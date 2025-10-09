Thủ tướng: Phải làm thể chế thông thoáng bằng được

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nhấn mạnh yêu cầu phải làm cho thể chế thông thoáng để phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng đánh giá cao sự đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chiều 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt 270 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tập đoàn, tổng công ty, hiệp hội, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Chia sẻ tình hình khu vực, thế giới hiện nay đang tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Thủ tướng mong các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đồng hành cùng với đất nước, cùng với dân tộc để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ cam kết đồng hành cùng với doanh nghiệp, doanh nhân trên tinh thần là kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân, trong đó có doanh nghiệp và doanh nhân.

Thủ tướng nêu 5 mong muốn đối với doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam.

Thứ nhất, doanh nghiệp và doanh nhân một lòng theo Đảng; vì Đảng ta không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu mang lại độc lập dân tộc, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, trong đó có doanh nhân.

Thứ hai, doanh nghiệp và doanh nhân nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng doanh nhân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

Thứ ba, doanh nghiệp và doanh nhân kết hợp sức mạnh của các doanh nghiệp, doanh nhân và toàn dân thành sức mạnh của dân tộc, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, kết hợp sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài để phát triển đất nước.

Thứ tư, doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng với dân tộc, kiên định độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội để mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Thứ năm, doanh nghiệp, doanh nhân cùng với nhân dân tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, “nhân dân làm nên lịch sử”, trong đó có doanh nghiệp và doanh nhân.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện "3 tiên phong".

Một là tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiến thẳng vào khoa học công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, góp phần tạo phong trào, tạo xu thế đổi mới sáng tạo toàn dân và góp phần xây dựng quốc gia số.

Thứ hai là tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, phải góp phần đắc lực, hiệu quả xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thứ ba là tiên phong, gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị với tinh thần kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân, góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự làm chủ của nhân dân.

“Với 3 tiên phong này, chúng ta sẽ cùng nhau vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ, để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững, bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Để thực hiện những cam kết cụ thể, ngắn gọn nhưng có tính hiệu triệu, có tính thực tiễn và tính khả thi như trên, Thủ tướng hoan nghênh các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu và sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hiện thực hóa theo định hướng thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh.

“Thể chế chưa thông thoáng thì phải làm cho thông thoáng bằng được; không có hạ tầng thông suốt thì không thể phát triển được và quản trị thì phải thông minh, không còn cách nào khác”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.