Saigon Co.op lan tỏa tinh thần đồng hành cùng sản phẩm Việt Nam

Saigon Co.op chính thức khởi động chương trình khuyến mãi và quảng bá hàng Việt lớn nhất trong năm mang tên "Tự hào siêu thị Việt" tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc.

Sự kiện diễn ra vào dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, mang ý nghĩa thiết thực trong việc tôn vinh hàng Việt và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

28 năm bền bỉ là cánh tay nối dài của sản phẩm Việt Nam chất lượng cao

"Tự hào siêu thị Việt" là chương trình kích cầu trọng điểm của Saigon Co.op được tổ chức xuyên suốt 28 năm nhằm tôn vinh sản phẩm hàng Việt chất lượng và thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Trong 21 ngày từ 28/8 đến 18/9, toàn bộ khu vực trưng bày nổi bật tại hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op, bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife, Co.opSmile, Cheers… sẽ được ưu tiên giới thiệu sản phẩm Việt với vị trí đẹp nhất, đi kèm loạt ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho hàng Việt.

Chương trình Tự hào siêu thị Việt thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Song song với các hoạt động khuyến mãi,Saigon Co.op tổ chức chuỗi lễ hội ẩm thực và sự kiện quảng bá sản vật vùng miền, livestream bán các sản phẩm nông - thủy - hải sản chọn lọc vào các ngày cuối tuần ngay tại hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra. Đây là dịp để các sản phẩm nội địa đến gần hơn với người tiêu dùng, trở thành cầu nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và khách hàng.

Trước bối cảnh công tác sáp nhập tỉnh thành phố đang được chú trọng triển khai, Saigon Co.op đã chủ động phối hợp cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã và các sở ban ngành cùng các địa phương rà soát lại mạng lưới chi nhánh, cửa hàng, kho vận để tối ưu theo địa giới hành chính mới, nhằm đảm bảo ổn định thị trường cung ứng, đồng thời hỗ trợ pháp lý, hoàn thiện thương hiệu, trưng bày sản phẩm cũng như xây dựng chuỗi cung ứng xanh - an toàn - bền vững cho hàng Việt.

Cam kết đồng hành cùng hàng Việt

Saigon Co.op cũng chính thức ra mắt trang mua sắm trực tuyến Co.op Online phiên bản mới với giao diện hiện đại - trải nghiệm mua sắm thuận tiện, tích hợp chương trình ưu đãi dành cho thành viên và cập nhật khuyến mãi theo thời gian thực. Các sản phẩm Việt tiếp tục được ưu tiên hiển thị tại trang chủ Co.op Online với nhiều mức khuyến mãi đậm, giúp người tiêu dùng tiếp cận dễ dàng hơn qua kênh bán lẻ trực tuyến.

Một điểm nhấn nhân văn trong chương trình năm nay là hoạt động "Cùng em vững bước" do Saigon Co.op phối hợp cùng Unilever, trao tặng 800 phần quà nhu yếu phẩm cho các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS.

Bên cạnh đó, cuộc thi vẽ “Cùng Co.opmart lớn lên” dành cho thiếu nhi cùng hàng chục suất học bổng sẽ trao cho các “cây cọ nhí” tại các điểm trường khó khăn. Những hoạt động này nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái và khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó tổng giám đốc Saigon Co.op chia sẻ với danh hiệu top 50 doanh nghiệp tiêu biểu có thương hiệu và sản phẩm chủ lực của TP.HCM, mọi công tác của Saigon Co.op luôn theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, chú trọng đến các giá trị an sinh xã hội.

"Chương trình 'Tự hào siêu thị Việt' là lời cam kết mạnh mẽ của Saigon Co.op trong việc đồng hành cùng hàng Việt Nam. Qua 28 năm kiên trì tổ chức, chúng tôi mong muốn tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa hàng Việt và người tiêu dùng, đồng thời góp phần xây dựng một nền kinh tế tiêu dùng mang đậm bản sắc dân tộc", ông Thắng nhấn mạnh.

Với "Tự hào siêu thị Việt" 2025, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vị thế của nhà bán lẻ thuần Việt tiên phong, đồng hành cùng cộng đồng và vì sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình "Tự hào siêu thị Việt" do Saigon Co.op phát động, nhiều ưu đãi đặc sắc dành cho khách hàng thành viên được triển khai xuyên suốt tháng 9.

Cụ thể, khi mua các sản phẩm thuộc chuyên trang "Tin yêu siêu thị Việt - hoàn tiền 8%" với hóa đơn từ 290.000 đồng, khách hàng sẽ được hoàn tiền 8%, tối đa 50.000 đồng, tính trên tổng giá trị thanh toán của các sản phẩm thuộc chuyên trang.

Bên cạnh đó, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, khách hàng thành viên khi mua một số sản phẩm theo danh mục quy định trong chuyên trang “Tự hào 80 năm Quốc khánh” sẽ được nhân 5 số điểm cho mỗi sản phẩm.

Không khí mua sắm rộn ràng, khách ghé siêu thị không chỉ chọn hàng mà còn lan tỏa tinh thần ủng hộ sản phẩm Việt.

Chương trình ưu đãi cũng bao gồm nhiều mức điểm thưởng hấp dẫn: Khách hàng thành viên có cơ hội nhận gấp 3, 6 hoặc 8 lần số điểm khi mua các sản phẩm thiết thực như mì trộn Handy Hảo Hảo, bia Sapporo Premium, nước giặt Ariel cửa trước, nước lau sàn, nước lau kính, nước giặt xả Power hay dầu gội Head & Shoulders.

Song song với các ưu đãi mua sắm, Saigon Co.op còn tổ chức chuỗi hoạt động tương tác hấp dẫn. Vào ngày 2/9, khách hàng check-in tại siêu thị và có hóa đơn từ 80.000 đồng sẽ nhận được một gấu bông chú bộ đội (mỗi siêu thị áp dụng cho 50 khách đầu tiên).

Riêng tại 6 siêu thị ở khu vực Hà Nội, khách hàng còn được tặng kèm voucher mua sắm Got It trị giá 50.000 đồng. Đặc biệt, trong các "ngày đẹp", khách hàng thành viên mua sắm với hóa đơn từ 300.000 đồng sẽ được nhân đôi số điểm tích lũy.