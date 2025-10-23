VN-Index có thể vượt 2.000 điểm trong năm 2026

Nhà sáng lập FIDT kiêm Phó chủ tịch Chứng khoán APG Huỳnh Minh Tuấn dự báo trong năm 2026, cùng với tiềm năng tăng trưởng tích cực, VN-Index có thể vượt mức 2.000 điểm.

FTSE Russell thông báo nâng hạng chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào đầu tháng 9/2026. Ảnh: Phương Lâm.

Nhận định của ông Huỳnh Minh Tuấn, nhà sáng lập FIDT kiêm Phó chủ tịch Chứng khoán APG, được đưa ra tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề "Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược" do Trang tin Nhịp sống Kinh doanh - BizLIVE tổ chức.

Trước đó vào ngày 8/10, trong báo cáo phân loại định kỳ, FTSE Russell thông báo nâng hạng chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào đầu tháng 9/2026.

Ông Huỳnh Minh Tuấn cho rằng sự kiện nâng hạng giúp Việt Nam có mặt trên bản đồ tài chính thế giới, nằm trong nhóm các thị trường mới nổi, đồng thời đón được dòng vốn mới rất lớn.

Theo ông, nâng hạng không phải là kết quả cuối cùng mà chỉ là bước khởi đầu, các doanh nghiệp sẽ tăng trưởng IPO và niêm yết trên sàn chứng khoán. Câu chuyện nâng hạng là "màu hồng" nhưng chỉ mới là "hồng nhạt", sẽ "đậm" dần khi thị trường có những bước tiến lớn hơn.

Hiện 90% dự phóng về điểm số VN-Index đều sai, nên chỉ có thể xác định một khoảng điểm số.

"Thị trường là tổ hợp của kỳ vọng từ cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, tôi chỉ là một cá nhân trong đó. Tuy nhiên xét về số liệu, tăng trưởng EPS năm 2025 dự phóng ở mức 20% và định giá của VN-Index xứng đáng ở mức 17-18 lần thu nhập, quy đổi ra điểm số thì mức 1.800 điểm là có thể kỳ vọng", ông Tuấn nhận định.

Đáng chú ý, ông dự đoán trong năm 2026, cùng với tiềm năng tăng trưởng tích cực, VN-Index có thể vượt mức 2.000 điểm. Nhà sáng lập FIDT kiêm Phó chủ tịch Chứng khoán APG nhận thấy các quỹ đầu tư lớn đang có dấu hiệu rục rịch quay trở lại với khoảng 20 thương vụ IPO sắp được triển khai.

FTSE Russell là một trong ba tổ chức cung cấp chỉ số hàng đầu thế giới, bên cạnh MSCI và S&P Dow Jones Indices. Các sản phẩm chỉ số của FTSE Russell hiện được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu, khách hàng sử dụng gồm các công ty quản lý quỹ, tổ chức tài chính, ngân hàng và tổ chức đầu tư khác.

Nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi theo tiêu chí của FTSE Russell ngay năm nay là mục tiêu được Chính phủ đề cập trong Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam phê duyệt cách đây một tháng. Về dài hạn, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đạt tiêu chí "thị trường mới nổi" của MSCI và "thị trường mới nổi tiên tiến" của FTSE Russell.

HSBC dự báo trong 6 tháng đầu tiên sau khi nâng hạng, dòng vốn đầu tư thụ động vào thị trường có thể tăng thêm 1,5- 2 tỷ USD , trong khi dòng vốn đầu tư chủ động có thể cao hơn.

Theo Reuters, HSBC hồi tháng 9 đã ước tính Việt Nam có thể chiếm 0,5% tỷ trọng trong chỉ số FTSE Emerging Market Index. Ngân hàng Thế giới (World Bank) cũng dự báo dòng vốn ngắn hạn khoảng 5 tỷ USD sẽ đổ vào Việt Nam trước và sau khi nâng hạng, từ cả nhà đầu tư chủ động lẫn thụ động.