Grab tham gia mảng gọi ôtô điện

Grab vừa thử nghiệm dịch vụ mới GrabCar Xe Điện tại Hà Nội. Đây là bước đi mới của hãng nhằm mở rộng lựa chọn di chuyển cho người dùng và chuyển đổi xanh.

Dịch vụ gọi xe điện của Grab sẽ được thử nghiệm tại Hà Nội và sớm mở rộng ra TP.HCM. Ảnh: Grab.

Hãng gọi xe công nghệ Grab Việt Nam vừa cho biết đã thử nghiệm dịch vụ GrabCar Xe Điện tại Hà Nội, bổ sung thêm một lựa chọn trong danh mục dịch vụ di chuyển dành cho người dùng ứng dụng.

Dịch vụ mới sẽ bao gồm xe thuần điện và xe hybrid. Theo Grab, đây là bước tiến quan trọng của ứng dụng để góp phần thúc đẩy giao thông xanh, chuyển đổi xanh và đóng góp tích cực vào lộ trình Net Zero.

Từ ngày 8/10, người dùng tại Hà Nội có thể chọn dịch vụ gọi xe ôtô điện trong danh mục GrabCar và sẽ được hệ thống sắp xếp xe đến đón.

Sau Hà Nội, GrabCar Xe Điện sẽ sớm được mở rộng để phục vụ cho người dùng tại TP.HCM.

Bà Nguyễn Hạnh Linh, Giám đốc Bộ phận Di chuyển tại Grab Việt Nam, cho biết hãng luôn tập trung mở rộng dịch vụ và cung cấp các giải pháp tối ưu để phục vụ người dân. Việc ra mắt GrabCar Xe Điện không chỉ giúp hãng mở rộng tập người dùng, tối ưu hóa trải nghiệm dịch vụ mà còn thể hiện cam kết lâu dài của hãng trong việc thúc đẩy sử dụng các phương tiện thân thiện hơn với môi trường.

“Dịch vụ mới sẽ giúp đa dạng cơ hội thu nhập cho các đối tác tài xế Grab, để họ thêm tự tin chuyển đổi sang xe điện”, bà Linh nhận định.

Chia sẻ thêm, ứng dụng này cho biết việc ra mắt dịch vụ gọi ôtô điện còn được dựa trên cơ sở sự tăng trưởng khả quan về số lượng xe điện hoạt động trên nền tảng.

Trong những năm gần đây, Grab đã triển khai các hoạt động nhằm khuyến khích đối tác tài xế cả 2 bánh và 4 bánh chuyển đổi sang sử dụng xe điện, bao gồm hợp tác với các nhà sản xuất xe điện để thử nghiệm và phát triển mẫu xe điện được thiết kế phù hợp cho tài xế công nghệ; hợp tác với các nhà sản xuất xe điện và đối tác tài chính để đưa ra các chương trình ưu đãi mua xe cho đối tác tài xế.

Mới đây, Grab cũng đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex nhằm triển khai các dự án khuyến khích, hỗ trợ tài xế Grab tiếp cận và chuyển đổi sang xe máy điện. Trong thời gian tới, Grab sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hợp tác để gia tăng sự hỗ trợ cho đối tác tài xế và phát triển số lượng xe điện trên nền tảng, tạo tiền đề cho việc mở rộng dịch vụ GrabCar Xe Điện cũng như các dịch vụ di chuyển thân thiện với môi trường nói chung.