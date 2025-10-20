VN-Index rơi gần 95 điểm, chứng khoán chìm trong 'bão lửa'

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua “ngày đen tối” khi chỉ số VN-Index ghi nhận cú giảm mạnh nhất trong lịch sử.

VN-Index đã giảm hơn 150 điểm từ đỉnh. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau cú lao dốc hơn 35 điểm vào cuối tuần trước, tâm lý thận trọng bao trùm thị trường ngay từ đầu phiên đầu tuần hôm nay (20/10). Lực cầu yếu ớt và dè dặt khiến phe bán nhanh chóng chiếm ưu thế, đẩy VN-Index lùi 12-15 điểm chỉ trong buổi sáng. Diễn biến giằng co yếu ớt kéo dài suốt từ lúc mở cửa cho đến đầu phiên chiều, trong khi phần lớn nhà đầu tư chọn đứng ngoài quan sát, chờ tín hiệu rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, mọi thứ trở nên mất kiểm soát chỉ nửa tiếng cuối phiên chiều. Áp lực bán tăng dồn dập, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo chỉ số lao dốc không phanh. VN-Index vào trạng thái rơi tự do, mất hàng chục điểm trong khoảng thời gian ngắn, đánh dấu một trong những pha “thủng đáy” kịch tính nhất trong nhiều năm qua.

Không khí hoảng loạn lan tỏa khắp bảng điện tử. Hàng trăm mã chứng khoán bị bán tháo dữ dội, gần như không phân biệt ngành nghề hay quy mô vốn hóa. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản - vốn là trụ cột của thị trường - đồng loạt bị “xả hàng”, nhiều mã lớn giảm kịch sàn chỉ sau vài phút. Biên độ điều chỉnh phổ biến ở mức 4-5%, nhưng hàng chục cổ phiếu rơi thẳng xuống giá sàn với khối lượng dư bán chất đống, trắng bên mua.

Kết phiên, VN-Index “bốc hơi” 94,76 điểm, tương đương 5,5%, đóng cửa ở 1.636,43 điểm - mức giảm sâu nhất trong lịch sử hoạt động của sàn HoSE. Cú rơi này còn nghiêm trọng hơn cả giai đoạn tháng 4 năm nay, khi thị trường chịu cú sốc từ căng thẳng thương mại và thuế quan của Mỹ.

Không chỉ HoSE, các sàn giao dịch khác cũng không tránh khỏi “hiệu ứng domino”. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index lao dốc 13,09 điểm (-4,7%) xuống 263,02 điểm, trong khi UPCoM-Index mất 2,36 điểm (-2,1%) còn 110,31 điểm.

VN-Index thủng loạt hỗ trợ và lao xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 9. Ảnh: TradingView.

Thanh khoản thị trường trong phần lớn thời gian giao dịch duy trì ở mức tương đương các phiên trước, cho đến khi làn sóng bán tháo bùng nổ vào cuối phiên, đẩy giá trị toàn thị trường vọt lên gần 58.800 tỷ đồng , phản ánh rõ sự hoảng loạn của giới đầu tư.

Bảng điện tử phủ đặc màu đỏ và xanh lơ - gam màu đại diện cho các cổ phiếu giảm kịch biên độ. Toàn thị trường ghi nhận 686 mã giảm (trong đó 150 mã giảm sàn), chỉ còn 140 mã tăng (15 mã tăng trần) và 773 mã đứng giá.

Trong đó, toàn bộ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ VN30 đồng loạt giảm giá, cho thấy sức ép bán ra mang tính hệ thống. Đáng chú ý, 13/30 mã VN30 đóng cửa ở mức giá sàn. Cú sập đồng loạt này khiến chỉ số đại diện nhóm giảm kỷ lục hơn 106 điểm và lùi xuống 1.870 điểm.

Áp lực kéo chỉ số chính đi xuống hôm nay tập trung chủ yếu ở nhóm bluechip, đặc biệt là các mã có vốn hóa hàng đầu như VIC (-4,46%), VHM (-6,9%), VCB (-4,04%), TCB (giảm sàn), BID (-6,53%), CTG (-6,32%), và VPB, HPG, MBB, VPL cùng giảm sàn. Không một cổ phiếu nào trong số này có mức giảm dưới 6%, cho thấy lực cầu gần như bị “đánh gục” hoàn toàn.

Đà bán mạnh tại nhóm vốn hóa lớn không chỉ kéo theo sự sụt giảm về điểm số, mà còn kích hoạt hiệu ứng dây chuyền lên toàn thị trường, khiến tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ thêm phần hoảng loạn. Cú rơi mạnh của nhóm trụ đã thổi bay hàng trăm nghìn tỷ đồng vốn hóa chỉ trong một phiên giao dịch. Tính riêng sàn HoSE, vốn hóa thị trường đã "bốc hơi" hơn 402.000 tỷ đồng , tương đương hơn 15 tỷ USD , kéo tổng giá trị còn lại xuống còn 7,1 triệu tỷ đồng - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10.

Ở chiều ngược lại, những cổ phiếu hiếm hoi giữ được sắc xanh trong phiên hôm nay là VTP (+4,5%), VAB (+4%), CTR (+3,9%), LGC (+1,5%), HT1 (+2%), SVC (tăng trần), ASG (+5,2%), SRC (+4,1%), TDP (+1,8%) và TIX (+2,2%) gần như không đủ sức xoay chuyển tình thế. Phần lớn các mã này đều thuộc nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, thanh khoản hạn chế, nên tác động tích cực tới chỉ số chung hầu như không đáng kể.

Khối ngoại tiếp tục là nhân tố gây áp lực lớn khi bán ròng hơn 2.150 tỷ đồng trong ngày. Trong đó, MSN dẫn đầu danh mục bán ròng với quy mô 652 tỷ đồng , tiếp theo là CTG (- 269 tỷ đồng ) và STB (- 221 tỷ đồng ). Dù vậy, dòng tiền nước ngoài vẫn ghi nhận một số điểm sáng nhỏ khi mua ròng ở VIX (+ 122 tỷ đồng ), DIG (+ 118 tỷ đồng ) và VJC (+ 113 tỷ đồng ).