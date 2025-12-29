Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sương mù ô nhiễm bao phủ Hà Nội từ sáng tới chiều

  • Thứ hai, 29/12/2025 18:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 29/12, TP. Hà Nội chìm trong làn sương đục ngầu, các tòa nhà bị che phủ trong bụi mịn và sương mù, chất lượng không khí ở mức xấu, đe dọa sức khỏe của người dân.

O nhiem khong khi anh 1

Sáng 29/12, ghi nhận nhiều khu vực TP. Hà Nội chìm trong làn không khí đục ngầu do ô nhiễm và bụi mịn.
O nhiem khong khi anh 2

Hà Nội thường xuyên nằm trong top 10 thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí nhất thế giới. Theo số liệu từ các trạm quan trắc ngày 29/12, chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức 174, mức rất xấu. Ảnh: IQAir.
O nhiem khong khi anh 3

Hình ảnh tại đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân) bao phủ trong làn sương đục ngầu.
O nhiem khong khi anh 4

Sáng 29/12, phố Dương Đình Nghệ (phường Cầu Giấy) chìm trong sương mù bụi mịn, có thể quan sát bằng mắt thường.

O nhiem khong khi anh 5O nhiem khong khi anh 6O nhiem khong khi anh 7O nhiem khong khi anh 8

Tại các khu vực như công viên và hồ điều hòa CV1, tòa nhà Keangnam, Landmark 72... bụi mịn phủ kín bầu trời khiến cảnh quan xung quanh mờ mịt.
O nhiem khong khi anh 9

Khu vực đường Hồ Tùng Mậu (phường Cầu Giấy), tuyến đường thường xuyên có nhiều phương tiện tham gia giao thông, mờ mịt trong sương mù chiều 29/12.
O nhiem khong khi anh 10

Cầu Nhật Tân chìm trong làn sương mờ ảo.
O nhiem khong khi anh 11O nhiem khong khi anh 12O nhiem khong khi anh 13O nhiem khong khi anh 14

Không khí đặc quánh khiến nhiều người đi đường cảm thấy khó chịu và hạn chế tầm nhìn. Người dân tham gia giao thông tại các tuyến đường Hà Nội ngày 29/12 phải đeo khẩu trang, kính và những trang bị khác để chắn bụi khi tham gia giao thông.
O nhiem khong khi anh 15

Dải phân cách trên cầu Nhật Tân bụi ken đặc bụi bẩn do ô nhiễm và mật độ phương tiện lớn.

O nhiem khong khi anh 16

Ghi nhận chiều 29/12, khu vực Tây Hồ chìm trong bụi mịn trắng xóa. Theo ứng dụng IQAir, chỉ số tại đây là 182, cảnh báo có hại cho sức khỏe người dân.
O nhiem khong khi anh 17

Ông Nakamura Daisuke (52 tuổi, du khách Nhật Bản) chia sẻ: "Tây Hồ là một trong những địa điểm mà tôi đã lên kế hoạch tham quan trước đó, tuy nhiên hôm nay đi dạo nhìn gần thì khung cảnh rất thoải mái nhưng nhìn ra xa đối diện hồ thấy rõ mức độ bụi ô nhiễm của ngày hôm nay."
O nhiem khong khi anh 18

Hình ảnh cầu Thăng Long gần như biến mất trong làn sương mù dày chiều 29/12. Người dân được khuyến cáo giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông do tầm nhìn hạn chế trước tình hình không khí ô nhiễm.

Đinh Hà - Trần Hiền

