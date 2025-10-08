Ngành logistics tìm lời giải cho bài toán 'xanh hóa'

Hơn 100 quốc gia tham dự Đại hội FIATA 2025 để thảo luận về xu hướng logistics xanh trước sức ép lớn từ dịch chuyển thương mại, biến động địa chính trị và yêu cầu giảm phát thải.

Việt Nam đang có 45.000 doanh nghiệp logistics, bao gồm hơn 5.000 doanh nghiệp giao nhận quốc tế. Ảnh: Phạm Ngôn.

Ngày 8/10, Đại hội Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA World Congress 2025) đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 100 quốc gia. Chia sẻ về những áp lực đang đặt lên ngành logistics, ông Turgut Erkeskin, Chủ tịch Liên đoàn FIATA, nhận định chủ đề “Logistics xanh và thích ứng nhanh” năm nay là rất cấp bách và kịp thời.

Theo đó, ngành logistics toàn cầu đang chứng kiến sự thay đổi sâu sắc về dịch chuyển thương mại, biến động địa chính trị, sự trỗi dậy của thương mại điện tử, bùng nổ công nghệ và áp lực về tính bền vững. Doanh nghiệp logistics chính là trung tâm của những biến chuyển này, đảm bảo hàng hóa được lưu chuyển tin cậy, hiệu quả và có trách nhiệm với con người và hành tinh, ngay cả khi xu hướng bảo hộ gia tăng.

“Logistics xanh đã nằm ở trung tâm trong trách nhiệm môi trường, yêu cầu pháp lý và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Áp lực giảm phát thải và xây dựng các mạng lưới bền vững đang đến từ nhiều phía, từ các thị trường xuất khẩu lớn, từ người tiêu dùng, đến những cam kết toàn cầu về khí hậu. FIATA World Congress 2025 sẽ là nơi cộng đồng doanh nghiệp quốc tế cùng nhau chia sẻ giải pháp và xác lập chiến lược để ngành logistics thích ứng nhanh với thời cuộc”, Chủ tịch FIATA khẳng định.

Chủ tịch FIATA cũng nhấn mạnh hiệp hội sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu, phát triển logistics xanh và mở rộng hợp tác tài chính, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đại diện chủ nhà đăng cai sự kiện, ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), thể hiện sự tự hào khi Việt Nam trở thành điểm đến của cộng đồng logistics thế giới.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, việc đăng cai tổ chức FIATA World Congress 2025 chính là cơ hội để ngành logistics Việt Nam khẳng định vai trò, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào quá trình kiến tạo một hệ sinh thái logistics toàn cầu xanh, số hóa và bền vững hơn.

Ngành logistics Việt Nam có quy mô thị trường khoảng 70- 80 tỷ USD . Ảnh: FIATA 2025.

Chủ tịch VLA nhấn mạnh Việt Nam là một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng với tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu ấn tượng, tổng kim ngạch thương mại dự kiến vượt mốc 800 tỷ USD trong 2025; hệ thống hơn 45.000 doanh nghiệp logistics, trong đó có hơn 5.000 doanh nghiệp giao nhận quốc tế, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế.

Ngành logistics Việt Nam hiện chiếm quy mô thị trường khoảng 70- 80 tỷ USD với tiềm năng trở thành trung tâm logistics mới của khu vực ASEAN.

Đặc biệt, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết chiến lược để phát triển logistics xanh, hạ tầng hiện đại và hội nhập quốc tế. Đây là nền tảng để các doanh nghiệp thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ, và đổi mới sáng tạo.

Cụ thể, theo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, cùng Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, logistics được xác định là một trong 18 lĩnh vực ưu tiên triển khai. Đây chính là trụ cột để hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Thực tế, chi phí logistics của Việt Nam chiếm tới 16-18% GDP, cao hơn mức trung bình toàn cầu 10-12%, trong khi logistics cũng chiếm từ 8-10% lượng phát thải CO2. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải vừa giảm chi phí, vừa “xanh hóa” vận hành, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

Ông Robert Yap, Chủ tịch Điều hành của Tập đoàn YCH, lưu ý ASEAN là khu vực quan trọng và Việt Nam là cửa ngõ đang trên con đường thích ứng với logistics xanh và kết nối đầu tư.

Ông cho biết các vấn đề liên quan tới chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu, giá lương thực tăng, giá năng lượng chao đảo… đều ảnh hưởng tới quá trình sản xuất. Do đó, sự linh hoạt chính là yếu tố quyết định và các doanh nghiệp logistics phải thay đổi như thế nào để linh hoạt thích ứng trước biến đổi là điều quan trọng.