Co.opmart, Co.opXtra giảm 'đậm' hơn 1.000 sản phẩm OCOP

Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) dành trọn 2 tuần của tháng 4 để trưng bày và giới thiệu chuỗi sản phẩm từ các hợp tác xã, làng nghề trên toàn quốc, hàng OCOP.

Từ nay đến hết 23/4, Co.opmart, Co.opXtra trưng bày hơn 1.000 sản phẩm OCOP xuất xứ từ TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Đắk Nông, Phú Quốc (Kiên Giang), Thanh Hóa, Hà Nội, Thái Nguyên...

Các mặt hàng bao gồm trà, cà phê, gạo, nước mắm, miến sắn dây, mật dừa nước, yến sào, bột rau má, tía tô, cháo bột cá lóc, bún lươn, miến lươn... được trưng bày ấn tượng, bắt mắt để thu hút người dùng, đồng thời giảm giá 30-50%.

Sản phẩm rau củ hợp tác xã (HTX) ưu đãi tại Lễ hội Co.opmart. Ảnh: Trâm Anh.

Thêm vào đó, các loại trái cây tươi ngon đạt chuẩn OCOP 4 sao như xoài cát Cần Giờ, mãng cầu Tây Ninh, rau củ Đà Lạt... được giảm giá đến 20%, mang đến cho người dùng cơ hội thưởng thức nông sản Việt chất lượng cao. Đây là hoạt động đặc biệt của Saigon Co.op dành cho các đơn vị cùng nằm trong hệ sinh thái HTX Việt Nam.

Bên cạnh đó, Co.opmart, Co.opXtra ưu tiên tối đa nguồn lực cho hàng hóa từ HTX, làng nghề, hàng OCOP. Một số siêu thị Co.opmart phối hợp với tỉnh thành nơi trú đóng tổ chức lễ hội hàng OCOP nhằm giới thiệu mặt hàng đặc trưng địa phương đến người tiêu dùng.

Mỗi Co.opmart, Co.opXtra tổ chức hoạt động dùng thử, hoạt náo tại điểm bán. Khách hàng thành viên Co.opmart được hoàn 10.000 đồng với hóa đơn trên 150.000 đồng khi mua sản phẩm OCOP theo thể lệ chương trình.

Hiện, Co.opmart, Co.opXtra tổ chức hoạt động, chương trình khuyến mãi nổi bật từ nay đến 23/4. Theo đó, lễ hội hàng hợp tác xã “Chất lượng vươn tầm - giá cả an tâm” mang đến ưu đãi giá tốt 19.500-370.000 đồng áp dụng cho sản phẩm OCOP gồm miến sắn dây, miến tỏi đen, mật dừa nước, gạo lức tím, yến sào, nước mắm, tinh bột nghệ vàng, bột rau má, bột tía tô, miến lươn, cháo bột cá lóc, bún lươn... đến từ Phú Quốc (Kiên Giang), Cần Giờ (TP.HCM), Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa... Bên cạnh đó, các loại trái cây như xoài cát Cần Giờ, mãng cầu Tây Ninh, dưa lưới huỳnh long Co.op Select, cà rốt/củ cải trắng Đà Lạt, rau muống... cũng luân phiên giảm giá 20%.

Co.opmart tỉnh phối hợp tổ chức Lễ hội hàng OCOP. Ảnh: Trâm Anh.

Hệ thống Co.opmart, Co.opXtra tổ chức “Lễ hội rau Đà Lạt”, giảm giá 20% áp dụng cho sản phẩm cụ thể gồm ớt chuông, xà lách, cà chua, dưa leo baby, cần tây, su su, hành baro, bắp cải, bó xôi, cà rốt, củ cải trong 3 ngày 18-20/4. Khách hàng được tặng bột rửa thực phẩm Umikai khi mua các sản phẩm trên. Theo đó, bột rửa thực phẩm ion - canxi Umikai được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản 100% chiết xuất từ vỏ hàu thiên nhiên, được bày bán tại hệ thống Co.opmart và Co.opXtra trên toàn quốc.

Chương trình “Cơm nhà nồng nàn - tươi ngon thăng hạng” sẽ luân phiên giảm giá 15% hoặc áp dụng mua 1 tặng 1 cho sản phẩm trứng gà tươi Tafa, ba chỉ bò New Zealand đông lạnh, bò Australia xay, đùi tỏi gà/đùi cánh gà CP, bánh trứng tươi chà bông Karo, mình cá thu, táo bi đỏ Mỹ/New Zealand, cam Ai Cập, nho đen không hạt Nam Phi...

Người dùng được chọn lựa đa dạng sản phẩm OCOP. Ảnh: Trâm Anh.

Trong khi đó, chương trình “Trọn vị đậm đà - cơm nhà ngon nhất” mang đến ưu đãi giá tốt từ 8.900 đồng đến 116.000 đồng áp dụng cho sản phẩm gia vị gồm dầu ăn, hạt nêm, bột ngọt, tiêu xay, sốt ướp các loại, nước mắm, tương ớt, nước tương, đường cát, đường phèn, dầu hào... để bữa ăn thêm tròn vị.

Với chương trình “Bếp sáng nhà xinh”, hệ thống Co.opmart, Co.opXtra khuyến mãi giá tốt còn 14.200-219.000 đồng cho sản phẩm giặt giũ, tẩy rửa gồm nước lau sàn, nước rửa chén, dung dịch vệ sinh bếp, nước giặt, nước xả, khăn giấy, khăn ướt các loại, nước lau kính...

Đa dạng sản phẩm OCOP tại hệ thống siêu thị Co.opmart. Ảnh: Trâm Anh.

Ngày 10-23/4, Co.op triển khai chương trình “Đua mua sắm - nhận quà hàng nhãn riêng”. Theo đó, top 5 khách hàng đầu tiên mua sản phẩm nhãn riêng Co.op thuộc nhóm Nhà cửa - đời sống và Thực phẩm khô với hóa đơn từ 800.000 đồng trở lên sẽ nhận quà tặng hấp dẫn trị giá 400.000 đồng.

Song song đó, sau hơn 10 ngày triển khai chương trình “Tích tem đổi quà 2025”, gần 1.000 sản phẩm kéo bếp trong bộ dao bếp độc quyền Royalvkb của thương hiệu Hà Lan được người dùng chọn đổi. Kéo bếp được thiết kế gọn nhẹ, chắc tay khi sử dụng với lưỡi kéo rèn theo công nghệ tiên tiến. Nhờ những ưu điểm này, nhiều khách hàng chọn tích tem và bù thêm tiền để nhanh chóng sở hữu sản phẩm chất lượng.

Bên cạnh việc mua hóa đơn trên 200.000 đồng để tích lũy 1 tem theo thể lệ chương trình, khách hàng thành viên Saigon Co.op săn thêm 1-6 tem thưởng khi mua sản phẩm của thương hiệu Abbott, Heineken, Coca Cola, DKSH, Solite, Cosy, Latacyd, SC Johnson, Axo, Tường An, Pepsi Suntory, Mondelez, Hoff, Kenvue, Bel for all good, Monte, Vinamilk, Energizer, Kotex, Bibica, Darlie, Ánh Hồng tại hệ thống bán lẻ Saigon Co.op.