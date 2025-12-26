Vingroup rút lui, còn ai làm được đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam?

Việc Vingroup xin rút khỏi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam không giúp cuộc cạnh tranh giành suất đầu tư dự án "hạ nhiệt" khi vẫn còn nhiều nhà đầu tư quan tâm dự án.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67 tỷ USD. Ảnh: Bộ Xây dựng.

Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản gửi Chính phủ xin rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Theo Vingroup, quyết định này đã được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm mà tập đoàn hiện được giao triển khai.

Cụ thể, Vingroup đang là nhà đầu tư dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội với quy mô hơn 9.000 ha, tổng vốn đầu tư lên tới 925.000 tỷ đồng , tương đương trên 35 tỷ USD .

Bên cạnh đó, tập đoàn này còn triển khai hàng loạt dự án lớn khác như Nhà máy sản xuất thép VinMetal, hai nhà máy điện gió tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh…

Tính riêng một số dự án nổi bật, tổng mức đầu tư mà Vingroup đang triển khai đã vượt 83,6 tỷ USD , tương đương gần 2,2 triệu tỷ đồng .

Trong khi đó, tại dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Vingroup từng đề xuất tổng mức đầu tư khoảng 61,35 tỷ USD (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư). Trong đó, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ đứng ra thu xếp 20% tổng vốn đầu tư, tương đương khoảng 12,27 tỷ USD , và đề xuất vay 80% vốn còn lại từ Nhà nước với lãi suất 0% trong thời hạn 35 năm.

Do đó, nếu được chọn là nhà đầu tư dự án, tổng số vốn mà Vingroup phải thu xếp để đầu tư trong những năm tiếp theo có thể lên tới cả trăm tỷ USD.

Thực tế, sau khi Vingroup rút lui, hiện vẫn còn một số liên danh, tập đoàn lớn quan tâm "siêu" dự án hạ tầng đường sắt này, như Công ty TNHH Việt Nam 3000 - Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam, CTCP Tập đoàn Discovery và CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco).

Trong số này, Thaco - doanh nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương - được đánh giá là ứng viên sáng giá.

Thaco là tập đoàn do tỷ phú Trần Bá Dương sáng lập, là "ông lớn" trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ôtô. Tập đoàn này cũng nằm trong nhóm dẫn đầu về lĩnh vực cơ khí, công nghiệp nặng...

Thaco hiện có vốn điều lệ 30.510 tỷ đồng , được hậu thuẫn bởi nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, Jardine Cycle & Carriage Limited (JC&C) của Singapore đang nắm 26,6%. Ngoài JC&C, Thaco còn có sự tham gia của 107 nhà đầu tư nước ngoài khác, trong đó có nhiều cá nhân mang quốc tịch Hàn Quốc.

Tại dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, theo phương án đầu tư Thaco đưa ra, tập đoàn cũng dự kiến tự chi 20% vốn đầu tư, 80% còn lại sẽ là vốn huy động và vốn vay. Ngoài nguồn vốn tự có, doanh nghiệp dự kiến thành lập các công ty để huy động vốn từ các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế. Tổng thời gian thi công và hoàn thành toàn tuyến được tính toán khoảng 7 năm.

CTCP Tập đoàn Discovery cũng là một trong những nhà đầu tư quan tâm dự án. Thành lập từ tháng 3/2016 với vốn điều lệ 260 tỷ đồng , Tập đoàn Discovery hoạt động trong các lĩnh vực bán dẫn, bất động sản, mua bán - sáp nhập, xăng dầu và khai thác khoáng sản.

Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm ông Nguyễn Ngọc Anh nắm 37,7% vốn, ông Nguyễn Tiến Thiều sở hữu 10,8%, CTCP Đầu tư Discovery Việt Nam nắm 14,6% và CTCP Đầu tư và Du lịch Danko sở hữu 36,9%.

Theo phương án đưa ra, Discovery đề xuất mức đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam khoảng 63 tỷ USD , với thời gian xây dựng 6 năm, cộng thêm 1 năm chuẩn bị. Thời gian khai thác dự án dự kiến kéo dài 69 năm, sau đó toàn bộ tài sản và công nghệ sẽ được bàn giao lại cho Nhà nước.

Doanh nghiệp này cam kết không làm phát sinh nợ công, theo phương án “tự vay, tự trả”, huy động tài chính thông qua hợp tác quốc tế và không sử dụng vốn vay từ ngân sách Nhà nước.

Tương tự, Công ty TNHH Việt Nam 3000 - Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam cũng quan tâm dự án hạ tầng quy mô lớn này. Được thành lập vào tháng 12/2020 với vốn điều lệ khoảng 369 tỷ đồng , doanh nghiệp kể trên do bà Ngô Thị Thắng làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong nhiều lĩnh vực như đầu tư và hợp tác đầu tư, công nghệ, công nghiệp, phát triển bất động sản, nông nghiệp và thương mại.

Công ty TNHH Việt Nam 3000 - Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam trước đó đề xuất lựa chọn hình thức hợp tác công - tư để đầu tư dự án. Vai trò của doanh nghiệp này là đi huy động và mang vốn về cho dự án, kêu gọi các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực này.

Trong khi đó, Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam mong muốn tham gia vào dự án chủ yếu tập trung vào mảng hạ tầng về thiết bị thông tin tín hiệu, hệ thống điện đối với dự án đường sắt tốc độ cao.