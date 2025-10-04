Khai trương Co.opmart Pro Vũ Yên - điểm mua sắm hiện đại tại Hải Phòng

Đại diện Saigon Co.op chia sẻ: “Từ những giá trị thuần Việt và gần gũi đã làm nên tên tuổi của Co.opmart, Co.opmart Pro Vũ Yên được phát triển là một phiên bản nâng cấp hiện đại và tiện nghi, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Không chỉ là một siêu thị, đây còn là không gian kết nối cộng đồng, khơi gợi phong cách sống văn minh và chất lượng. Từ mỗi giỏ hàng của Co.opmart Pro, chúng tôi mong muốn tiếp tục nâng tầm hàng Việt, lan tỏa giá trị văn hóa Việt. Đây là bước tiến chiến lược trong hành trình mở rộng mô hình bán lẻ hiện đại của Saigon Co.op tại miền Bắc, đặc biệt tại thị trường đầy tiềm năng như Hải Phòng”.