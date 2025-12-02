Hà Nội mờ đặc trong sương mù ô nhiễm

Theo Cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, dữ liệu quan trắc và dự báo khí tượng chỉ ra rằng khoảng 10 ngày cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, các tỉnh phía Bắc (đặc biệt là Hà Nội) sẽ chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bất lợi như hiện tượng nghịch nhiệt, gió yếu và sương mù. Những yếu tố này khiến không khí khó lưu thông, tạo điều kiện cho bụi mịn PM2.5 tích tụ với nguy cơ vượt ngưỡng cho phép.