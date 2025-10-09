Chủ tịch Hòa Phát đề xuất ưu tiên doanh nghiệp Việt tham gia dự án lớn

Tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu, nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn mong muốn Chính phủ đẩy nhanh cải cách thủ tục, không hồi tố luật và ưu tiên sử dụng hàng Việt.

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chiều 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Bên cạnh đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tham gia sự kiện còn có 270 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tập đoàn, tổng công ty, hiệp hội, doanh nghiệp.

Ưu tiên doanh nghiệp Việt tại các dự án lớn

Tại hội nghị, chia sẻ về ngành thép, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long cho biết nhìn lại gần 30 năm kể từ khi đất nước chính thức gia nhập ASEAN (năm 1995), ngành thép Việt Nam khi ấy còn rất nhỏ bé. Thời điểm đó, Việt Nam chỉ là thành viên đứng thứ 6 trong khu vực, với sản lượng thép khoảng hơn 1 triệu tấn mỗi năm.

Đến nay, ngành thép Việt Nam đã vươn lên đứng đầu khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 11 thế giới, bỏ xa quốc gia xếp thứ 2 trong khu vực. Đây là thành quả đáng tự hào không chỉ của riêng ngành thép, mà là kết quả chung của nỗ lực hội nhập và phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Tại đây, tỷ phú Trần Đình Long bày tỏ mong muốn tinh thần thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân sẽ được đẩy nhanh hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Bởi theo ông, trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay, thời gian chính là yếu tố sống còn.

Do đó, ông Long đề nghị khi doanh nghiệp gửi các văn bản kiến nghị, mong Chính phủ, các bộ, ngành xem xét và giải quyết nhanh hơn, để không lỡ nhịp cơ hội phát triển.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hòa Phát cho biết Liên minh châu Âu mới đây đã ra quyết định tăng thuế nhập khẩu thép từ 25% lên 50%, nhằm bảo vệ ngành sản xuất nội địa. Đây là động thái sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu thép của Việt Nam. Vì vậy, kiến nghị Chính phủ cần có chính sách ứng phó linh hoạt, kịp thời để bảo vệ ngành sản xuất trong nước.

Đặc biệt, theo ông Trần Đình Long, với những sản phẩm trong nước đã sản xuất được, đáp ứng đủ nhu cầu, các dự án, chương trình đầu tư của Nhà nước sẽ đặc biệt ưu tiên sử dụng hàng nội địa. Đây vừa là cách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, vừa là hành động cụ thể thực hiện chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hiện tại, các doanh nghiệp trong nước đang rất nỗ lực đầu tư, mở rộng sản xuất, sẵn sàng tham gia vào các chương trình quốc gia như xây dựng nhà ở xã hội, phát triển hạ tầng, nhà ở cho công nhân, sinh viên… Vì vậy, Chủ tịch Hòa Phát mong Chính phủ có thêm cơ chế đặt hàng, đấu thầu minh bạch và ưu tiên hàng Việt trong các dự án này. Điều đó sẽ tiếp thêm động lực cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.

Đề nghị luật không nên hồi tố

Cũng tại hội nghị, bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, cho biết mục tiêu tăng trưởng 8% năm nay là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, bà cũng chia sẻ về một số điểm nghẽn cần khắc phục để những năm sau Việt Nam đạt được tăng trưởng 2 con số.

Thứ nhất là vấn đề luật không hồi tố. Theo bà Hương, doanh nghiệp coi luật là tôn chỉ, nhưng luật cũng cần phải được hướng dẫn. Bà dẫn ví dụ, luật quy định xây dựng trang trại phải cách nhà dân 200 m. Thời điểm xây, doanh nghiệp đã đáp ứng khoảng cách 270 m. Nhưng nay, luật lại yêu cầu phải cách 400 m, khi doanh nghiệp hỏi, các bộ ban ngành vẫn yêu cầu phải làm đúng luật.

“Theo tôi, phải hướng dẫn luật chứ luật không nên hồi tố”, bà kiến nghị.

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thứ hai là vấn đề sáp nhập nhân sự. Bà Hương cho rằng các ban ngành hiện đã sáp nhập nhân sự để hiệu lực, hiệu quả hơn. Nhưng những bộ phận mới có người chưa tiếp quản đầy đủ. Những dự án dở dang, đã làm đúng luật, chuẩn bị kỹ, nhưng đến giai đoạn sáp nhập thì dừng lại chờ cơ quan mới. Cơ quan mới lại bắt đầu làm lại lần nữa, rất tốn kém thời gian.

Do đó, bà đề nghị các bộ ban ngành và cơ quan chức năng tham mưu một cách cụ thể để tháo gỡ những điểm nghẽn.

Nữ doanh nhân cho rằng cần phải có những cơ chế, chính sách phù hợp cho từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử, từng ngành nghề. Hiện Chính phủ đã ban hành các nghị quyết nhưng nếu không đưa ra cơ chế chính sách phù hợp, không có biện pháp thực thi thì sẽ gặp những khó khăn.

“Nội lực trong nhân dân rất to lớn, và tầng lớp doanh nhân đủ tâm, đủ tầm để gánh vác những sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước đưa ra, nhằm đạt được kỳ vọng đến năm 2045, Việt Nam thành một nước thu nhập cao, văn minh, thịnh vượng”, lãnh đạo Tập đoàn TH nhấn mạnh.