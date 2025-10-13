Cổ phiếu Vingroup lại tăng trần, tài sản ông Vượng vượt 19 tỷ USD

Hai cổ phiếu VIC của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và VJC của bà Nguyễn Thị Phương Thảo cùng tăng trần, trở thành tâm điểm dẫn dắt đà bứt phá của thị trường phiên 13/10.

Cổ phiếu VIC đã tăng gấp 5 lần giá trị từ đầu năm giúp khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng liên tục tăng mạnh. Ảnh: Việt Linh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên 13/10 trong trạng thái đầy sôi động và kịch tính khi VN-Index liên tục trồi sụt quanh mốc tham chiếu. Ngay từ đầu phiên, lực cầu thăm dò xuất hiện đan xen với áp lực chốt lời ngắn hạn, khiến chỉ số dao động trong biên độ hẹp.

Đến giữa phiên sáng, thế giằng co giữa phe mua và phe bán vẫn chưa ngã ngũ. Lực đỡ chỉ thực sự xuất hiện khi nhóm cổ phiếu "họ Vin" - bao gồm Vingroup, Vinhomes và Vincom Retail - đồng loạt bật tăng, đóng vai trò điểm tựa giúp VN-Index dần lấy lại sắc xanh. Sự hồi phục của nhóm bất động sản, đặc biệt ở các mã đầu ngành, đã giúp củng cố niềm tin cho nhà đầu tư và tạo hiệu ứng lan tỏa ra toàn thị trường.

Bước sang phiên chiều, diễn biến trở nên tích cực rõ rệt khi dòng tiền chủ động nhập cuộc mạnh mẽ hơn. Lực mua không chỉ tập trung ở nhóm vốn hóa lớn mà còn lan rộng sang các nhóm ngành khác như chứng khoán, ngân hàng. Đà tăng được củng cố dần về cuối phiên, đưa VN-Index thoát khỏi trạng thái lình xình kéo dài và bứt phá mạnh mẽ.

Chốt phiên, VN-Index tăng 17,57 điểm (+1%) lên 1.765,12 điểm; HNX-Index cộng 1,73 điểm (+0,6%) lên 275,35 điểm; còn UPCoM-Index tăng 1,09 điểm (+1%) lên 112,7 điểm.

Điểm sáng nổi bật trong ngày là sự trở lại mạnh mẽ của dòng tiền. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt tới 48.700 tỷ đồng , tăng hơn 30% so với phiên gần nhất và lập đỉnh thanh khoản mới trong vòng một tháng. Con số này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bớt thận trọng, sẵn sàng quay lại thị trường để đón đầu cơ hội mới.

Tuy nhiên, bức tranh chung vẫn mang sắc thái phân hóa. Dù chỉ số tăng khá tốt, bảng điện tử lại rơi vào trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng", phản ánh sự thiếu đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu. Toàn thị trường ghi nhận 417 mã giảm (trong đó có 8 mã giảm sàn), 888 mã đứng giá và chỉ có 295 mã tăng (22 mã tăng trần).

VN-Index tiếp tục tiến lên đỉnh lịch sử mới. Ảnh: TradingView.

Ở rổ VN30, xu hướng phân hóa tiếp tục hiện rõ với 17 mã tăng, 3 mã đứng giá và 10 mã giảm. Nhờ hiệu ứng bứt phá từ hai cổ phiếu tăng trần, chỉ số đại diện nhóm vốn hóa lớn tăng mạnh 31 điểm, chốt ở mức hơn 2.012 điểm - đánh dấu một cột mốc lịch sử mới của rổ VN30.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong phiên giao dịch hôm nay là đà tăng bứt phá dữ dội của cổ phiếu VIC. Ngay từ đầu phiên, lực cầu chủ động đã xuất hiện mạnh mẽ, duy trì xuyên suốt cả ngày và nhanh chóng đẩy giá cổ phiếu lên kịch trần ở mức 205.400 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, cổ phiếu VIC chạm tới vùng giá mang tính biểu tượng này.

Tính từ đầu năm đến nay, VIC đã tăng hơn 400%, trở thành một trong những cổ phiếu có mức sinh lời ấn tượng nhất thị trường, cả về tốc độ tăng giá lẫn quy mô vốn hóa. Việc cổ phiếu VIC tăng trần hôm nay đã giúp ông Phạm Nhật Vượng lọt top 3 tỷ phú kiếm tiền giỏi nhất trong ngày với mức tăng tài sản 1,1 tỷ USD trong 24 giờ qua.

Theo ước tính hiện tại của Forbes, Chủ tịch Vingroup sở hữu khối tài sản lên tới 19,2 tỷ USD , là người giàu thứ 125 thế giới, vượt qua một loạt tên tuổi doanh nhân nổi tiếng châu Á.

Chỉ riêng trong phiên hôm nay, VIC đã đóng góp hơn 12,6 điểm vào mức tăng chung của VN-Index - tương đương gần 70% tổng biên độ tăng của chỉ số.

Cùng chia sẻ tâm điểm chú ý là VJC của Vietjet, cổ phiếu còn lại trong nhóm tăng trần. VJC đóng cửa tại 142.600 đồng/cổ phiếu, cao nhất trong vòng một tháng qua, song vẫn thấp hơn khoảng 6% so với đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 8.

Bên cạnh 2 mã dẫn dắt, thị trường cũng ghi nhận nhiều cổ phiếu bluechip khởi sắc mạnh mẽ như TCB (+5%), VRE (+6,6%), VHM (+1%), CTG (+1,5%), VNM (+2,6%), HDB (+2,5%), LPB (+1,7%) và GVR (+1,6%). Sự đồng thuận của nhóm vốn hóa lớn giúp củng cố đà tăng của chỉ số trong phiên chiều, đưa VN-Index duy trì vững sắc xanh đến cuối phiên.

Tuy vậy, thị trường vẫn chịu áp lực kìm hãm từ một số mã trụ giảm giá, điển hình là VCB (-1,7%), HPG (-2%), FPT (-2,2%), VPB (-1,3%), BID (-0,7%), HVN (-1,4%), BVH (-3,1%), BSR (-1,2%), ACB (-0,7%) và GEX (-1,6%). Nhóm này phần nào làm giảm độ rộng của đà tăng, cho thấy dòng tiền vẫn đang lựa chọn có chọn lọc thay vì lan tỏa toàn diện.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng , tập trung chủ yếu ở các mã HPG (- 394 tỷ đồng ), VRE (- 371 tỷ đồng ), MBB (- 306 tỷ đồng ) và VHM (- 279 tỷ đồng ). Dù vậy, chiều ngược lại, dòng vốn ngoại vẫn mua ròng mạnh tại VIC (+ 261 tỷ đồng ), SHB (+ 170 tỷ đồng ) và CEO (+ 139 tỷ đồng ).