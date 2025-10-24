Sắp có làn sóng IPO doanh nghiệp FDI tại Việt Nam?

Khuyến khích doanh nghiệp FDI thực hiện IPO và niêm yết tại Việt Nam là một trong những giải pháp nhằm đa dạng và tăng chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các doanh nghiệp FDI sắp được tạo điều kiện để IPO và niêm yết tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Phương Lâm.

Đây là thông tin được ông Bùi Hoàng Hải, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chia sẻ tại sự kiện đối thoại thường niên do Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán Việt Nam tổ chức với chủ đề “Tiền mới, hàng mới và Cơ hội trên thị trường mới nổi”.

Doanh nghiệp FDI rộng cửa niêm yết ở Việt Nam

Cụ thể, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán cho biết sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell thông báo nâng hạng từ cận biên lên mới nổi thứ cấp, cơ quan quản lý đã đưa ra một loạt giải pháp để tăng nguồn cung cũng như chất lượng hàng hóa trên thị trường, trong đó có việc ban hành Nghị định 245/2025/NĐ-CP gắn liền hoạt động phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Đặc biệt, một trong những giải pháp đa dạng hàng hóa trên thị trường là đưa doanh nghiệp FDI niêm yết tại Việt Nam.

“Đến nay định hướng này đã nhận được sự đồng thuận rất lớn từ các bộ ngành liên quan, chúng ta có thể mong chờ thời gian tới các công ty có nguồn gốc FDI có thể IPO và niêm yết trên thị trường Việt Nam”, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán thông tin.

Bên cạnh nguồn cung, ông Bùi Hoàng Hải cho biết Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán cũng đã chuẩn bị nhiều giải pháp để tăng cầu cho thị trường, tận dụng tối đa lợi thế sau khi được nâng hạng. Trong đó có nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường, bao gồm việc cho phép giao dịch trực tiếp thông qua các nhà môi giới toàn cầu, qua đó giảm thiểu rủi ro tỷ giá và rút ngắn thời gian thực hiện giao dịch.

Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Bùi Hoàng Hải cho biết thời gian tới, Việt Nam có thể kỳ vọng từ các đợt IPO của nhóm doanh nghiệp có nguồn gốc FDI. Ảnh: BTC.

Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cũng cho biết sau hơn 2 tuần từ khi FTSE Russell thông báo nâng hạng, thị trường đã có những dịch chuyển trong tâm thế chung của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

“Dù dòng vốn chưa phản ánh vào con số thống kê, đã có những tín hiệu ban đầu cho thấy sức hút của Việt Nam trong mắt các định chế tài chính toàn cầu đang gia tăng mạnh mẽ”, ông Hải nói và cho biết dòng tiền trên thế giới đang hướng sự chú ý về Việt Nam.

Nhiều nhà đầu tư quốc tế trước đây gần như không quan tâm tới việc đầu tư tại Việt Nam nhưng nay đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư. “Trong số đó, không ít nhà đầu tư thụ động lẫn chủ động đang quản lý khối tài sản hàng trăm tỷ USD”, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán thông tin.

Nội lực từ các nhà đầu tư trong nước

Còn theo ông Phạm Lưu Hưng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư SSI, dù thị trường được dự báo đón dòng vốn ngoại nhiều tỷ USD, nhà đầu tư nội mới là những người dẫn dắt chính trên thị trường sắp tới, tương tự như cách nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng dựa trên nội lực.

Cơ sở của quan điểm này được ông Hưng đưa ra là tỷ lệ phân bổ tài sản vào chứng khoán của các nhà đầu tư trong nước còn thấp. Theo đó, tỷ lệ vốn hóa thị trường cổ phiếu/tiền gửi ngân hàng hiện chỉ khoảng 0,57 lần, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực, như 0,78 lần tại Malaysia, 0,91 lần tại Thái Lan hay 1,73 lần của Indonesia…

Theo ông Hưng, nếu chỉ 5% tổng tiền gửi dân cư dịch chuyển sang kênh chứng khoán, thị trường đã có dòng vốn lên tới 15 tỷ USD , vượt xa lượng vốn ngoại kỳ vọng vào thị trường từ việc nâng hạng.

