chủ quan là nguồn phát thải từ hoạt động giao thông và mật độ lưu thông tham gia giao thông vào đợt cuối năm tăng cao; công trình xây dựng, mở rộng đường, lát vỉa hè cuối năm chưa có che chắn, đào ẩm hiệu quả; đốt rác/phụ phẩm tự phát; nguồn thải làng nghề và công nghiệp...

Thứ trưởng NNMT Phùng Đức Tiến thông tin về các giải pháp cấp bách trước mắt và lâu dài nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí. Ảnh: VGP/Minh Khôi.

Về giải pháp khắc phục, lãnh đạo Bộ NNMT cho biết về giải pháp trước mắt, cần thiết lập cơ chế giám sát và gửi báo cáo hàng tuần. Định kỳ trước 11h thứ Sáu hàng tuần, Bộ NNMT sẽ tổng hợp số liệu từ các địa phương, đánh giá tiến độ và báo cáo Thủ tướng. Hiện tại cơ quan quản lý đã xây dựng tới báo cáo tuần thứ 10 về các nội dung này. Thứ hai là tăng cường mạng lưới quan trắc để có cơ sở xử lý.

Về lâu dài, Thứ trưởng Tiến cho biết giải pháp đầu tiên là kiểm soát nguồn thải. Bộ đã ban hành 2 văn bản gửi UBND các tỉnh/thành phố, yêu cầu kích hoạt ngay các biện pháp khẩn cấp như tăng cường rửa đường; kiểm soát 100% các công trình xây dựng và nghiêm cấm đốt mở. Rà soát các hoạt động, khuyến khích cắt giảm công suất trong những ngày cao điểm.

Giai đoạn 2026-2030, công tác quản lý tập trung vào 4 nhóm giải pháp. Thứ nhất là hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện, gồm xây dựng kế hoạch triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng không khí; thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia; nghiên cứu sửa đổi quy định về bảo vệ môi trường không khí trong Luật Bảo vệ môi trường; đồng thời ban hành lộ trình và quy chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy.

Thứ hai là đầu tư hạ tầng và ứng dụng khoa học công nghệ để xử lý ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí.

Thứ ba là kiểm soát các nguồn thải, như nguồn thải từ ôtô, xe gắn máy.

Thứ tư là hỗ trợ địa phương, truyền thông và hợp tác quốc tế.