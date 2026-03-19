Ông Powell tuyên bố sẽ không rời Fed

Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố sẽ không rời khỏi vị trí lãnh đạo nếu ứng viên mới chưa được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết sẽ tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo ngân hàng trung ương Mỹ nếu ông Kevin Warsh chưa được phê chuẩn vào thời điểm nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5, theo quy định của pháp luật.

Đưa ra quyết định tốt nhất

Ông Powell cho biết sẽ không rời khỏi vị trí trong Hội đồng Thống đốc Fed, vốn về cơ bản kéo dài đến đầu năm 2028, cho đến khi cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ đối với ông "kết thúc với sự minh bạch và kết luận cuối cùng", theo CNBC.

Vị trí của người đứng đầu Fed tách biệt với tư cách thành viên Hội đồng Thống đốc và ông sẽ không rời hội đồng cho đến khi cuộc điều tra của Bộ Tư pháp được giải quyết. Hiện tại, quyết định liệu có rời nhiệm sở trước khi nhiệm kỳ thống đốc Fed kết thúc vào đầu năm 2028 hay không vẫn chưa được đưa ra.

"Tôi vẫn chưa đưa ra quyết định. Tôi sẽ quyết định dựa trên điều mà tôi cho là tốt nhất cho thể chế và cho những người mà chúng tôi phục vụ", ông Powell nói thêm.

Đạo luật Cục Dự trữ Liên bang quy định rằng nếu cả chủ tịch và phó chủ tịch đều vắng mặt, Hội đồng Thống đốc sẽ bầu một thành viên làm chủ tịch tạm quyền. Ông Powell muốn tránh việc ông "bị buộc phải rời hội đồng do áp lực chính trị".

Tuần trước, một thẩm phán liên bang đã chặn các trát triệu tập đại bồi thẩm đoàn được ban hành trong khuôn khổ cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông Powell. Quyết định này được xem là một thắng lợi lớn cho ông, trong bối cảnh cuộc điều tra đã trở thành điểm nóng chính trị trong nội bộ Đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những người chỉ trích cho rằng cuộc điều tra là một phần của chiến dịch gây sức ép mang động cơ chính trị, nhằm buộc ông Powell hạ lãi suất hoặc từ chức. Thượng nghị sĩ Thom Tillis cho biết ông sẽ chặn việc phê chuẩn ông Warsh cho đến khi cuộc điều tra liên bang kết thúc.

Trong khi đó, Thẩm phán Tòa án Quận Mỹ James Boasberg nhận định trong phán quyết rằng Bộ Tư pháp không có mục đích phù hợp khi ban hành các trát triệu tập. Chính phủ cũng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ông Powell đã phạm tội.

"Một loạt bằng chứng cho thấy chính phủ đã gửi các trát này tới Hội đồng Fed nhằm gây sức ép buộc chủ tịch của họ bỏ phiếu hạ lãi suất hoặc từ chức", ông Boasberg viết.

Công tố viên liên bang tại Washington Jeanine Pirro cho biết Bộ Tư pháp sẽ kháng cáo phán quyết trên, gọi quyết định này là “vô lý”.

Fed trong quyết định mới nhất đã giữ nguyên lãi suất trong biên độ 3,5-3,75%, viện dẫn lo ngại về lạm phát cao hơn dự kiến và sự bất định liên quan đến cuộc chiến Mỹ - Iran đang diễn ra. Thời gian gần đây, ông Trump liên tục lên tiếng cho rằng Fed nên hạ lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế, bất chấp giá dầu tăng mạnh.

Nỗi lo của Fed

Trong nhiều tháng, các quan chức Fed cho rằng thuế quan của ông Trump nhiều khả năng chỉ có thể gây ra mức tăng một lần đối với mặt bằng giá cả. Ông Powell nói các cộng sự cũng có quan điểm tương tự về tác động kinh tế tiềm tàng từ cuộc chiến với Iran, dù họ không thực sự chắc chắn điều đó sẽ xảy ra, theo CNN.

Ông cho biết quan điểm rằng Fed nên "nhìn thấu" tác động của thuế quan và cú sốc dầu mỏ dựa trên kinh nghiệm truyền thống. "Đó là mức tăng một lần đối với giá của hàng hóa. Người ta cũng thường nói như vậy về một cú sốc giá năng lượng", ông nhấn mạnh.

Đáng chú ý, sau phán quyết của Tòa án Tối cao bác bỏ phần lớn các mức thuế của ông Trump và việc ông áp dụng mức thuế toàn cầu 15% gần đây, thời điểm lạm phát do thuế quan đạt đỉnh trở nên khó đoán hơn. Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cho rằng áp lực đan xen giữa giá năng lượng và thuế quan có thể gây khó khăn cho Fed.

Mặt khác, chuyên gia kinh tế trưởng tại Oxford Economics Michael Pearce nhận định cuộc chiến với Iran có thể tạo ra một cú sốc đình lạm cho Mỹ.

Tuy nhiên, ông Powell nói Mỹ vẫn còn cách xa tình trạng của thập niên 1970-1980 khi thất nghiệp và lạm phát đều ở mức 2 chữ số. Tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức thấp 4,4%, còn lạm phát đo bằng chỉ số PCE ở mức 2,8% trong tháng 1.

Dù vậy, xu hướng hiện nay vẫn khiến các ngân hàng trung ương lo ngại, vì họ phải xử lý đồng thời cả 2 vấn đề. Ông Powell nhắc lại rằng trong quá khứ, dưới thời cựu Chủ tịch Fed Arthur Burns, chiến lược tăng rồi dừng tăng lãi suất để kích thích kinh tế đã góp phần khiến lạm phát kéo dài.

"Trong 5 năm qua, chúng ta đã trải qua cú sốc thuế quan, đại dịch, và giờ là một cú sốc năng lượng với quy mô và thời gian chưa rõ. Điều này có thể gây rắc rối cho kỳ vọng lạm phát và chúng tôi rất lo ngại", ông Powell nói.