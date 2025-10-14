Việt Nam vừa có công ty vốn hóa 800.000 tỷ

Vốn hóa Tập đoàn Vingroup lần đầu tiên vượt ngưỡng 800.000 tỷ đồng trong phiên 14/10 khi cổ phiếu VIC tiếp tục trở thành tâm điểm dẫn dắt thị trường.

Vốn hóa Tập đoàn Vingroup đạt mốc 822.000 tỷ đồng. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch đầy kịch tính ngày 14/10, khi kỳ vọng về một nhịp bứt phá mạnh mẽ bị thay thế bằng cú đảo chiều bất ngờ trong buổi chiều.

Ngay từ đầu phiên, tâm lý hứng khởi lan tỏa trên toàn thị trường. Nối tiếp đà tăng vững chắc từ những phiên trước, VN-Index mở cửa trong sắc xanh, được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu “họ Vin” (VIC, VHM, VRE) và “họ Gelex” (GEX, GEE, VIX). Sức nóng từ hai nhóm này kích hoạt dòng tiền lan tỏa mạnh mẽ sang nhiều ngành khác, từ bất động sản, tài chính - ngân hàng, nguyên vật liệu cho đến tiêu dùng và công nghệ.

Có thời điểm trong phiên sáng, VN-Index tăng gần 30 điểm, áp sát ngưỡng 1.800 điểm. Không khí lạc quan bao trùm bảng điện, khi hàng loạt cổ phiếu mid-cap và penny cũng nối gót bứt phá, tạo cảm giác “xanh cả sàn”.

Thế nhưng, kịch bản đảo chiều diễn ra nhanh chóng ngay đầu phiên chiều. Khi lực cầu suy yếu dần, phe bán bắt đầu tận dụng cơ hội để chốt lời, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu đã tăng "nóng" trong các phiên gần đây.

Áp lực bán lan rộng khiến đà tăng bị thu hẹp rồi đảo chiều, bất chấp nỗ lực của bên mua nhằm giữ chỉ số trên tham chiếu. Càng về cuối phiên, nhịp điều chỉnh càng rõ nét khi thị trường mất gần như toàn bộ thành quả tích lũy trong buổi sáng.

Sự giằng co quyết liệt giữa hai phe đẩy thanh khoản lên mức cao hiếm thấy. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt tới 56.600 tỷ đồng , con số cho thấy dòng tiền vẫn ở lại thị trường nhưng đang có dấu hiệu luân chuyển mạnh giữa các nhóm cổ phiếu thay vì đổ dồn vào một vài mã trụ.

Kết phiên, VN-Index giảm 4,06 điểm (-0,2%) xuống 1.761,06 điểm; HNX-Index giảm nhẹ 0,02 điểm (-0,1%) xuống 275,33 điểm; trong khi UPCoM-Index ngược chiều tăng 0,45 điểm (+0,4%) lên 113,15 điểm.

Bảng điện tử khép lại trong sắc đỏ chủ đạo với 507 mã giảm (trong đó có 13 mã giảm sàn), 829 mã giữ tham chiếu và chỉ 264 mã tăng (gồm 17 mã tăng trần).

Riêng rổ VN30 ghi nhận 22 mã giảm, 2 mã đứng giá và 6 mã tăng, phản ánh tâm lý thận trọng trở lại ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Tuy nhiên, nhờ lực đỡ từ một số mã trụ như VIC, MWG và FPT, chỉ số đại diện rổ vẫn nhích nhẹ hơn 1 điểm lên 2.013 điểm.

VN-Index bị lực bán đẩy lùi và mất chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Dù không thể giữ sắc tím đến cuối phiên, cổ phiếu VIC (+3,2%) vẫn là cái tên tỏa sáng nhất thị trường trong ngày 14/10, trở thành đầu tàu dẫn dắt VN-Index. Nhịp tăng mạnh cũng giúp vốn hóa Tập đoàn Vingroup lần đầu tiên vượt ngưỡng 800.000 tỷ đồng , xác lập kỷ lục mới của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cùng thời điểm, dữ liệu cập nhật của Forbes cho thấy tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - đã đạt 20,3 tỷ USD trong, tăng gấp 3 lần so với đầu năm.

Với khối tài sản này, ông Vượng hiện đứng thứ 116 trong danh sách tỷ phú thế giới, tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam và nằm trong nhóm các doanh nhân có tài sản tăng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á trong thời gian gần đây. Xét riêng tại châu Á, ông chủ Vingroup hiện đứng thứ 29.

Không chỉ VIC, sắc xanh cũng lan tỏa ở hàng loạt cổ phiếu khác: VHM (+2,3%), VPB (+2,5%), VJC (tăng trần),. GEE (tăng trần), GEX (tăng trần), VIX (+4,3%), MWG (+1,5%), CRV (+6,9%) và CII (tăng trần).

Chiều ngược lại, lực bán chốt lời tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến chỉ số bị kéo lùi đáng kể về cuối phiên. Nhiều mã trụ đồng loạt suy yếu như CTG (-2,2%), BID (-2,1%), HPG (-2,2%), VPL (-3%), MSN (-2,9%), TCB (-1,2%), LPB (-1,9%), FPT (-1,7%), BSR (-3%) và GVR (-2,3%). Sự phân hóa rõ rệt này phản ánh trạng thái giằng co giữa kỳ vọng và thận trọng.

Khối ngoại vẫn chủ trương bán ròng với quy mô 1.400 tỷ đồng hôm nay, tập trung tại FPT (- 336 tỷ đồng ), SSI (- 272 tỷ đồng ), VRE (- 219 tỷ đồng ).

Trong khi đó, VHM và VIC được dòng tiền ngoại gom lần lượt 313 tỷ đồng và 217 tỷ đồng .