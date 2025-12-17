Miền Bắc ô nhiễm không khí trở lại

Sau vài ngày chất lượng không khí được cải thiện nhờ gió mùa đông bắc, hôm nay (17/12), chất lượng không khí của Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc lại chạm ngưỡng xấu. Ngày mai có thể chuyển sang ngưỡng rất xấu.

Theo số liệu của ứng dụng quan trắc không khí VN Air của Cục Môi trường, sáng nay, chất lượng không khí tại các điểm đo ở Hà Nội, Hải Phòng (Hải Dương cũ), Hưng Yên lên ngưỡng xấu, chỉ số chất lượng không khí AQI phổ biến từ 151-200, có hại cho sức khoẻ mọi người.

Tại Hà Nội, chỉ số AQI tại điểm đo cổng Parabol Đại học Bách Khoa Hà Nội lúc 7h30 sáng nay lên tới 191, gần chạm ngưỡng rất xấu, điểm đo tại Nguyễn Văn Cừ (Long Biên cũ) là 162, riêng điểm đo tại công viên Thanh Xuân ở ngưỡng kém (AQI 134).

Theo hệ thống dự báo chất lượng không khí 48h của Cục Môi trường, ngày mai (18/12), dự báo chất lượng không khí ở miền Bắc tiếp tục xấu đi và mở rộng phạm vi. Trong đó Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hải Phòng có thể lên ngưỡng rất xấu (chỉ số AQI từ 201-300), rất có hại cho sức khoẻ tất cả mọi người.

Các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Lạng Sơn, Quảng Ninh ngày mai cũng có thể ô nhiễm không khí ở ngưỡng đỏ. Ô nhiễm cũng có thể mở rộng ra cả các tỉnh Bắc Trung Bộ như Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Trước đó, từ ngày 27/11 đến ngày 12/12, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc hứng chịu một đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng và kéo dài với mức độ ô nhiễm phổ biến ở ngưỡng xấu đến rất xấu, cá biệt một số điểm đo, ở một số thời điểm nhất định lên ngưỡng nguy hại (chỉ số AQI trên 300), ảnh hưởng nguy hại đến sức khoẻ cộng đồng với khuyến cáo nên mọi người ở trong nhà.

Dự báo ngày mai (18/12) ô nhiễm không khí lên ngưỡng rất xấu (màu tím) ở nhiều tỉnh/thành phố miền Bắc.

Trước khi diễn ra đợt ô nhiễm không khí này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi đến UBND các tỉnh/thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên và Ninh Bình triển khai các giải pháp cấp bách giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí.

Cụ thể là tăng cường vệ sinh đường phố và triển khai các giải pháp giảm bụi đường, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng và giao thông vận tải phát thải bụi, tổ chức rà soát, kiểm tra việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các cơ sở có nguồn phát thải khí thải lớn (xi măng, nhiệt điện, luyện thép...), các làng nghề có công đoạn đốt.

Bên cạnh đó tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật đối với hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp không đúng quy định, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh, ven các giao lộ giao thông.

Miền Bắc thường xuyên hứng chịu ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong mùa đông.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng Công ty, chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện, thép, hóa chất, phân bón tại khu vực phía Bắc rà soát, đảm bảo các hệ thống xử lý khí thải được vận hành, hoạt động hiệu quả, đạt hiệu suất cao trong thời điểm này, tuyệt đối không xả thải chưa qua xử lý ra môi trường trong mọi trường hợp.

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ quan truyền thông ngành y tế tăng cường phổ biến hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho người dân, khuyến cáo các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho nhóm đối tượng nhạy cảm (người già, trẻ em, người có bệnh hô hấp) trong những ngày ô nhiễm cao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận thông báo, hướng dẫn các trường học hạn chế các hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức “Xấu” trở lên.

Miền Bắc đang trong mùa ô nhiễm không khí, thường kéo dài từ tháng 10 năm trước đến khoảng tháng 4 sang năm.

Nguyên nhân của ô nhiễm không khí xuất phát từ 4 nguồn chính là giao thông, xây dựng, hoạt động sản xuất công nghiệp – làng nghề, hoạt động dân sinh như đốt rác, đốt rơm rạ. Trong điều kiện thời tiết bất lợi của mùa đông, các chất ô nhiễm không khuếch tán được, tập trung gần bề mặt đất, gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc.