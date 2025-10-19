Thế Giới Di Động sẵn sàng chi 2.000 tỷ để mua 10 triệu cổ phiếu quỹ

Thế Giới Di Động vừa thông qua kế hoạch mua lại tối đa 10 triệu cổ phiếu với tổng giá trị có thể lên tới 2.000 tỷ đồng, gấp đôi mức dự kiến trước đây.

Doanh nghiệp của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài nâng trần giá mua lại cổ phiếu quỹ lên gấp đôi. Ảnh: MWG.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) mới đây đã thông qua nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết phương án mua lại cổ phiếu, thực hiện theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 phê duyệt.

Theo kế hoạch, công ty sẽ mua lại tối đa 10 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 0,7% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành, nhằm giảm vốn điều lệ. Trước thương vụ này, tập đoàn đang nắm giữ hơn 1,2 triệu cổ phiếu quỹ.

Sau khi hoàn tất, Thế Giới Di Động sẽ tiến hành thủ tục giảm vốn tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá lượng cổ phiếu được mua. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Nguồn vốn chi trả đến từ nguồn vốn tự có và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC năm 2024 đã kiểm toán, với số dư lợi nhuận chưa phân phối đạt 12.582 tỷ đồng .

Đáng chú ý, giá mua lại được ấn định tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu và tối đa 200.000 đồng/cổ phiếu, tùy theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành. Mức giá trần này cao gấp đôi so với kế hoạch từng được Tổng giám đốc Vũ Đăng Linh chia sẻ tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư hồi tháng 8.

Với biên độ giá nêu trên, tổng giá trị mua lại tối đa mà Thế Giới Di Động có thể chi ra lên tới 2.000 tỷ đồng .

Thời gian dự kiến giao dịch trong tối đa 2 tháng kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và công ty công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MWG đã tăng hơn 50% từ đầu năm, qua đó lập đỉnh mới tại mức 84.500 đồng/đơn vị. Vốn hóa thị trường cũng theo đó lập kỷ lục gần 125.000 tỷ đồng .

Về tình hình kinh doanh, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 113.436 tỷ đồng , tăng 14% so với cùng kỳ, hoàn thành 76% kế hoạch năm. Riêng quý III, doanh thu của công ty đạt gần 40.000 tỷ đồng , cao nhất kể từ khi hoạt động. Ước tính bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp bán lẻ của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài thu hơn 431 tỷ đồng .

Sau 9 tháng, hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, do công ty con là CTCP Thế giới Di động (MW) quản lý, ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Trong đó, ngành hàng điện thoại và điện máy đạt doanh thu 76.500 tỷ đồng , tăng gần 15% so với cùng kỳ, bất chấp thị trường chung phục hồi chậm và số lượng cửa hàng bình quân giảm.

Đối với Bách Hóa Xanh, chuỗi siêu thị thực phẩm đạt 34.400 tỷ đồng doanh thu lũy kế 9 tháng, tăng gần 14% so với cùng kỳ, tuy mức tăng trưởng của chuỗi này đang trở nên thấp hơn trong các tháng gần đây. Theo công ty, nhờ tập trung tối ưu chi phí và kiểm soát hao hụt, hiệu quả kinh doanh trong quý III tiếp tục cải thiện so với quý II.

Tính đến hết tháng 9, chuỗi này đã mở thêm 520 cửa hàng trong năm nay, qua đó nâng tổng số cửa hàng lên 2.290, với hơn 50% cửa hàng mở mới tại khu vực miền Trung. Các cửa hàng mới ghi nhận tổng lợi nhuận dương ở cấp độ cửa hàng sau khi trừ toàn bộ chi phí vận hành trực tiếp và chi phí kho vận.

Trong quý IV, Bách Hóa Xanh dự kiến tiếp tục quá trình mở rộng có chọn lọc tại các tỉnh thành mới, đặc biệt ở miền Bắc, và các vùng đã có sự hiện diện.