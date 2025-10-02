Hàng nhãn riêng Saigon Co.op góp phần định hình xu hướng mua sắm mới

Từng bị dè dặt vì giá rẻ, hàng nhãn riêng Saigon Co.op dần khẳng định chỗ đứng trong giỏ hàng người dùng Việt nhờ chất lượng, sự minh bạch và triết lý tiêu dùng bền vững.

Không còn là khái niệm xa lạ, ngày nay, hàng nhãn riêng đã trở thành sự lựa chọn tin cậy trong giỏ hàng của người tiêu dùng Việt. Nếu như trước đây, mức giá thấp từng khiến nhiều người dè dặt khi lựa chọn thì nay, bằng chiến lược phát triển bền bỉ và cam kết minh bạch, hàng nhãn riêng Saigon Co.op dần chiếm trọn niềm tin, mở ra lối tiêu dùng mới thông minh, tiết kiệm và có trách nhiệm.

Bước đi tiên phong và thử thách ban đầu

Là một trong những nhà bán lẻ đầu tiên phát triển hàng nhãn riêng, Saigon Co.op kiên trì đầu tư đa dạng dòng sản phẩm nhãn riêng phù hợp túi tiền và nhu cầu của người tiêu dùng, từ bình dân đến cao cấp như Co.op Happy, Co.op Select, Co.op Finest.

Khi mới ra mắt, dù giá cạnh tranh hơn 5-20% so với thương hiệu lớn, người tiêu dùng vẫn còn băn khoăn khi cho vào giỏ hàng. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế với sản phẩm ổn định, bao bì ngày càng chuyên nghiệp và nguồn gốc minh bạch từng bước xóa bỏ định kiến "giá rẻ đồng nghĩa với chất lượng kém".

Hàng nhãn riêng Saigon Co.op định hình thói quen mua sắm mới của người Việt.

Hiện, danh mục hàng nhãn riêng của Saigon Co.op vượt 2.000 mã hàng, hợp tác cùng hơn 100 nhà sản xuất trong nước. Các sản phẩm không chỉ đa dạng, mà còn đáp ứng chuẩn VietGAP, GlobalG.A.P, hữu cơ, khẳng định vị thế hàng nhãn riêng trong hệ thống bán lẻ.

Khi niềm tin trở thành lợi thế cạnh tranh

Sau hơn hai thập kỷ phát triển theo định hướng bền vững, hàng nhãn riêng của Saigon Co.op đi từ "giải pháp thay thế" thành lựa chọn chủ lực trong giỏ hàng của hàng triệu gia đình Việt.

Tần suất mua lặp lại ngày càng cao, giá trị giỏ hàng trung bình tăng nhờ sự tham gia của nhóm gia dụng, hóa phẩm, thời trang. Trong khi đó, chi phí giữ chân khách hàng giảm đáng kể nhờ sự trung thành đã được khẳng định.

Có đến 6/10 khách hàng thành viên cho biết họ mua ít nhất một sản phẩm nhãn riêng mỗi lần ghé siêu thị. Tính đến hết quý III/2025, hàng nhãn riêng luôn giữ mức tỷ trọng 2 con số trong tổng doanh thu bán lẻ toàn hệ thống và tăng trưởng đều đặn từng năm, góp phần đáng kể vào doanh số chung của Saigon Co.op.

Chuỗi giá trị khép kín bảo chứng uy tín cho hàng nhãn riêng Saigon Co.op.

Các nhóm hàng thực phẩm, gia vị, hóa mỹ phẩm, chăm sóc trẻ em duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, thậm chí vượt trung bình toàn ngành. Nhiều sản phẩm trở thành thói quen tiêu dùng định kỳ như gạo lúa tôm ST25 Co.op Finest, rau củ GlobalG.A.P, khăn giấy ướt tự hủy Co.op Finest hay nước giặt Co.op Select.

Tần suất mua lặp lại đạt mức 70-80% với nhóm sản phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước giặt... Đây là minh chứng cho sự dịch chuyển hành vi tiêu dùng: Khách hàng không chỉ quan tâm đến giá, mà đặt niềm tin vào chất lượng, sự an toàn và trách nhiệm xã hội.

Định hình xu hướng tiêu dùng mới

Với triết lý an toàn - chất lượng - tiết kiệm, hàng nhãn riêng Saigon Co.op được nâng tầm bởi năm giá trị khác biệt: Thân thiện môi trường, tốt cho sức khỏe, tiện lợi, giữ trọn vị ngon và gắn kết cộng đồng.

Saigon Co.op hợp tác trực tiếp hợp tác xã, nông dân và nhà cung cấp uy tín để kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị, từ giống cây đến khâu vận chuyển. Hiện hơn 90% rau củ đạt chuẩn GlobalG.A.P, kèm mã QR truy xuất nguồn gốc. Nhiều sản phẩm hàng nhãn riêng tiêu biểu như dưa lưới Golden Sweet Tây Ninh, rau củ Dalat Hasfarm, xoài Cát Cần Giờ hay hạt điều Bình Phước trở thành lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng.

Co.op Happy, Select, Finest mở rộng lựa chọn cho khách hàng Việt.

Song song đó, đơn vị có lộ trình loại bỏ nhựa dùng một lần giúp tiết kiệm khoảng 100 tấn nhựa mỗi năm, thay thế bằng túi tái chế, khăn giấy FSC, khăn bông Oeko-Tex… Đồng thời, dòng ready-to-eat/ready-to-cook và chuỗi Co.op Bakery mang đến trải nghiệm tiện lợi, an toàn, phù hợp nhịp sống hiện đại.

Khi khách hàng ngày càng đề cao minh bạch, trách nhiệm và giá trị thực, hàng nhãn riêng không chỉ là lựa chọn tiết kiệm mà trở thành chiến lược tiêu dùng thông minh, bền vững, khẳng định vai trò tiên phong của Saigon Co.op trong ngành bán lẻ hiện đại.