50.000 hàng quán đóng cửa nửa đầu năm

Tính đến 30/6, Việt Nam còn khoảng 299.900 cửa hàng F&B, giảm 50.000 địa điểm so với năm 2024. Đáng chú ý, Hà Nội và TP.HCM đều giảm trên 11%, cho thấy cú hãm đồng thời ở hai đầu tàu.

Nhiều hàng quán đóng cửa, trong khi số khác còn duy trì buộc phải tăng giá sản phẩm do chi phí đầu vào leo thang. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 10/10, iPOS.vn công bố Báo cáo Kinh doanh Ẩm thực tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025, trong đó ghi nhận nhiều cửa hàng F&B trên cả nước đã đóng cửa, cho thấy tính thanh lọc cao của thị trường. Mặt khác, nhiều thương hiệu buộc phải tăng giá sản phẩm và dịch vụ khi chi phí đầu vào leo thang.

Cuộc "thanh lọc" tự nhiên

Theo đó, tính đến 30/6, Việt Nam còn khoảng 299.900 cửa hàng F&B, giảm 7,1% tương đương 50.000 cửa hàng so với năm 2024.

Đáng chú ý, cả Hà Nội và TP.HCM đều ghi nhận mức giảm trên 11%, cho thấy cú hãm đồng thời ở hai đầu tàu của thị trường.

Hiện tượng "mở nhanh - đóng nhanh - học nhanh" lan rộng ở lớp cửa hàng nhỏ: Nhiều mô hình thử nghiệm 2-3 tháng rồi rút lui vì thiếu năng lực tài chính, hoặc chưa thấy tiềm năng từ thị trường, đặc biệt là các mô hình cửa hàng nhỏ bùng nổ trong thời gian vừa qua.

Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, thị trường ghi nhận khoảng 30.000 cửa hàng F&B đóng cửa (giảm 3,9%). Tuy nhiên, nguồn cung điểm bán được bù đắp chủ yếu ở nửa cuối năm, đưa tổng số lên 323.010 cửa hàng vào cuối 2024.

Điều này cho thấy 6 tháng đầu năm thường là giai đoạn "thanh lọc" tự nhiên của thị trường, trước khi bước vào chu kỳ mở mới và tái cơ cấu mạnh hơn ở nửa sau.

IPOS.vn đánh giá việc hàng quán F&B đóng cửa nhiều trong nửa đầu năm do tính "thanh lọc" tự nhiên của thị trường. Ảnh: Phương Lâm.

Đồng thời, trong khi phần đáy bị đào thải, lớp dẫn dắt đang tái cơ cấu danh mục mặt bằng, rời điểm không hiệu quả, tái định vị ở các vị trí biểu tượng và nâng cấp trải nghiệm.

Trường hợp Starbucks minh họa rõ nét chu kỳ này. Hãng cà phê Mỹ đã đóng cửa Starbucks Reserve Hàn Thuyên (phường Sài Gòn) vào tháng 8/2024, sau đó tái khai trương Reserve tại TTTM Bitexco và tiếp tục mở Reserve-only mới tại TTTM Diamond Plaza Lê Duẩn, nhấn mạnh chiến lược nâng chuẩn không gian, dịch vụ, thay vì phủ điểm bằng mọi giá.

Động thái đóng để mở ở các vị trí có tính biểu tượng cho thấy làn sóng "thanh lọc" đang giải phóng các mặt bằng hạng A, B và tạo cơ hội cho những mô hình có năng lực vận hành, vốn và thương hiệu mạnh bứt lên.

Làn sóng điều chỉnh giá

Khảo sát 830 doanh nghiệp F&B tại Việt Nam, chủ yếu tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM của IPOS.vn tiết lộ trong nửa đầu năm 2025, hơn 45% doanh nghiệp F&B đã thực hiện tăng giá sản phẩm - một con số rất đáng chú ý trong bối cảnh ngành F&B vốn nhạy cảm với biến động giá.

Động thái diễn ra nhiều ở các phân khúc bình dân và trung cấp, nơi khách hàng dễ dàng chuyển đổi sang lựa chọn thay thế.

Tuy nhiên, áp lực từ chi phí nguyên liệu, nhân công và vận hành buộc nhiều doanh nghiệp phải thực hiện bước đi này. Đi sâu vào mức độ tăng giá, phần lớn doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận thận trọng: 32,5% chỉ tăng dưới 5%, 11,3% tăng 5-10% và chỉ 1,4% chấp nhận tăng mạnh trên 10%.

Điều này phản ánh chiến lược "chia nhỏ liều lượng", tăng giá từng bước để duy trì sức mua thay vì tạo cú "sốc" quá lớn.

Đáng chú ý, nếu đối chiếu với báo cáo năm 2024, khi có 49,2% doanh nghiệp bày tỏ ý định tăng giá trong năm 2025, có thể thấy dự báo này gần như trùng khớp với thực tế.

Khoảng cách giữa "ý định" và "hành động" là không đáng kể, cho thấy mức độ chính xác trong dự báo xu hướng, đồng thời phản ánh tình trạng chi phí leo thang đã hiện thực hóa thành hành động cụ thể của các chủ quán.

Việc gần một nửa doanh nghiệp tăng giá chỉ trong 6 tháng đầu năm cho thấy đây không phải là những trường hợp đơn lẻ, mà là một xu thế toàn ngành.

Chi phí đầu vào là nguyên nhân chính thúc đẩy doanh nghiệp F&B điều chỉnh giá. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Đại diện IPOS.vn cho rằng ngành F&B đang bước vào giai đoạn mà khả năng định giá trở thành thước đo năng lực thích ứng.

"Doanh nghiệp nào có thương hiệu mạnh, sản phẩm khác biệt và tập khách hàng trung thành sẽ có dư địa tăng giá, trong khi những đơn vị phụ thuộc nhiều vào khách hàng nhạy cảm về giá sẽ phải đối mặt với nguy cơ sụt giảm doanh thu nếu thiếu chiến lược đi kèm", vị đại diện nói thêm.

Chi phí đầu vào là nguyên nhân chính thúc đẩy doanh nghiệp F&B điều chỉnh giá. Cụ thể, 35,4% doanh nghiệp cho biết giá nguyên vật liệu tăng là lý do quan trọng nhất, phản ánh sự phụ thuộc mạnh mẽ của ngành vào biến động giá thực phẩm, nguyên liệu pha chế và hàng hóa nhập khẩu. Đây là áp lực mang tính hệ thống, khó tránh khỏi đối với hầu hết mô hình kinh doanh.

Ngoài nguyên liệu, các yếu tố vận hành nội bộ cũng tạo sức ép đáng kể. 21% doanh nghiệp bị tác động bởi thay đổi chính sách vĩ mô (hóa đơn điện tử, thuế hộ kinh doanh...), và 20% chịu ảnh hưởng từ chi phí nhân sự tăng (tuyển dụng, đào tạo, giữ chân lao động).

Những yếu tố này không chỉ làm tăng chi phí trực tiếp mà còn tạo thêm gánh nặng tuân thủ và quản lý cho chủ quán. Giá thuê mặt bằng là một nguyên nhân đáng chú ý khác, với 13,7% doanh nghiệp lựa chọn. Mặc dù tỷ trọng thấp hơn, đây lại là chi phí cố định khó cắt giảm, đặc biệt tại các vị trí trung tâm.

Chỉ 3,6% doanh nghiệp tăng giá theo lộ trình định sẵn, cho thấy phần lớn quyết định tăng giá là bị động trước biến động chi phí, hơn là chiến lược chủ động về định giá dài hạn.