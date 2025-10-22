Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Ông Phạm Nhật Vượng sáp nhập một công ty vào VinSpeed

  • Thứ tư, 22/10/2025 21:33 (GMT+7)
  • 21:33 22/10/2025

Sau giao dịch, VinSpeed sẽ sở hữu 379,1 triệu cổ phiếu VIC của Vingroup, tương đương tỷ lệ sở hữu 9,77% vốn tập đoàn. Lượng cổ phiếu này hiện có giá thị trường khoảng 77.000 tỷ đồng.

VinSpeed sẽ sở hữu 9,77 % vốn tại Vingroup sau khi nhận sáp nhập Công ty Bất động sản Hưng Long. Ảnh: Bloomberg.

CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed và CTCP Quản lý và đầu tư Bất động sản Hưng Long (tên cũ là CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI) vừa có công bố thông tin về việc chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phiếu VIC (Tập đoàn Vingroup).

Theo công bố, VinSpeed sẽ nhận sáp nhập Công ty Hưng Long. Sau thương vụ này, VinSpeed sẽ tiếp nhận hơn 243,46 triệu cổ phiếu VIC từ Công ty Hưng Long, tương đương 6,27% vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup.

Hiện tại, VinSpeed đang sở hữu khoảng 135,64 triệu cổ phiếu VIC (3,5%), sau giao dịch này, số lượng cổ phiếu VIC do doanh nghiệp này nắm giữ sẽ tăng lên 379,1 triệu cổ phiếu, tương đương 9,77% vốn Vingroup. Giao dịch dự kiến hoàn tất trong khoảng thời gian từ ngày 28/10 đến 26/11.

Trong giao dịch kể trên, cả VinSpeed và Công ty Hưng Long đều có người nội bộ là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup. Hiện ông Vượng cũng đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT tại cả 2 công ty này.

VinSpeed là doanh nghiệp mới được ông Vượng thành lập từ ngày 6/5, có vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng, trong đó Chủ tịch Vingroup góp 3.060 tỷ đồng, tương ứng 51% vốn điều lệ. Hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 30 tỷ đồng, nắm 0,5% vốn/người.

Ngoài ra, cơ cấu cổ đông VinSpeed còn có Vingroup (10%), CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (35%) và Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thúy Hằng (3%).

Sau khi thành lập, VinSpeed đã đăng ký tham gia đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Dự án có vốn đầu tư khoảng 1,562 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 61,35 tỷ USD), không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng.

Theo đăng ký đầu tư dự án, VinSpeed cho biết sẽ chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 312.330 tỷ đồng (khoảng 12,27 tỷ USD). 80% còn lại, khoảng 49,08 tỷ USD, doanh nghiệp đề xuất vay vốn Nhà nước không tính lãi suất trong vòng 35 năm kể từ ngày giải ngân.

Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp kỳ vọng khởi công dự án trước tháng 12 năm nay và đưa vào khai thác toàn tuyến trước tháng 12/2030.

Song song đó, doanh nghiệp cũng đang xúc tiến đề xuất xây dựng các tuyến đường sắt tốc độ cao khác như Hà Nội - Quảng Ninh, TP.HCM - Cần Giờ.

TP.HCM lập hội đồng thẩm định dự án metro 350 km/h nối Cần Giờ

UBND TP.HCM vừa thành lập hội đồng thẩm định dự án tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao nối Phú Mỹ Hưng với Cần Giờ, do Công ty VinSpeed đề xuất.

22:09 15/10/2025

VinSpeed đề xuất làm đường sắt 350 km/h, TP.HCM đi Cần Giờ chỉ 15 phút

VinSpeed đề xuất đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao TP.HCM - Cần Giờ dài 48,5 km, vận tốc 350 km/h, dự kiến khởi công cuối năm nay và hoàn thành sau 30 tháng.

16:31 22/8/2025

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã rót gần 13.000 tỷ đồng vào VinSpeed

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đã hoàn tất chuyển nhượng 87,56 triệu cổ phiếu VIC cho VinSpeed. Sau giao dịch, VinSpeed đang nắm khoảng 3,5% vốn Vingroup.

10:18 6/7/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

doanh nghiệp sáp nhập Hưng Long Phạm Nhật Vượng Vingroup VinSpeed VIC Vingroup

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

Vingroup lai co ky luc moi hinh anh

Vingroup lại có kỷ lục mới

2 giờ trước 16:44 24/10/2025

0

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rung lắc trong phiên 24/10 khi lực bán áp đảo. Trong đó, các cổ phiếu trụ như VIC, FPT và VNM vẫn nỗ lực giữ nhịp.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý