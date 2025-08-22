Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
VinSpeed đề xuất làm đường sắt 350 km/h, TP.HCM đi Cần Giờ chỉ 15 phút

  • Thứ sáu, 22/8/2025 16:31 (GMT+7)
  • 55 phút trước

VinSpeed đề xuất đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao TP.HCM - Cần Giờ dài 48,5 km, vận tốc 350 km/h, dự kiến khởi công cuối năm nay và hoàn thành sau 30 tháng.

Cần Giờ hiện kết nối với trung tâm TP.HCM bằng cung đường duy nhất đi qua phà Bình Khánh và đường Rừng Sác. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đây là thông tin được ông Lê Văn Khoa - Giám đốc kỹ thuật CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed chia sẻ tại tọa đàm thúc đẩy giao thông xanh kết nối khu vực Cần Giờ với trung tâm TP.HCM do Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) tổ chức sáng nay.

Cụ thể, ông Khoa cho biết hiện Tập đoàn Vingroup đang tập trung phát triển hệ sinh thái xanh, xác định sứ mệnh phát triển đường sắt và đường sắt cao tốc tạo lập nên những dự án hạ tầng đóng góp cho cộng đồng.

Theo nghiên cứu của VinSpeed, tuyến đường sắt tốc độ cao từ trung tâm TP.HCM đi Cần Giờ có chiều dài 48,5 km, vận hành với vận tốc 350 km/h, thời gian di chuyển chỉ 15 phút. Giai đoạn 2030-2050, tần suất dự kiến đạt 20 phút/chuyến.

Tuyến có hai nhà ga, với điểm đầu là ga Tân Thuận (trên dải phân cách đường Nguyễn Văn Linh) và điểm cuối tại ga Cần Giờ năm ở khu đất 39 ha. Đoàn tàu cấu hình 8 toa, sức chở 600-800 hành khách.

Về đầu tư, VinSpeed đề xuất thực hiện theo hình thức đầu tư trực tiếp, sử dụng hoàn toàn vốn tư nhân do doanh nghiệp thu xếp, không dùng ngân sách nhà nước.

Sau khi vận hành, tuyến đường sắt được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian kết nối từ trung tâm TP.HCM đến biển Cần Giờ.

Riêng hạng mục cầu đường sắt Cần Giờ sẽ triển khai độc lập với cầu Cần Giờ hiện nay, thiết kế dạng cầu dây văng đạt chuẩn đường sắt, đảm bảo tĩnh không...

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc VinSpeed khẳng định khi dự án được phê duyệt, đơn vị sẽ tập trung nguồn lực, dự kiến khởi công vào tháng 11 và hoàn thành trong vòng 30 tháng.

Theo ông, các dự án đường sắt trước đây chủ yếu là đầu tư công, việc tư nhân tham gia đường sắt tốc độ cao là chưa có tiền lệ. Doanh nghiệp xác định quá trình triển khai sẽ đối mặt thách thức, nhất là hạng mục cầu bắc qua sông Soài Rạp.

Dù vậy, doanh nghiệp thuộc tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng sẽ nghiên cứu kỹ để hạn chế ảnh hưởng đến Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.

Dự kiến khởi công cầu Cần Giờ năm tới

Sở Xây dựng TP.HCM dự kiến khởi công cầu Cần Giờ vào năm 2026 và hoàn thành trong năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ còn khoảng 45-60 phút.

22 giờ trước

TP.HCM chi gần 3.000 tỷ nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với Cần Giờ

TP.HCM dự kiến chi gần 3.000 tỷ đồng xây dựng nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, dự kiến khởi công quý II/2026 và hoàn thành vào đầu năm 2028.

43:2608 hôm qua

Diễn biến mới tại 'siêu đô thị' lấn biển Cần Giờ

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết Vincom Retail đã chi 1.800 tỷ đồng đặt cọc nhận chuyển nhượng một phần Khu đô thị lấn biển Cần Giờ và dự kiến vay thêm vốn để đặt cọc bổ sung.

16:19 12/8/2025

Liên Phạm

  Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Xuat khau ca phe pha vo moi ky luc hinh anh

Xuất khẩu cà phê phá vỡ mọi kỷ lục

23 phút trước 17:03 22/8/2025 Kinh doanh Kinh doanh

0

Chỉ trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đã xô đổ mọi kỷ lục trước đó, mở ra những cơ hội vàng từ các thị trường quốc tế và khẳng định vị thế vững chắc của hạt cà phê Việt trên bản đồ thế giới.

