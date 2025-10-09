Saigon Co.op có tổng giám đốc mới

Theo quyết định của Saigon Co.op, ông Phạm Trung Kiên, Phó tổng giám đốc chính thức giữ chức vụ Tổng giám đốc của doanh nghiệp.

Tân Tổng giám đốc Saigon Co.op Phạm Trung Kiên (giữa) tại buổi nhậm chức. Ảnh: Báo SGGP.

Ngày 9/10, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) đã công bố quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc mới.

Theo đó, ông Phạm Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op, kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Phát triển Saigon Co.op (SCID) sẽ chính thức giữ chức vụ Tổng giám đốc Saigon Co.op.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, tân Tổng giám đốc Phạm Trung Kiên là cán bộ trưởng thành từ doanh nghiệp, có hơn 20 năm công tác, gắn bó và cống hiến trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng thương mại và bán lẻ hiện đại.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Saigon Co.op, ông Kiên từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng của 2 đơn vị chủ lực trong công tác đầu tư, phát triển hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị và không gian bán lẻ trên phạm vi cả nước.

Với nền tảng chính trị, chuyên môn cao và tư duy đổi mới, ông Kiên được đánh giá là cán bộ lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết và trách nhiệm cao.

Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Saigon Co.op đã đạt được trong hơn 35 năm qua, xem đây là một mô hình kinh tế hợp tác tiêu biểu, hoạt động hiệu quả và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Lãnh đạo TP.HCM cho rằng trong bối cảnh thị trường bán lẻ ngày càng cạnh tranh, Saigon Co.op cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, giữ vững vai trò, vị thế và thương hiệu của hệ thống bán lẻ hợp tác xã, thương hiệu Việt gắn bó với người tiêu dùng thành phố và cả nước.

Song song đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng tin tưởng trên cương vị mới, ông Kiên sẽ cùng ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, người lao động Saigon Co.op tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và trí tuệ để đưa đơn vị phát triển bền vững, hiệu quả hơn.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, ông Kiên cảm ơn UBND TP.HCM và Saigon Co.op đã tin tưởng giao trọng trách trong giai đoạn đầy thách thức của thị trường bán lẻ. Ông Kiên cho biết đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, bởi Saigon Co.op đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới, linh hoạt hơn và hướng đến phát triển bền vững.

Ông Kiên cho hay sẽ cùng ban lãnh đạo kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo - những yếu tố làm nên bản sắc của Saigon Co.op.

Đồng thời, ông Kiên cam kết cùng tập thể cán bộ, người lao động trong hệ thống nỗ lực đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ và đưa Saigon Co.op trở thành mô hình hợp tác xã hiện đại, gắn kết cộng đồng và phát triển lâu dài.