Nvidia 'làm khó' khách hàng Trung Quốc

Nvidia yêu cầu các khách hàng Trung Quốc thanh toán toàn bộ đơn hàng ngay khi đặt mua chip trí tuệ nhân tạo H200, nhằm phòng ngừa rủi ro giao dịch.

Chip H200 trở thành tâm điểm trong câu chuyện căng thẳng Mỹ - Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, đại gia công nghệ Nvidia đang áp dụng những điều khoản được xem là nghiêm ngặt bất thường. Trong đó, khách hàng phải trả đủ tiền mua chip từ đầu, không được hủy đơn, không được hoàn tiền và không được thay đổi cấu hình sau khi đặt hàng. Trong một số trường hợp đặc biệt, Nvidia có thể chấp nhận bảo hiểm thương mại hoặc tài sản thế chấp thay cho thanh toán tiền mặt.

Trước đây, Nvidia vẫn yêu cầu khách hàng Trung Quốc trả trước, song thường cho phép đặt cọc một phần thay vì thanh toán toàn bộ. Riêng với dòng chip H200, công ty siết chặt điều kiện do chưa rõ liệu các cơ quan quản lý Trung Quốc có chấp thuận cho phép nhập khẩu dòng chip này hay không.

Nvidia và Bộ Công nghiệp - Công nghệ Thông tin Trung Quốc hiện chưa phản hồi các yêu cầu bình luận về nội dung này.

Reuters cũng cho biết các công ty công nghệ Trung Quốc đã đặt mua hơn 2 triệu chip H200, với giá khoảng 27.000 USD /chiếc, vượt xa lượng tồn kho hiện có của Nvidia là khoảng 700.000 chip.

Dù các nhà sản xuất Trung Quốc như Huawei đã phát triển các bộ xử lý AI nội địa, trong đó có dòng Ascend 910C, hiệu năng của các chip này vẫn bị đánh giá là kém hơn H200 trong huấn luyện các mô hình AI quy mô lớn.

Tuy nhiên, Bắc Kinh gần đây đã yêu cầu một số doanh nghiệp công nghệ tạm dừng các đơn đặt hàng H200, trong khi cơ quan quản lý cân nhắc số lượng chip sản xuất trong nước mà mỗi khách hàng sẽ phải mua kèm với mỗi chip H200 nhập khẩu.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang phát biểu hồi đầu tuần này rằng nhu cầu đối với chip H200 “ở mức rất cao” và công ty đã “kích hoạt chuỗi cung ứng” để tăng sản lượng.

CEO Nvidia Jensen Huang phát biểu tại một sự kiện công nghệ hồi đầu tuần. Ảnh: Reuters.

Tuy không kỳ vọng chính phủ Trung Quốc sẽ đưa ra một tuyên bố phê duyệt chính thức, ông vẫn nhấn mạnh rằng nếu các đơn mua được đặt, điều đó có nghĩa là họ có thể đặt hàng.

Các yêu cầu thanh toán nghiêm ngặt cho thấy thế khó khăn của Nvidia khi vừa tìm cách tận dụng nhu cầu chip mạnh mẽ từ Trung Quốc, vừa phải đối mặt với sự bất định về chính sách của cả Washington và Bắc Kinh.

Trước đó, chính quyền Mỹ từng cấm xuất khẩu các dòng chip AI tiên tiến sang Trung Quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã đảo ngược chính sách này vào tháng trước, cho phép bán chip H200 với điều kiện Nvidia phải nộp khoản phí 25% cho chính phủ Mỹ.

Dù vậy, Trung Quốc sau đó đã cấm nhập khẩu dòng chip H20 - sản phẩm tiền nhiệm mạnh nhất mà Nvidia từng được phép bán tại thị trường này.

Nvidia từng chịu thiệt hại lớn khi phải ghi giảm 5,5 tỷ USD hàng tồn kho sau khi chính quyền Mỹ đột ngột cấm bán chip H20 cho Trung Quốc.

Với chip H200, cấu trúc thanh toán mới về thực chất đã chuyển phần lớn rủi ro tài chính sang phía người mua, buộc họ phải bỏ vốn ngay cả khi chưa chắc chắn rằng chip sẽ được phê duyệt nhập khẩu hoặc có thể triển khai đúng kế hoạch.

Các tập đoàn Internet Trung Quốc, trong đó có ByteDance, xem chip H200 là bước nâng cấp đáng kể so với các dòng chip hiện có. Đây hiện là chip mạnh thứ nhì của Nvidia, với hiệu năng cao gấp 6 lần so với H20 - dòng chip từng được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc nhưng đã bị chặn.

Nvidia dự kiến giao các lô chip H200 đầu tiên từ lượng hàng tồn kho hiện có, với thời điểm đến trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 vào giữa tháng 2. Công ty cũng đã làm việc với đối tác sản xuất TSMC để tăng công suất H200 nhằm đáp ứng nhu cầu từ Trung Quốc, trong đó các dây chuyền bổ sung dự kiến đi vào hoạt động từ quý II/2026.

Tuy nhiên, việc mở rộng sản xuất không hề dễ dàng khi Nvidia vừa chuyển sang thế hệ chip mới Rubin, vừa phải cạnh tranh với các tập đoàn lớn như Google trong việc giành năng lực sản xuất chip tiên tiến vốn đang rất hạn chế tại TSMC.