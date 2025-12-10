Hiện trạng dự án đường Vành đai 1 ít ngày trước bàn giao mặt bằng

Ghi nhận trong ngày 8-9/12, phần lớn hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đi qua phường Giảng Võ đã hoàn tất bàn giao mặt bằng. Theo Ban Quản lý dự án, tổng diện tích đất thu hồi của dự án là 153.341 m2, liên quan 1.983 hộ dân, nằm trên địa bàn 3 phường Ô Chợ Dừa, Láng và Giảng Võ.