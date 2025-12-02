Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hà Nội mờ đặc trong sương mù ô nhiễm

  • Thứ ba, 2/12/2025 13:30 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Những ngày vừa qua, TP. Hà Nội chìm trong làn sương đục ngầu. Chất lượng không khí ở mức xấu, đe dọa sức khỏe và gây khó khăn cho hoạt động sinh hoạt của người dân.

O nhiem anh 1

Ghi nhận những ngày vừa qua, TP. Hà Nội chìm trong làn không khí đục ngầu do ô nhiễm và bụi mịn.
O nhiem anh 2

Theo số liệu từ ứng dụng AirVisual, chỉ số chất lượng không khí (AQI) có nơi vượt mức 200 (ngưỡng Tím), ở mức rất có hại đối với sức khỏe người dân.
O nhiem anh 3O nhiem anh 4O nhiem anh 5O nhiem anh 6

Ghi nhận trong sáng 2/12, sương mù dày đặc bao phủ nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội.

O nhiem anh 7

Theo Cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, dữ liệu quan trắc và dự báo khí tượng chỉ ra rằng khoảng 10 ngày cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, các tỉnh phía Bắc (đặc biệt là Hà Nội) sẽ chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bất lợi như hiện tượng nghịch nhiệt, gió yếu và sương mù. Những yếu tố này khiến không khí khó lưu thông, tạo điều kiện cho bụi mịn PM2.5 tích tụ với nguy cơ vượt ngưỡng cho phép.
O nhiem anh 8

Khu vực đường Hồ Tùng Mậu (phường Cầu Giấy) vào giờ cao điểm buổi sáng, mật độ giao thông cao càng cho thấy rõ khói bụi trên đường. Các hoạt động phun nước, dập bụi được thực hiện vào khung giờ thấp điểm (đêm và sáng sớm, trước 6h sáng hàng ngày).
O nhiem anh 9O nhiem anh 10O nhiem anh 11O nhiem anh 12

Không khí đặc quánh khiến nhiều người đi đường cảm thấy khó chịu và hạn chế tầm nhìn.
O nhiem anh 13

Tình trạng ô nhiễm không khí xảy ra tại nhiều điểm khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, một số nơi có chỉ số AQI ở ngưỡng rất xấu, đe dọa sức khỏe của người dân.
O nhiem anh 14

Các biện pháp đeo khẩu trang, kính... để tránh khói bụi được nhiều người sử dụng.
O nhiem anh 15

Những hoạt động thể thao, vui chơi của người dân và khách du lịch tại hồ Hoàn Kiếm phần nào bị ảnh hưởng bởi không khí ô nhiễm, nhiều người phải đeo khẩu trang ngay cả lúc chụp ảnh hay tập thể dục.
O nhiem anh 16

"Những ngày này, khi di chuyển trên đường, tôi cảm thấy rất khó chịu và ngột ngạt, tôi cũng đang mắc bệnh viêm xoang nên càng cảm thấy khó thở hơn", Khánh Huyền (18 tuổi, phường Long Biên) nói.
O nhiem anh 17

Hình ảnh cầu Long Biên mờ sương sáng 2/12. Trước tình hình không khí bụi bặm, người dân được khuyến cáo giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông do tầm nhìn hạn chế.
O nhiem anh 18

Tình trạng không khí chìm trong sương mù kéo dài tới tối muộn. Theo dự báo ngày mai 3/12, chỉ số AQI tại Hà Nội có thể giảm xuống mức 190 (mức xấu) nhưng vẫn gây hại cho sức khỏe. Hình ảnh tại phường Thanh Xuân tối 1/12.

Đinh Hà - Trần Hiền

Ô nhiễm Hà Nội Hà Nội ô nhiễm không khí chất lượng không khí sương mù sức khỏe hô hấp

