Đề nghị Saudi Arabia lập trung tâm trung chuyển dầu thô tại Việt Nam

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị Saudi Arabia xem xét xây dựng, phát triển trung tâm trung chuyển, dự trữ dầu thô và các sản phẩm lọc hoá dầu tại Việt Nam.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng Công nghiệp và Khoáng sản Saudi Arabia Bandar Ibrahim Alkhorayef. Ảnh: VGP/Hải Minh.

Chiều 29/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã tiếp Bộ trưởng Công nghiệp và Khoáng sản Saudi Arabia Bandar Ibrahim Alkhorayef.

Tại buổi tiếp, Phó thủ tướng chào mừng Bộ trưởng dẫn đầu đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam nhằm cụ thể hoá những định hướng lớn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước đạt được trong chuyến thăm Saudi Arabia của Thủ tướng Phạm Minh Chính tháng 10/2024, thể hiện sự coi trọng của Saudi Arabia đối với quan hệ 2 nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Phó thủ tướng bày tỏ vui mừng khi 2 nước đã hoàn tất thủ tục nâng cấp Ủy ban Hỗn hợp từ cấp thứ trưởng lên cấp bộ trưởng, đề nghị 2 bên tích cực phối hợp sớm tổ chức kỳ họp tiếp theo của Ủy ban Hỗn hợp; đánh giá cao và ủng hộ 2 bên thúc đẩy thành lập Hội đồng Kinh doanh Việt Nam - Saudi Arabia để làm cầu nối hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp 2 nước.

Trên cơ sở quan hệ 2 nước đang phát triển ngày càng sâu rộng, tin cậy chính trị cao, Phó thủ tướng đề nghị Saudi Arabia xem xét nâng cấp quan hệ song phương lên tầm cao mới trong tương lai gần; tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục nội bộ để 2 bên sớm ra tuyên bố khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và GCC, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho hợp tác giữa 2 nước, giữa Việt Nam với Saudi Arabia và các nước thành viên GCC, cũng như giữa Saudi Arabia với khu vực Đông Nam Á.

Phó thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác giúp Saudi Arabia bảo đảm an ninh lương thực, đồng thời mong muốn Saudi Arabia thúc đẩy việc cung cấp dầu thô, khí hoá lỏng ổn định, lâu dài cho Việt Nam, giúp Việt Nam bảo đảm an ninh năng lượng trong kỷ nguyên mới phát triển nhanh, bền vững.

Phó thủ tướng cũng đề nghị Saudi Arabia xem xét khả năng xây dựng, phát triển trung tâm trung chuyển, dự trữ dầu thô và các sản phẩm lọc hoá dầu tại Việt Nam để cung cấp cho các nước trong khu vực Đông Nam Á; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở, giao thông, đô thị thông minh… trong khuôn khổ Tầm nhìn 2030 của Saudi Arabia; hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp khai khoáng.

Đánh giá cao các hoạt động của Quỹ đầu tư của Saudi Arabia tại Việt Nam, Phó thủ tướng đề nghị các quỹ đầu tư hợp tác với các đối tác Việt Nam phát huy hiệu quả các khoản đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực phát triển hạ tầng và năng lượng.

Nhân dịp này, Phó thủ tướng thông báo Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm mùa Thu lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội từ ngày 20/10 với sự tham dự của các doanh nghiệp trong và ngoài nước; đề nghị Saudi Arabia cử đoàn chính thức và đoàn doanh nghiệp tham dự triển lãm để thúc đẩy các hoạt động xúc tiến, kết nối thương mại, đầu tư, xuất nhập khẩu.

Bộ trưởng Bandar Ibrahim Alkhorayef bày tỏ ấn tượng và ngưỡng mộ những thành tựu của Việt Nam trong thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực kinh tế; đánh giá 2 nước còn nhiều tiềm năng hợp tác không chỉ trong những lĩnh vực truyền thống mà còn cả những lĩnh vực mới, như khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển kinh tế tư nhân.

Bộ trưởng Bandar Ibrahim Alkhorayef mời Việt Nam cử đoàn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh công nghiệp toàn cầu 2025 do UNIDO tổ chức và Hội nghị Khai khoáng toàn cầu sẽ diễn ra trong tháng 1/2026 tại Saudi Arabia.