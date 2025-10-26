SoftBank tăng vốn vào OpenAI, mở đường IPO

SoftBank thông qua khoản đầu tư 22,5 tỷ USD với điều kiện OpenAI phải hoàn tất quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, tạo tiền đề cho khả năng IPO trong thời gian tới.

SoftBank vừa phê duyệt khoản giải ngân thứ hai trị giá 22,5 tỷ USD, nhằm hoàn tất gói đầu tư 30 tỷ USD vào công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI của Mỹ. Nguồn: Theleap.id.

Tập đoàn đầu tư Nhật Bản SoftBank vừa phê duyệt khoản giải ngân thứ hai trị giá 22,5 tỷ USD , nhằm hoàn tất gói đầu tư 30 tỷ USD vào công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI của Mỹ.

Theo trang tin công nghệ The Information, Hội đồng quản trị SoftBank đã thông qua khoản đầu tư này với điều kiện OpenAI phải hoàn tất quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, tạo tiền đề cho khả năng niêm yết cổ phiếu ra công chúng (IPO) trong thời gian tới.

Khoản vốn mới sẽ giúp công ty khởi nghiệp (startup) về trí tuệ nhân tạo nổi tiếng toàn cầu này hoàn thiện vòng huy động vốn 41 tỷ USD được công bố từ tháng 4/2025.

Cũng trong tháng này, SoftBank đã cam kết đầu tư 10 tỷ USD vào OpenAI và dự kiến bổ sung thêm 30 tỷ USD vào tháng 12/2025, với điều kiện công ty AI này chuyển đổi sang mô hình hoạt động vì lợi nhuận trước khi kết thúc năm 2025.

Tuy nhiên, SoftBank cũng cho biết nếu kế hoạch tái cấu trúc không được hoàn tất đúng tiến độ, tổng giá trị đầu tư sẽ giảm xuống còn 20 tỷ USD .

Khoản rót vốn khổng lồ của SoftBank tiếp tục thể hiện tham vọng dài hạn của tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), vốn được xem là trụ cột trong chiến lược đầu tư công nghệ toàn cầu của SoftBank do tỷ phú Masayoshi Son lãnh đạo.

Nếu thương vụ được hoàn tất, đây sẽ là một trong những khoản đầu tư tư nhân lớn nhất từ trước đến nay vào lĩnh vực AI, đồng thời mang lại cú hích đáng kể cho OpenAI trong bối cảnh cuộc đua về vốn và công nghệ giữa các tập đoàn AI toàn cầu ngày càng khốc liệt.

OpenAI, công ty phát triển mô hình ChatGPT, gần đây đã vượt qua SpaceX của tỷ phú Elon Musk để trở thành startup có giá trị lớn nhất thế giới, với mức định giá 500 tỷ USD - cao hơn đáng kể so với 300 tỷ USD trong vòng gọi vốn do SoftBank dẫn đầu vào đầu năm nay.

Công ty được cho là đang trong quá trình hoàn tất thỏa thuận huy động vốn mới trị giá 6,6 tỷ USD từ nhóm nhà đầu tư bao gồm Thrive Capital, SoftBank Group Corp., Dragoneer Investment Group, MGX (Abu Dhabi) và T. Rowe Price.

Thành lập năm 2015 dưới hình thức tổ chức phi lợi nhuận, OpenAI được sáng lập với sứ mệnh phát triển AI phục vụ lợi ích của nhân loại. Tuy nhiên, sau khi hợp tác với Microsoft vào năm 2019, công ty đã chuyển hướng mạnh sang thương mại hóa và nhanh chóng trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghệ AI hàng đầu thế giới.