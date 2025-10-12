Giảm 145.000 biên chế, tiết kiệm 39.000 tỷ mỗi năm sau sắp xếp bộ máy

Sau khi sắp xếp bộ máy, Chính phủ giảm 145.000 biên chế, tinh gọn 8 bộ và tiết kiệm khoảng 39.000 tỷ đồng chi thường xuyên mỗi năm.

Thủ tướng phát biểu thảo luận tại tổ của Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chiều 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến hành thảo luận tại tổ về dự thảo các văn kiện Đại hội và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Những kết quả đạt được giai đoạn 2021-2025

Theo báo cáo tại đại hội, Việt Nam dự kiến đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu giai đoạn 2021-2025, trong đó hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về xã hội; các năm 2024-2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.

Một số kết quả nổi bật là quy mô GDP tăng từ 346 tỷ USD năm 2020, xếp thứ 37 thế giới, lên 510 tỷ USD năm 2025, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN. GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD , bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức khoảng 4%/năm. Thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 ước đạt 9,6 triệu tỷ đồng, gấp 1,36 lần giai đoạn 2016-2020 và vượt mục tiêu đề ra ( 8,3 triệu tỷ đồng ). Tổng số miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, thuê mặt nước khoảng 1,1 triệu tỷ đồng . Tổng số tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách nhà nước khoảng 1,57 triệu tỷ đồng .

Tổng số chi an sinh xã hội (bao gồm các chương trình mục tiêu quốc gia) đạt 1,1 triệu tỷ đồng , chiếm khoảng 17% tổng chi ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 17,3 triệu tỷ đồng , tương đương 33,2% GDP. Tổng vốn đầu tư công giai đoạn 5 năm 2021-2025 (bao gồm cả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội) đạt 3,4 triệu tỷ đồng , tăng 55% so với nhiệm kỳ 2016-2020.

Đến hết năm 2025, sẽ hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc (vượt mục tiêu 3.000 km) và 1.711 km đường ven biển (vượt mục tiêu 1.700 km theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII); cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; phấn đấu khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Sau sắp xếp, cả nước còn 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ; giảm từ 63 xuống 34 tỉnh thành. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Cả nước đang triển khai xây dựng 633.000 căn nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành 100.000 căn trong năm 2025. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 64,5% năm 2020 lên 70% năm 2025.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Chính phủ, giảm 8 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (tương đương giảm 32%). Số đơn vị hành chính cấp tỉnh giảm từ 63 còn 34; đơn vị hành chính cấp huyện chấm dứt hoạt động; số đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 10.035 xuống còn 3.321 (tương đương giảm 67%).

Tổng số biên chế khối hành chính Nhà nước giảm 145.000 công chức, viên chức; chi thường xuyên giảm 39.000 tỷ đồng /năm.

Về xử lý các dự án, doanh nghiệp yếu kém, tồn đọng kéo dài, đã xây dựng, trình Bộ Chính trị cho ý kiến và triển khai thực hiện phương án xử lý 5 ngân hàng yếu kém, 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả và các dự án tồn đọng kéo dài, gây lãng phí nguồn lực. Đồng thời, đang rà soát, đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho khoảng gần 3.000 dự án với tổng vốn gần 5,9 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 235 tỷ USD ) và tổng quy mô sử dụng đất khoảng 347.000 ha.

Mạnh dạn giao dự án lớn cho các doanh nghiệp tư nhân

Phát biểu thảo luận tại tổ số 1 và gợi mở một số nội dung để các đại biểu góp ý vào các dự thảo văn kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được xây dựng với rất nhiều điểm mới, theo hướng ngắn gọn hơn, thực chất hơn, tập trung vào những điểm lớn, tính hành động, tính hiệu quả, tính khả thi rất cao.

Thủ tướng nhấn mạnh nếu không tiếp tục đổi mới thì chúng ta sẽ không thể phát triển được, không thể “tiến xa ra biển lớn, đi sâu vào lòng đất, bay cao lên vũ trụ”. Do đó, phải đổi mới, đột phá mạnh mẽ hơn nữa, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng phát triển, là con đường ngắn nhất, nhanh nhất.

Thủ tướng nhắc tới khẩu hiệu “Đổi mới hay là chết” tại thời điểm Đại hội VI và cho rằng điều này nghĩa là phải vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân mình, thì mới có đổi mới, mới phát triển được.

Phân tích sâu hơn về vấn đề huy động nguồn lực, người đứng đầu Chính phủ khẳng định phải tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế để khơi thông, huy động nguồn lực, đưa thể chế từ điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Theo Thủ tướng, thu hút vốn FDI đang là một điểm sáng, nhưng nguồn lực trong xã hội còn rất lớn, điều quan trọng là phải biết cách huy động mạnh hơn nữa tổng đầu tư toàn xã hội, bằng các biện pháp đồng bộ, hiệu quả, như tháo gỡ vướng mắc thể chế, phát triển thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm thương mại tự do… Muốn vậy, cơ chế phải rất thông thoáng, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhưng đồng thời phải bảo vệ được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Một biện pháp quan trọng khác được Thủ tướng nhắc tới là mạnh dạn giao các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng lớn như các công trình thể thao quy mô quốc tế, đủ sức phục vụ Olympic, hay các sân bay quốc tế… Thực tế cho thấy khu vực tư nhân làm các công trình này sẽ nhanh hơn, hiện đại hơn và với chi phí tiết kiệm hơn, trong khi không phải sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.