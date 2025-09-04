Grab bác số liệu thị phần taxi tại Việt Nam

Grab Việt Nam cho biết chưa từng cung cấp dữ liệu cho Mordor Intelligence, đồng thời chỉ ra loạt sai sót trong các báo cáo nghiên cứu taxi và yêu cầu thu hồi để đánh giá lại.

Grab Việt Nam yêu cầu Mordor Intelligence thu hồi các báo cáo sai lệch. Ảnh: Grab.

Đại diện truyền thông Grab Việt Nam mới đây đã phát thông cáo phản hồi về các báo cáo nghiên cứu thị trường taxi chở khách tại Việt Nam vào quý IV/2024, quý I/2025 và quý II/2025 do Mordor Intelligence thực hiện.

Theo đó, Grab cho biết chưa từng thảo luận hoặc cung cấp thông tin kinh doanh, dữ liệu giao dịch, và đánh giá về thị trường với Mordor Intelligence hoặc bất cứ bên thứ 3 nào.

“Do đó, chúng tôi xác nhận rằng Grab Việt Nam không có bất kỳ liên quan, và không chứng thực cho sự chính xác và nội dung của các thông tin được trình bày trong các báo cáo nêu trên của Mordor Intelligence”, hãng gọi xe này nêu quan điểm.

Trong vài tháng qua, Grab cho biết đã trao đổi trực tiếp với Mordor Intelligence để tìm hiểu sâu hơn và làm rõ các dữ liệu nguồn cũng như phương pháp khảo sát được sử dụng. Song song đó, công ty cũng đã yêu cầu Mordor Intelligence đánh giá lại và cải thiện phương pháp nghiên cứu.

Theo Grab, các báo cáo này chủ yếu dựa trên giả định và ước tính tổng thể giá trị giao dịch (GMV) của các hãng taxi, từ đó giả định GMV của riêng mảng kinh doanh taxi chở khách, giả định GMV tách riêng của từng mảng dịch vụ 2 bánh và 4 bánh… mà không có các nguồn dữ liệu có thể xác minh hoặc đáng tin cậy.

Những điều này đã cho thấy dữ liệu không đầy đủ và ước tính sai quy mô thị trường tổng thể trong báo cáo.

THỊ PHẦN GỌI TAXI QUÝ II/2025 TẠI VIỆT NAM DO MORDOR INTELLIENCE CÔNG BỐ

Nhãn Xanh SM Grab Holdings Be Group JSC Mai Linh Vinasun Khác Thị phần % 44.46 36.08 5.03 4.26 2.32 7.63

Ngoài ra, Grab cũng cho rằng những giả định và ước tính này còn dựa trên thông tin từ một số nhân viên cũ của các hãng được thu thập thông qua các cuộc phỏng vấn trực tuyến, cho thấy thông tin và dữ liệu thị trường rất có thể đã lỗi thời.

Dựa trên những yếu tố này, Grab cho rằng các báo cáo về thị trường taxi chở khách Việt Nam do Mordor Intelligence công bố đã sử dụng nguồn dữ liệu không thể xác minh và phương pháp nghiên cứu không đầy đủ. Điều này dẫn đến nguy cơ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

“Chúng tôi đã gửi văn bản pháp lý chính thức tới Mordor Intelligence, yêu cầu họ thu hồi các báo cáo nêu trên để đánh giá lại và cải thiện phương pháp luận, đồng thời củng cố những kết luận của họ bằng những thông tin thị trường và nguồn dữ liệu đáng tin cậy, có thể kiểm chứng”, hãng chia sẻ.

Mordor Intelligence là công ty nghiên cứu có trụ sở ở Ấn Độ, do Bharadwaj Obula Reddy thành lập với tầm nhìn giúp các doanh nghiệp định hướng xu hướng toàn cầu và khám phá những tác động lan tỏa định hình thị trường tương lai. Công ty đã phát triển từ một startup thành một đội ngũ hơn 550 nhà phân tích. Công ty nghiên cứu này tuyên bố đã phục vụ hơn 5.500 khách hàng, bàn giao 10.000 dự án nghiên cứu.

Trong báo cáo quý II/2025 mới đây, Mordor Intelligence cho biết Xanh SM - doanh nghiệp taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - tiếp tục dẫn đầu thị trường gọi xe 4 bánh tại Việt Nam với 44,68% thị phần, mức cao nhất kể từ khi nền tảng này ra mắt. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp hãng vượt qua Grab và các đối thủ khác.

Thống kê cho thấy trong quý II, toàn thị trường ghi nhận hơn 97,9 triệu chuyến đi từ các nền tảng taxi truyền thống và công nghệ, với tổng giá trị giao dịch đạt 353,41 triệu USD .

Trong đó, Xanh SM chiếm tỷ trọng lớn nhất về cả số chuyến đi lẫn doanh thu dịch vụ (GMV). Hãng hiện có mặt tại 34 tỉnh thành, là nền tảng gọi xe có độ phủ rộng nhất cả nước.

Cũng theo Mordor Intelligence, chi tiêu trung bình cho mỗi cuốc xe của Xanh SM cao hơn mức chung toàn thị trường.