Sương mù ô nhiễm bao phủ Hà Nội từ sáng tới chiều

Sáng 29/12, ghi nhận nhiều khu vực TP. Hà Nội chìm trong làn không khí đục ngầu do ô nhiễm và bụi mịn.

Hà Nội thường xuyên nằm trong top 10 thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí nhất thế giới. Theo số liệu từ các trạm quan trắc ngày 29/12, chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức 174, mức rất xấu. Ảnh: IQAir.

Sáng 29/12, phố Dương Đình Nghệ (phường Cầu Giấy) chìm trong sương mù bụi mịn, có thể quan sát bằng mắt thường.

Tại các khu vực như công viên và hồ điều hòa CV1, tòa nhà Keangnam, Landmark 72... bụi mịn phủ kín bầu trời khiến cảnh quan xung quanh mờ mịt.

Khu vực đường Hồ Tùng Mậu (phường Cầu Giấy), tuyến đường thường xuyên có nhiều phương tiện tham gia giao thông, mờ mịt trong sương mù chiều 29/12.

Không khí đặc quánh khiến nhiều người đi đường cảm thấy khó chịu và hạn chế tầm nhìn. Người dân tham gia giao thông tại các tuyến đường Hà Nội ngày 29/12 phải đeo khẩu trang, kính và những trang bị khác để chắn bụi khi tham gia giao thông.

Dải phân cách trên cầu Nhật Tân bụi ken đặc bụi bẩn do ô nhiễm và mật độ phương tiện lớn.

Ghi nhận chiều 29/12, khu vực Tây Hồ chìm trong bụi mịn trắng xóa. Theo ứng dụng IQAir, chỉ số tại đây là 182, cảnh báo có hại cho sức khỏe người dân.

Ông Nakamura Daisuke (52 tuổi, du khách Nhật Bản) chia sẻ: "Tây Hồ là một trong những địa điểm mà tôi đã lên kế hoạch tham quan trước đó, tuy nhiên hôm nay đi dạo nhìn gần thì khung cảnh rất thoải mái nhưng nhìn ra xa đối diện hồ thấy rõ mức độ bụi ô nhiễm của ngày hôm nay."

Hình ảnh cầu Thăng Long gần như biến mất trong làn sương mù dày chiều 29/12. Người dân được khuyến cáo giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông do tầm nhìn hạn chế trước tình hình không khí ô nhiễm.

Phần mặt bằng rộng lớn của dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dần lộ diện sau nhiều ngày khẩn trương triển khai di dời hộ dân, thu hồi đất để bàn giao phục vụ dự án.

Sau nhiều ngày ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực.

Các hộ dân trên phố Đê La Thành, Hà Nội, đang khẩn trương thu dọn, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sắp được triển khai.

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.