Đv: tỷ USD Vốn hóa Tiền gửi ngân hàng Vốn hóa/Tiền gửi Việt Nam 343,1 596,9 0,57 Trung Quốc 14.017,6 45.643,9 0,31 Malaysia 480,3 613,2 0,78 Nhật Bản 7.278,2 9.168 0,79 Thái Lan 496,9 547 0,91 Hàn Quốc 2.460,6 1.960,8 1,25 Indonesia 902,5 522,4 1,73

Bà Nguyễn Thị Việt Hà, quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) cũng cho rằng với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số từ năm 2026, dòng tiền nội và ngoại vào thị trường Việt Nam sẽ rất lớn. Tuy nhiên, điều này đặt ra thách thức về hạ tầng công nghệ phải đủ năng lực để đáp ứng.

Bà cho biết yêu cầu đặt ra với HoSE là tiếp tục nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đồng thời nâng cao chất lượng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bên cạnh thị trường cổ phiếu, ông Nguyễn Anh Phong, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho hay thị trường trái phiếu cũng đang đứng trước cơ hội phát triển mới khi thị trường Việt Nam được nâng hạng. Ông cho biết HNX đang phối hợp với Kho bạc Nhà nước để xây dựng hạ tầng công nghệ từ đó phát triển thị trường trái phiếu nhằm giúp Chính phủ huy động thêm nguồn lực phát triển kinh tế. Tới đây, HNX cũng sẽ cải tiến về đường cong lãi suất để phản ánh sát sao với thị trường, từ đó các thành viên, các nhà đầu tư có thêm nguồn tham khảo uy tín.

Đối với thị trường phái sinh, sau khi ra mắt Hợp đồng tương lai VN100 gần đây, HNX sẽ tiếp tục nghiên cứu, báo cáo Ủy ban Chứng khoán để có thêm sản phẩm quyền chọn trên chỉ số chứng khoán, thực hiện đúng định hướng phát triển thị trường phái sinh đi từ sản phẩm đơn giản đến phức tạp, nhằm thu hút thêm nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Theo TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, dự thảo kịch bản phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm. Sau đó là giai đoạn 2031-2045, để đảm bảo đạt ngưỡng thu nhập cao (khoảng 23.000 USD vào năm 2045), tốc độ tăng trưởng ước tính cần phải là 8%/năm. Để đạt mục tiêu này, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần duy trì ở mức khoảng 40% GDP (hiện tại vào khoảng 33%). Theo tỷ lệ này, bình quân trong 5 năm tới, Việt Nam sẽ cần khoảng 270 tỷ USD /năm vốn đầu tư, bao gồm cả tín dụng ngân hàng, đầu tư công, FDI và vốn tư nhân. Hiện tại, tín dụng ngân hàng vẫn chiếm khoảng 50% tổng nguồn vốn của nền kinh tế, trong khi vốn huy động qua thị trường cổ phiếu chỉ chiếm khoảng 3%, trái phiếu doanh nghiệp khoảng 11%. Điều này cho thấy tỷ trọng huy động vốn qua thị trường cổ phiếu còn rất thấp. Do đó, ông Lực cho rằng cần nâng tỷ trọng huy động vốn qua thị trường chứng khoán (cổ phiếu và trái phiếu) lên tối thiểu 25-27% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, giảm lệ thuộc vào hệ thống ngân hàng. Để làm được điều này, cần tập trung tăng nguồn cung hàng hóa chất lượng trên thị trường. Cơ quan quản lý cần có những biện pháp cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp chất lượng cao niêm yết, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ, công nghiệp cốt lõi, đồng thời ngăn chặn việc chuyển ngược một số doanh nghiệp từ sàn niêm yết xuống UpCOM. Ông Lực cũng đề xuất cần phát triển mạnh các quỹ đầu tư, đặc biệt là quỹ hưu trí tự nguyện và quỹ mở, bởi đây là kênh huy động vốn dài hạn hiệu quả, tăng trưởng nhanh (hiện đạt mức tăng khoảng 200%/năm). Đồng thời, cần điều chỉnh cơ cấu vốn hóa thị trường bởi hiện tại, cơ cấu vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đang tập trung quá nhiều vào 2 lĩnh vực là tài chính - ngân hàng và bất động sản (chiếm khoảng 40-45% vốn hóa thị trường), điều này khiến thị trường thiếu tính bền vững vì đây là những lĩnh vực biến động mang tính chu kỳ rất nhanh.