Thương vụ lịch sử của Nvidia

Thỏa thuận cấp phép và chiêu mộ lãnh đạo chủ chốt của Groq cho thấy Nvidia đang thực hiện bước đi chiến lược nhằm bảo vệ vị thế thống trị khi AI chuyển sang suy luận.

Thương vụ đàm phán mua lại Groq trị giá 20 tỷ USD của Nvidia được đánh giá là lớn nhất của hãng đến nay. Ảnh: Reuters.

Ngày 24/12 (giờ Mỹ), Nvidia cho biết đã đạt thỏa thuận cấp phép công nghệ chip với startup Groq, đồng thời chiêu mộ CEO của công ty này - một cựu lãnh đạo của Google (thuộc Alphabet), theo Reuters.

Groq chuyên về lĩnh vực được gọi là “suy luận” (inference) - giai đoạn các mô hình trí tuệ nhân tạo đã được huấn luyện phản hồi yêu cầu của người dùng.

Trong khi Nvidia đang thống trị thị trường huấn luyện AI, hãng lại phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn nhiều ở mảng suy luận, nơi các đối thủ truyền thống như AMD cùng những startup như Groq và Cerebras Systems đang nỗ lực thách thức vị thế của hãng.

Trong bài phát biểu quan trọng nhất năm 2025, CEO Jensen Huang cũng dành phần lớn thời lượng để khẳng định Nvidia có thể duy trì vị thế dẫn đầu khi thị trường AI chuyển trọng tâm từ huấn luyện sang suy luận.

Theo Groq, Nvidia đã đồng ý một thỏa thuận cấp phép công nghệ theo hình thức “không độc quyền”. Nhà sáng lập Jonathan Ross - người từng góp công xây dựng chương trình chip AI của Google - cùng Chủ tịch Groq Sunny Madra và một số thành viên chủ chốt trong đội ngũ kỹ sư sẽ gia nhập Nvidia.

Một nguồn tin thân cận với Nvidia cũng đã xác nhận thỏa thuận cấp phép này.

Groq không tiết lộ các điều khoản tài chính của thương vụ. Trước đó, CNBC đưa tin Nvidia đã đồng ý mua lại Groq với giá 20 tỷ USD tiền mặt, trở thành thương vụ mua lại lớn nhất lịch sử của Nvidia. Vụ thâu tóm lớn nhất trước đó có giá gần 7 tỷ USD , diễn ra năm 2019 với công ty thiết kế chip Mellanox của Israel.

Song hiện cả Nvidia lẫn Groq đều không bình luận về thông tin này.

Trong bài đăng trên blog, Groq nhấn mạnh công ty sẽ tiếp tục hoạt động độc lập, với ông Simon Edwards giữ vai trò CEO, và mảng kinh doanh điện toán đám mây vẫn được duy trì.

“Rủi ro lớn nhất dường như nằm ở vấn đề chống độc quyền. Tuy nhiên, việc cấu trúc thỏa thuận dưới dạng cấp phép không độc quyền có thể giúp duy trì hình thức cạnh tranh, ngay cả khi ban lãnh đạo và nhiều khả năng là cả đội ngũ kỹ thuật của Groq chuyển sang Nvidia”, nhà phân tích Stacy Rasgon của Bernstein viết trong báo cáo gửi khách hàng hôm 24/12, ngay sau thông báo của Groq.

Ông cũng lưu ý rằng mối quan hệ giữa CEO Nvidia Jensen Huang và chính quyền Tổng thống Trump được xem là một trong những mối quan hệ chặt chẽ nhất trong số các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ.

Sau vòng gọi vốn 750 triệu USD hồi tháng 9, định giá của Groq đã tăng hơn gấp đôi, từ 2,8 tỷ USD vào tháng 8 năm ngoái lên 6,9 tỷ USD .

Groq là một trong số ít startup không sử dụng chip bộ nhớ băng thông cao bên ngoài, nhờ đó tránh được tình trạng thiếu hụt bộ nhớ đang ảnh hưởng tới toàn ngành công nghiệp chip toàn cầu. Cách tiếp cận này sử dụng một dạng bộ nhớ trên chip gọi là SRAM, giúp tăng tốc độ tương tác với chatbot và các mô hình AI khác, song cũng giới hạn kích thước mô hình có thể phục vụ.

Đối thủ lớn nhất của Groq theo hướng tiếp cận này là Cerebras Systems. Theo Reuters, Cerebras đang lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu sớm nhất vào năm tới. Cả Groq và Cerebras đều đã ký những hợp đồng lớn tại khu vực Trung Đông.