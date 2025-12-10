Hiện trạng dự án đường Vành đai 1 ít ngày trước bàn giao mặt bằng

|
Ngày 4/12, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6032/QĐ-UBND điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sang hết năm 2026 do công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc. Thành phố đồng thời yêu cầu UBND các phường Láng Hạ, Ô Chợ Dừa và Giảng Võ đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất bàn giao mặt bằng trước ngày 15/12.
Với diện tích khoảng 31,5 km2, Vành đai 1 được xem là khu vực huyết mạch của Hà Nội, nơi sinh sống của 600.000 người dân (chiếm 7% dân số thành phố) và đón hàng triệu lượt người qua lại hàng ngày.
Ghi nhận trong ngày 8-9/12, phần lớn hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đi qua phường Giảng Võ đã hoàn tất bàn giao mặt bằng. Theo Ban Quản lý dự án, tổng diện tích đất thu hồi của dự án là 153.341 m2, liên quan 1.983 hộ dân, nằm trên địa bàn 3 phường Ô Chợ Dừa, Láng và Giảng Võ.
Hình ảnh máy móc phá dỡ các tòa nhà tại khu vực thu hồi đất tại phường Giảng Võ. Tổng diện tích đất thu hồi tại phường Giảng Võ là 40.015 m2 với 795 hộ.
Công tác tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang được thực hiện khẩn trương, nhiều hạng mục được phá dỡ.
Một số hộ kinh doanh, buôn bán dọc tuyến dự án đang gấp rút di chuyển tài sản, đồ đạc để bàn giao mặt bằng.
Cũng trong nhiều tháng qua, các hộ kinh doanh trên đường Đê La Thành đã treo biển thanh lý, giảm giá hàng hoá để kịp thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
"Chúng tôi đang khẩn trương trước ngày 10/12 hoàn thành dọn dẹp, di dời hàng hóa về địa điểm mới để bàn giao lại mặt bằng thi công dự án", một hộ kinh doanh nội thất trên đường Đê La Thành cho biết.
Các mặt hàng thanh lý chủ yếu là đồ nội thất, phụ kiện đồ gỗ, với mức giảm dao động từ 20-40%.
Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2 km, đi qua 3 phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng Hạ. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án được phê duyệt từ tháng 12/2017, dự kiến hoàn thành năm 2020 nhưng chậm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng.
