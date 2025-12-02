Không khí Hà Nội ô nhiễm từ sáng đến tối, nguy hại cho sức khoẻ

Không khí Hà Nội ô nhiễm nặng, chỉ số AQI duy trì mức đỏ từ sáng đến tối 1/12, nhiều khu vực nội thành xuất hiện lớp mù xám gây nguy hại cho sức khỏe.

Từ sáng đến tối nay, Hà Nội chìm trong ô nhiễm không khí. Chất lượng không khí buổi sáng ở mức xấu và đến tối vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện, khiến nhiều người dân cảm thấy ngột ngạt khi ra đường.

Theo ứng dụng đo chất lượng không khí IQAir, lúc 20h cùng ngày, Hà Nội đứng thứ 8 trong danh sách các thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) của Thủ đô ghi nhận ở mức 188, thuộc ngưỡng đỏ, cảnh báo có hại cho sức khỏe.

Ứng dụng VN Air của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng phản ánh tình trạng tương tự. Tại trạm quan trắc Đại học Bách khoa, cổng Parabol trên đường Giải Phóng, AQI được ghi nhận ở mức 160 (mức đỏ).

Trong khi đó, tại trạm 556 Nguyễn Văn Cừ, chỉ số này từ sáng đến tối vẫn duy trì ngưỡng trên 150, cũng thuộc mức cảnh báo đỏ. Hai điểm đo này đồng thời là những trạm quan trắc ô nhiễm nhất cả nước.

Theo dữ liệu từ ứng dụng IQAir, lúc 20h ngày 1/12, Hà Nội tiếp tục nằm trong bảng xếp hạng các thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới.

Sáng 1/12, nhiều khu vực nội thành xuất hiện lớp mù xám dày đặc do nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao. Đến khoảng 9h30, bảng xếp hạng chất lượng không khí của IQAir tiếp tục ghi nhận Hà Nội nằm trong top 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Mặc dù chỉ số AQI trung bình có giảm nhẹ xuống 205 (so với mức 225 ngày 30/11), chất lượng không khí vẫn ở mức nguy hại.

Những ngày gần đây, Hà Nội bước vào trạng thái rét khô, nhiệt độ ban ngày dao động 19-25°C, ban đêm và sáng sớm giảm còn 12-14°C. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, kết hợp với nghịch nhiệt, khiến bụi mịn khó khuếch tán, làm tình trạng ô nhiễm kéo dài hơn và khó chịu hơn đối với người dân.

Trong 3 ngày qua, Hà Nội liên tục nằm trong top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Ngày 30/11, nhiều khu vực nội thành như Thanh Xuân, Lê Duẩn, Tây Hồ và Vĩnh Tuy xuất hiện màu đỏ sẫm, trong đó Tây Hồ ghi nhận mức cao nhất 282.

Trước đó, ngày 29/11, chất lượng không khí của thủ đô ở ngưỡng 189, xếp thứ 7 trên toàn cầu, đều ở mức rất xấu và có hại cho sức khỏe người dân.

Tối muộn ngày 1/12, tình trạng mù mịt vẫn chưa cải thiện, các tuyến phố tiếp tục chìm trong màn sương dày đặc. (Ảnh: Viên Minh)

Diễn biến ô nhiễm không khí nặng ngay những ngày đầu tháng 12 cũng trùng khớp với cảnh báo được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra trong công văn số 9593 ngày 25/11/2025, yêu cầu 7 tỉnh và thành phố trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ triển khai biện pháp khẩn cấp ứng phó đợt ô nhiễm dự báo kéo dài từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặc biệt nhấn mạnh sự xuất hiện của nghịch nhiệt, lặng gió và cường độ giao thông cao tại Hà Nội khiến bụi mịn bị tích tụ sát mặt đất, làm gia tăng nhanh mức độ nguy hại.

Số liệu này sẽ thay đổi tùy theo thời điểm và điều kiện thời tiết, lượng xe cộ và các hoạt động sản xuất.

Tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài đang gây ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe người dân Hà Nội. Ảnh minh họa: Thành Vĩnh

Trong các thành phần ô nhiễm không khí, chỉ số bụi mịn chiếm tỷ lệ cao, người dân cần trang bị khẩu trang hoặc khẩu trang chuyên dụng chắn được bụi mịn để bảo vệ sức khỏe, đồng thời hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời.

Ngoài ra, người dân cần đóng kín cửa nhà trong thời điểm ô nhiễm tăng; bật máy lọc không khí nếu có điều kiện; cập nhật AQI hằng giờ từ các nguồn quan trắc chính thức; ưu tiên phương tiện giao thông công cộng và giảm đốt than tổ ong, rác thải sinh hoạt...

