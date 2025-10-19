Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Các quỹ ETF sắp gom hàng triệu cổ phiếu Hòa Phát, Masan, FPT

  • Chủ nhật, 19/10/2025 10:34 (GMT+7)
Theo kết quả rà soát danh mục HoSE-Index quý IV/2025, nhóm cổ phiếu FPT, HPG và MSN dự kiến được các quỹ ETF mua ròng mạnh, trong khi VIC và VHM sẽ bị giảm tỷ trọng.

Đợt cơ cấu danh mục kỳ này sẽ có sự dịch chuyển đáng chú ý trong VN30. Ảnh: Phương Lâm.

Theo SSI Research, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số HoSE-Index cho kỳ quý IV/2025. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 3/11, trong khi thông lệ, các quỹ ETF mô phỏng theo các chỉ số này sẽ hoàn tất việc cơ cấu danh mục vào ngày 31/10.

Riêng với chỉ số VNDiamond và VNFIN Lead, kết quả rà soát dự kiến được công bố vào ngày 20/10, trước khi các quỹ thực hiện tái cơ cấu vào cuối tháng. Theo lịch trình, các quỹ ETF mô phỏng VNDiamond-Index, VN30-Index và SSIAM VNFIN Lead ETF sẽ đồng loạt công bố danh mục mới trong giai đoạn 15-20/10, hoàn thành cơ cấu vào ngày 31/10 và áp dụng danh mục mới kể từ ngày 3/11.

Dựa trên số liệu ước tính đến ngày 14/10, SSI Research dự báo đợt cơ cấu danh mục kỳ này sẽ có sự dịch chuyển đáng chú ý trong VN30.

Cụ thể, FPT dự kiến được mua ròng khoảng 3,6 triệu cổ phiếu, HPG khoảng 2,5 triệu cổ phiếu và MSN khoảng 1 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, VIC và VHM là 2 mã bị bán ra nhiều nhất, lần lượt khoảng 1,9 triệu và 1 triệu cổ phiếu.

Dự báo giao dịch cơ cấu các quỹ ETF tham chiếu theo VN30. Ảnh: SSI Research.

Sự điều chỉnh này xuất phát từ việc tỷ trọng của nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup (VIC, VHM) đã tăng lên khoảng 20,4%, vượt giới hạn tối đa 15% theo quy định tại Mục 7.2 Bộ Quy tắc HoSE-Index phiên bản 4.0. Do đó, các quỹ ETF buộc phải bán ra nhằm tái cân đối danh mục theo đúng tỷ trọng cho phép.

Hiện có 4 quỹ ETF đang sử dụng VN30 làm chỉ số tham chiếu gồm DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF và MAFM VN30 ETF với tổng giá trị tài sản ròng (NAV) tính đến ngày 14/10 đạt khoảng 10.100 tỷ đồng. Trong đó, DCVFMVN30 là quỹ lớn nhất với quy mô khoảng 6.300 tỷ đồng.

So với đầu năm, tổng NAV của nhóm quỹ này giảm 6,5%, số lượng chứng chỉ quỹ giảm 38% xuống còn 178 triệu đơn vị, trong khi NAV trên mỗi đơn vị quỹ tăng 51%. Dòng vốn rút ròng lũy kế từ đầu năm đạt khoảng 2.900 tỷ đồng.

Song song đó, quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF đã chính thức chuyển sang mô phỏng chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid Index kể từ ngày 14/10. Theo SSI Research, đây là chỉ số phản ánh hiệu suất thị trường chứng khoán Việt Nam, có tính đến yếu tố thanh khoản và tỷ lệ cổ phiếu còn lại mà nhà đầu tư nước ngoài được phép mua. Sau thay đổi, quỹ cũng đổi tên thành Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF.

Tính đến thời điểm cập nhật, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ đạt khoảng 376 triệu USD (9.900 tỷ đồng), tăng 48% so với đầu năm. Số lượng chứng chỉ quỹ giảm 10,8% xuống còn 9,2 triệu đơn vị nhưng NAV/đơn vị tăng mạnh 66%, phản ánh hiệu quả tích cực của chiến lược mô phỏng mới. Dù vậy, dòng vốn vẫn ghi nhận rút ròng lũy kế khoảng 30,7 triệu USD (808 tỷ đồng) từ đầu năm đến nay.

Điều gì đang xảy ra với cổ phiếu FPT?

Cổ phiếu FPT đang rơi về vùng thấp nhất trong 18 tháng, trái ngược với đà hưng phấn của thị trường chung. Từ cổ phiếu "tích sản", FPT giờ thành khoản lỗ lớn của nhiều nhà đầu tư.

5 giờ trước

Chứng khoán giảm mạnh nhất gần 2 tháng qua

VN-Index lao dốc 35,66 điểm (-2%) xuống 1.731,19 điểm trong phiên 17/10, ghi nhận mức giảm mạnh nhất gần 2 tháng qua khi nhóm vốn hóa lớn đồng loạt “đỏ lửa”.

42:2543 hôm qua

Vietcap lãi cao nhất 4 năm

Chứng khoán Vietcap ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2025 đạt 420 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ và là mức lãi quý cao nhất kể từ năm 2021.

18:03 16/10/2025

