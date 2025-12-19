Hà Nội kêu gọi các tỉnh chung tay giải quyết ô nhiễm không khí

Hà Nội đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh cùng trao đổi thông tin, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường không khí của vùng Thủ đô.

Đề nghị sớm thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về khắc phục ô nhiễm không khí

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình về việc tăng cường phối hợp các biện pháp cấp bách để kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trong vùng Thủ đô.

Công văn nêu, trong những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố Hà Nội nói riêng và khu vực vùng Thủ đô nói chung có xu hướng gia tăng, đặc biệt vào các thời điểm giao mùa, thời tiết nghịch nhiệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, chất lượng sống và phát triển kinh tế – xã hội.

Thực tế cho thấy, ô nhiễm không khí không chỉ phát sinh từ các nguồn nội sinh của các địa phương mà còn chịu tác động đáng kể từ các nguồn phát thải liên vùng, liên tỉnh và xuyên biên giới.

Để tăng cường hiệu quả quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí theo hướng tổng thể, đồng bộ, phù hợp với đặc điểm lan truyền của các chất ô nhiễm trong không khí, UBND Thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tăng cường vai trò điều phối, hướng dẫn kỹ thuật trong quản lý ô nhiễm không khí liên vùng; nghiên cứu, ban hành cơ chế phối hợp, chia sẻ trách nhiệm giữa các địa phương trong vùng Thủ đô và khu vực lân cận nhằm kiểm soát hiệu quả các nguồn phát thải lớn, có tính lan truyền cao.

Hà Nội vừa bước vào đợt ô nhiễm không khí mới.

TP Hà Nội cũng đề nghị Bộ hỗ trợ xây dựng, kết nối và chia sẻ dữ liệu quan trắc môi trường không khí giữa Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận, thống nhất phương pháp đánh giá, cảnh báo chất lượng không khí, phục vụ công tác dự báo, cảnh báo sớm và thông tin kịp thời cho người dân.

Bên cạnh đó, TP Hà Nội đề nghị Bộ sớm ban hành quy chế phối hợp quản lý chất lượng môi trường không khí liên vùng, liên tỉnh và vận hành hệ thống cảnh báo, dự báo, kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí quốc gia.

Thiết lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời giữa các địa phương trong trường hợp xảy ra các đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng, kéo dài, phối hợp triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu tác động đến sức khỏe người dân.

Đặc biệt, Hà Nội đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm tham mưu trình Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về khắc phục ô nhiễm không khí để chỉ đạo, phối hợp giải quyết những sự việc quan trọng, khẩn cấp, liên ngành nhằm ngăn chặn, khắc phục ô nhiễm và quản lý hiệu quả chất lượng môi trường không khí liên vùng, liên tỉnh.

Các địa phương cần chung tay

Trong công văn, UBND TP Hà Nội cũng đề nghị UBND các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Hà Nội trong việc trao đổi thông tin, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nhằm từng bước giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường không khí.

Cụ thể, Hà Nội đề nghị các địa phương lân cận đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đảm bảo vận hành hiệu quả hệ thống xử lý khí thải của các cơ sở, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất của nhà máy, kiểm soát bụi phát tán và giám sát dữ liệu quan trắc khí thải tự động, liên tục.

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội và các địa phương lân cận có tính liên vùng.

Quản lý chặt chẽ nguồn thải công nghiệp và hoạt động có công đoạn đốt tại các cơ sở thông qua tổ chức rà soát, kiểm tra việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các cơ sở có nguồn phát thải khí thải lớn như xi măng, nhiệt điện, luyện thép và các làng nghề có công đoạn đốt.

Hà Nội cũng đề nghị các địa phương tăng cường quản lý, kiểm soát phát thải từ hoạt động giao thông, đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông công cộng, thúc đẩy chuyển đổi sang các loại hình giao thông xanh, sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường nhằm giảm phát thải gây ô nhiễm môi trường không khí.

Ngoài ra, tăng cường công tác quản lý, giám sát bụi tại các công trình xây dựng có quy mô lớn, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường tại công trường, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển vật liệu, chất thải rắn xây dựng, đồng thời kiểm soát, ngăn chặn triệt để các hoạt động đốt chất thải, đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp không đúng quy định.

Hà Nội và các tỉnh/thành phố lân cận gồm Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng đang trải qua những ngày ô nhiễm không khí nghiêm trọng và kéo dài. Theo các chuyên gia, để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí tại vùng Thủ đô, cần sự chung tay của các địa phương. Đây cũng là kinh nghiệm thành công trong giải quyết ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trước đó, trong Quyết định số 2530/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng nêu rõ nhiệm vụ Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về khắc phục ô nhiễm không khí để giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành nhằm quản lý chất lượng môi trường không khí, trước mắt giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí cho vùng Thủ đô.