SoftBank bán toàn bộ cổ phần tại Nvidia, thu gần 6 tỷ USD

Tập đoàn SoftBank của Nhật Bản đã bán toàn bộ cổ phần của mình tại hãng chip Nvidia với giá 5,83 tỷ USD.

Nhà sáng lập Nvidia Jensen Huang (trái) và tỷ phú Masayoshi Son của SoftBank (phải). Ảnh: Bloomberg.

Thông tin được SoftBank tiết lộ trong báo cáo tài chính quý II (trong giai đoạn 1/6-30/9) mới công bố, theo CNBC. Cụ thể, "gã khổng lồ" Nhật Bản này đã bán toàn bộ 32,1 triệu cổ phiếu Nvidia trong tháng 10.

Ngoài ra, tập đoàn này cũng đã bán một phần cổ phần tại T-Mobile với giá 9,17 tỷ USD .

SoftBank được tỷ phú Masayoshi Son sáng lập từ thập niên 1980, khởi đầu là một nhà phân phối phần mềm, sau này dần trở thành tập đoàn đa ngành trải rộng từ viễn thông, thanh toán số đến đầu tư công nghệ.

Tỷ phú Son công khai định vị SoftBank như một "proxy" của chi tiêu hạ tầng AI: Thay vì tự sản xuất chip hay xây ứng dụng tiêu dùng, ông gom cổ phần, liên minh và vốn, để kết nối cả chuỗi cung ứng từ bán dẫn, trung tâm dữ liệu, robot đến các nền tảng ứng dụng.

Thời gian gần đây, SoftBank càng tăng tốc trong lĩnh vực AI khi liên tục đầu tư và mua lại các công ty nhằm củng cố vị thế trong mảng robot và trí tuệ siêu nhân tạo (ASI).

Các khoản đầu tư vào lĩnh vực này, bao gồm rót vốn vào OpenAI, đơn vị phát triển ChatGPT và PayPay, đã giúp "gã khổng lồ" Nhật Bản ghi nhận khoản lãi 19 tỷ USD tại quỹ Vision Fund trong quý II. Trước đó, trong quý I, danh mục đầu tư của quỹ đã tăng 4,8 tỷ USD .

Tập đoàn cho biết doanh thu từ AI đã đạt mức tăng trưởng thường niên cao kỷ lục 93% trong quý kết thúc ngày 30/9, trong khi khoản lãi từ việc đầu tư vào OpenAI cũng đạt 2.157 tỷ yen (khoảng 14 tỷ USD ).

Trong tuần qua, cổ phiếu SoftBank đã giảm mạnh khi lo ngại về "bong bóng AI" gây áp lực lên thị trường toàn cầu. Khoảng 50 tỷ USD vốn hóa bị "thổi bay" trong tuần, đánh dấu mốc giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020. Tuy nhiên, tính từ đầu năm, mã này vẫn tăng hơn 140% nhờ sự hồi phục của mảng đầu tư công nghệ.

Tháng trước, SoftBank được cho là đã phê duyệt khoản giải ngân cuối cùng trong kế hoạch đầu tư 30 tỷ USD vào OpenAI. Khoản đầu tư này đi kèm điều kiện: Tổng giá trị có thể giảm xuống còn khoảng 20 tỷ USD nếu OpenAI không tái cấu trúc theo mô hình doanh nghiệp vì lợi nhuận trước ngày 31/12.

Mới đây, startup AI này đã hoàn tất quá trình tái cấu trúc vốn, qua đó củng cố mô hình hoạt động dưới dạng tổ chức phi lợi nhuận nắm quyền kiểm soát đối với mảng kinh doanh vì lợi nhuận. Trong khi đó, mảng kinh doanh lợi nhuận hiện trở thành công ty vì lợi ích cộng đồng, mang tên OpenAI Group PBC.

Cũng trong báo cáo tài chính mới nhất, SoftBank cho biết sẽ đầu tư thêm 22,5 tỷ USD vào OpenAI thông qua quỹ Vision Fund 2 trong tháng 12.