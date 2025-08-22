VinSpeed đề xuất làm đường sắt 350 km/h, TP.HCM đi Cần Giờ chỉ 15 phút

VinSpeed đề xuất đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao TP.HCM - Cần Giờ dài 48,5 km, vận tốc 350 km/h, dự kiến khởi công cuối năm nay và hoàn thành sau 30 tháng.

Cần Giờ hiện kết nối với trung tâm TP.HCM bằng cung đường duy nhất đi qua phà Bình Khánh và đường Rừng Sác. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đây là thông tin được ông Lê Văn Khoa - Giám đốc kỹ thuật CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed chia sẻ tại tọa đàm thúc đẩy giao thông xanh kết nối khu vực Cần Giờ với trung tâm TP.HCM do Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) tổ chức sáng nay.

Cụ thể, ông Khoa cho biết hiện Tập đoàn Vingroup đang tập trung phát triển hệ sinh thái xanh, xác định sứ mệnh phát triển đường sắt và đường sắt cao tốc tạo lập nên những dự án hạ tầng đóng góp cho cộng đồng.

Theo nghiên cứu của VinSpeed, tuyến đường sắt tốc độ cao từ trung tâm TP.HCM đi Cần Giờ có chiều dài 48,5 km, vận hành với vận tốc 350 km/h, thời gian di chuyển chỉ 15 phút. Giai đoạn 2030-2050, tần suất dự kiến đạt 20 phút/chuyến.

Tuyến có hai nhà ga, với điểm đầu là ga Tân Thuận (trên dải phân cách đường Nguyễn Văn Linh) và điểm cuối tại ga Cần Giờ năm ở khu đất 39 ha. Đoàn tàu cấu hình 8 toa, sức chở 600-800 hành khách.

Về đầu tư, VinSpeed đề xuất thực hiện theo hình thức đầu tư trực tiếp, sử dụng hoàn toàn vốn tư nhân do doanh nghiệp thu xếp, không dùng ngân sách nhà nước.

Sau khi vận hành, tuyến đường sắt được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian kết nối từ trung tâm TP.HCM đến biển Cần Giờ.

Riêng hạng mục cầu đường sắt Cần Giờ sẽ triển khai độc lập với cầu Cần Giờ hiện nay, thiết kế dạng cầu dây văng đạt chuẩn đường sắt, đảm bảo tĩnh không...

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc VinSpeed khẳng định khi dự án được phê duyệt, đơn vị sẽ tập trung nguồn lực, dự kiến khởi công vào tháng 11 và hoàn thành trong vòng 30 tháng.

Theo ông, các dự án đường sắt trước đây chủ yếu là đầu tư công, việc tư nhân tham gia đường sắt tốc độ cao là chưa có tiền lệ. Doanh nghiệp xác định quá trình triển khai sẽ đối mặt thách thức, nhất là hạng mục cầu bắc qua sông Soài Rạp.

Dù vậy, doanh nghiệp thuộc tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng sẽ nghiên cứu kỹ để hạn chế ảnh hưởng đến Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.