Ông Phạm Nhật Vượng sáp nhập một công ty vào VinSpeed

Sau giao dịch, VinSpeed sẽ sở hữu 379,1 triệu cổ phiếu VIC của Vingroup, tương đương tỷ lệ sở hữu 9,77% vốn tập đoàn. Lượng cổ phiếu này hiện có giá thị trường khoảng 77.000 tỷ đồng.

VinSpeed sẽ sở hữu 9,77 % vốn tại Vingroup sau khi nhận sáp nhập Công ty Bất động sản Hưng Long. Ảnh: Bloomberg.

CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed và CTCP Quản lý và đầu tư Bất động sản Hưng Long (tên cũ là CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI) vừa có công bố thông tin về việc chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phiếu VIC (Tập đoàn Vingroup).

Theo công bố, VinSpeed sẽ nhận sáp nhập Công ty Hưng Long. Sau thương vụ này, VinSpeed sẽ tiếp nhận hơn 243,46 triệu cổ phiếu VIC từ Công ty Hưng Long, tương đương 6,27% vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup.

Hiện tại, VinSpeed đang sở hữu khoảng 135,64 triệu cổ phiếu VIC (3,5%), sau giao dịch này, số lượng cổ phiếu VIC do doanh nghiệp này nắm giữ sẽ tăng lên 379,1 triệu cổ phiếu, tương đương 9,77% vốn Vingroup. Giao dịch dự kiến hoàn tất trong khoảng thời gian từ ngày 28/10 đến 26/11.

Trong giao dịch kể trên, cả VinSpeed và Công ty Hưng Long đều có người nội bộ là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup. Hiện ông Vượng cũng đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT tại cả 2 công ty này.

VinSpeed là doanh nghiệp mới được ông Vượng thành lập từ ngày 6/5, có vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng , trong đó Chủ tịch Vingroup góp 3.060 tỷ đồng , tương ứng 51% vốn điều lệ. Hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 30 tỷ đồng , nắm 0,5% vốn/người.

Ngoài ra, cơ cấu cổ đông VinSpeed còn có Vingroup (10%), CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (35%) và Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thúy Hằng (3%).

Sau khi thành lập, VinSpeed đã đăng ký tham gia đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Dự án có vốn đầu tư khoảng 1,562 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 61,35 tỷ USD ), không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng.

Theo đăng ký đầu tư dự án, VinSpeed cho biết sẽ chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 312.330 tỷ đồng (khoảng 12,27 tỷ USD ). 80% còn lại, khoảng 49,08 tỷ USD , doanh nghiệp đề xuất vay vốn Nhà nước không tính lãi suất trong vòng 35 năm kể từ ngày giải ngân.

Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp kỳ vọng khởi công dự án trước tháng 12 năm nay và đưa vào khai thác toàn tuyến trước tháng 12/2030.

Song song đó, doanh nghiệp cũng đang xúc tiến đề xuất xây dựng các tuyến đường sắt tốc độ cao khác như Hà Nội - Quảng Ninh, TP.HCM - Cần Giờ.