Dự kiến khởi công cầu Cần Giờ năm tới

Sở Xây dựng TP.HCM dự kiến khởi công cầu Cần Giờ vào năm 2026 và hoàn thành trong năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ còn khoảng 45-60 phút.

Cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp, nối Cần Giờ với khu vực Nhà Bè. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa cập nhật tiến độ loạt dự án cầu, đường tại TP.HCM, bao gồm dự án xây dựng cầu Cần Giờ, cầu Cát Lái, nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Phước 1.

Cụ thể, đối với dự án xây dựng cầu Cần Giờ, Sở cho biết trước đây công trình được một số nhà đầu tư quan tâm, đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BOT kết hợp BT.

Hiện, Sở Xây dựng đang nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư trong tháng 9. Dự án dự kiến hoàn tất giai đoạn chuẩn bị đầu tư trong năm nay, khởi công vào năm 2026 và hoàn thành vào năm 2028.

Về quy mô, cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp và phần đường dẫn 2 đầu cầu đảm bảo xây dựng 4 làn xe cơ giới và 22 làn xe hỗn hợp, tổng chiều dài tuyến 7,3 km. Cầu sẽ đi dọc đường 15B, cắt qua Nguyễn Bình, vượt sông và nối vào đường Rừng Sác, cách bến phà Bình Khánh khoảng 2,5 km về phía Nam.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 11.087 tỷ đồng . Trong đó, theo phương án BOT, TP.HCM sẽ chi hơn 5.200 tỷ đồng , còn lại là vốn BOT của nhà đầu tư.

Hiện, giao thông giữa Cần Giờ và trung tâm TP.HCM phụ thuộc vào phà Bình Khánh. Do đó, dự án cầu Cần Giờ khi hoàn thành sẽ giúp kết nối giao thông thuận lợi, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ còn khoảng 45-60 phút.

Hướng tuyến kết nối Cần Giờ với các khu vực khác của TP.HCM. Đồ họa: Quỳnh Danh.

Đối với dự án cầu Cát Lái kết nối tỉnh Đồng Nai và TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết 2 địa phương đang trong quá trình nghiên cứu xây dựng kế hoạch thực hiện để phấn đấu khởi công và hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Trong khi đó, với dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13, công tác thi công cọc khoan nhồi và dầm kích đã cơ bản hoàn thành, theo kế hoạch sẽ tiến hành nâng cầu vào ngày 23/8, hoàn thành vào cuối tháng 11 với chiều cao nâng 1,08 m.

Còn tại dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 trên Quốc lộ 1, công tác thi công cọc khoan nhồi và dầm kích đã cơ bản hoàn thành. Hiện, Sở đang làm thủ tục để Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV dời ống nước D450 trên cầu. Theo kế hoạch, cầu sẽ được tiến hành nâng vào ngày 25/9, hoàn thành vào cuối tháng 12 với chiều cao nâng 1,25 m.

Trong quá trình kích nâng cầu, chỉ cho phép xe máy, môtô lưu thông qua cầu, ôtô được điều tiết qua cầu Bình Triệu 2 và Bình Phước 2. Sở Xây dựng sẽ chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp các lực lượng chức năng để thông báo, điều tiết, hạn chế ùn ứ giao thông khu vực cầu Bình Triệu 1. Sở cũng khẳng định trong quá trình thi công không gây ảnh hưởng đến giao thông đường thủy.

Sau khi hoàn thiện 2 công trình nâng cầu trên, các bên sẽ rà soát đánh giá công tác nâng tĩnh không cầu, từ đó rà soát các cầu không đồng bộ về tĩnh không và lên kế hoạch thực hiện.