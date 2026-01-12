Cảnh trái ngược ở mặt phố TP.HCM

Nhà hàng pizza Công Tăng Bistro (đường Trần Quang Khải) đã trả mặt bằng từ tháng 10/2025, nhưng đến nay vẫn chưa có khách thuê mới. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, bên trong bàn ghế vẫn còn và chưa có dấu hiệu sơn sửa hay decor mới, trên cửa kính vẫn dán tên quán cũ. Chủ cửa hàng này từng chia sẻ trên mạng xã hội về việc không thể tiếp tục "gồng lỗ" sau một năm rưỡi kinh doanh, do đó quán đóng cửa mặt bằng và chuyển sang bán online.

Trên đường Hoa Sứ (phường Cầu Kiệu), thương hiệu Bing Tea cũng đã trả mặt bằng vài tháng trước. Đại diện thương hiệu cho biết chỉ còn duy trì một chi nhánh ở đường Lê Văn Sỹ (phường Nhiêu Lộc). Ghi nhận cho thấy mặt bằng tại Hoa Sứ hiện vẫn trong tình trạng im lìm, phía trước treo bảng cho thuê. Khu vực này nằm gần các tuyến đường Phan Xích Long, Vạn Kiếp, trước đây tập trung nhiều hàng quán nhộn nhịp.

Trong lúc này, một mặt bằng từng được chuỗi Chuk Tea & Coffee thuê trên đường An Dương Vương (phường Chợ Quán) cũng đang đóng cửa. Dù nằm tại ngã tư An Dương Vương - Nguyễn Văn Cừ, khu vực được xem là vị trí kinh doanh đắc địa với lưu lượng xe lớn, mặt bằng này đã rơi vào trạng thái im lìm, chưa có dấu hiệu cải tạo hay đơn vị mới tiếp quản.

Dạo quanh các tuyến đường ăn uống quen thuộc như Vạn Kiếp (phường Gia Định) hay An Dương Vương (phường An Đông) hay khu vực trung tâm quận 1 cũ, không khó để bắt gặp bảng "sang quán gấp", "cho thuê mặt bằng" treo trước những cửa hàng từng hoạt động sôi nổi.

Ở chiều ngược lại, giai đoạn cận Tết lại chứng kiến nhịp mở rộng rõ rệt của các chuỗi F&B lớn. Trên một số trục đường lớn, hoạt động thi công, cải tạo mặt bằng mới của các thương hiệu tên tuổi diễn ra liên tục, sẵn sàng cho kế hoạch khai trương ngay trước hoặc sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Điển hình, chuỗi Cơm tấm Phúc Lộc Thọ mới đây khai trương thêm điểm bán trên đường Phan Huy Ích (phường An Hội Tây) và đồng thời triển khai xây dựng cơ sở mới tại đường Phan Đăng Lưu (phường Cầu Kiệu), nhằm đón đầu nhu cầu ăn uống của người dân dịp cuối năm.

Cửa hàng Starbucks Quang Trung (phường Thông Tây Hội) vừa được khai trương trong tháng 1, đánh dấu điểm bán thứ 150 của thương hiệu cà phê Mỹ tại Việt Nam. Trong khi đó, Trung Nguyên Legend, Highlands Coffee đều có động thái mở rộng quy mô, còn The Coffee House cũng tiến hành cải tạo, nâng cấp một số cửa hàng ở vị trí đắc địa.

Thời điểm này, một môi giới cho hay có nhiều mặt bằng được sang nhượng lại hợp đồng thuê với chi phí thấp hơn so với thuê mới từ chủ nhà. "Đây là thời điểm tốt để thương lượng giá thuê và chốt vị trí đẹp. Nếu vận hành tốt, chỉ cần qua được 3-6 tháng đầu là có thể ổn định", người này cho biết.

Tại đường Vạn Kiếp (phường Gia Định), khu vực được biết đến với mật độ hàng quán ăn uống dày đặc và lưu lượng khách ổn định, tiệm lẩu Nhà An cũng đã mở cửa và đi vào hoạt động từ tháng 12/2025, tận dụng cao điểm cuối năm để thu hút thực khách.

Tết Nguyên đán năm nay đang trở thành một cột mốc rõ rệt của thị trường F&B TP.HCM . Với nhiều cửa hàng nhỏ lẻ, đây là thời điểm khép lại một chặng đường kinh doanh nhiều áp lực, họ chấp nhận cắt lỗ để chuẩn bị cho một hướng đi khác sau Tết. Trong khi với các chuỗi, Tết lại là cơ hội để chiếm lĩnh mặt bằng, mở rộng hiện diện và gia tăng thị phần.

Tính đến 30/6, Việt Nam còn khoảng 299.900 cửa hàng F&B, giảm 50.000 địa điểm so với năm 2024. Đáng chú ý, Hà Nội và TP.HCM đều giảm trên 11%, cho thấy cú hãm đồng thời ở hai đầu tàu.

Thuế với hoạt động cho thuê nhà, cho thuê tài sản sẽ được áp dụng theo nguyên tắc mới từ 2026, trong đó ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm là căn cứ phát sinh nghĩa vụ thuế.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.