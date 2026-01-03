Hàn Quốc 'hốt' gần 38 tỷ USD nhờ mặt hàng xuất khẩu đặc biệt

Xuất khẩu các sản phẩm gắn với làn sóng Hallyu tăng trưởng vượt bậc, trở thành “mũi nhọn” thứ 4 bên cạnh các ngành bán dẫn, ôtô và hóa dầu của Hàn Quốc.

Làn sóng Hallyu xác lập vị thế kinh tế trong mắt người dân Hàn Quốc lẫn bạn bè quốc tế. Ảnh: Reuters.

Theo Chosun Daily, tổng giá trị xuất khẩu của các mảng K-content, K-food và K-beauty năm 2025 đã đạt 37,94 tỷ USD (tương đương 54.500 tỷ won).

Doanh số kể trên đóng góp cho kỷ lục xuất khẩu hàng hóa năm 2025 của Hàn Quốc. Theo số liệu chính phủ nước này được Reuters dẫn lại, tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm của Hàn Quốc đạt 709,7 tỷ USD , đánh dấu lần đầu vượt mốc 700 tỷ USD .

Điểm đáng chú ý là “K-culture” không còn gói gọn trong phim ảnh hay âm nhạc, mà được đo bằng sức mua của người tiêu dùng toàn cầu đối với hàng hóa gắn với văn hóa đại chúng của xứ sở kim chi. Nhờ đó, nhiều ngành tưởng như tách rời nhau lại được “đóng gói” trong cùng một câu chuyện tăng trưởng.

Ở mảng K-beauty, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc (MOTIR) cho biết xuất khẩu mỹ phẩm đã lập kỷ lục 10,2 tỷ USD trong năm 2024 và đạt 9,42 tỷ USD tính đến hết tháng 10/2025, tăng 12% so với cùng kỳ. Cơ quan này cũng ghi nhận điểm đến xuất khẩu đang mở rộng ra ngoài các địa điểm quen thuộc là Mỹ hay Nhật Bản để lan sang châu Âu, Trung Đông và Mỹ Latin.

Cùng với tăng trưởng kim ngạch, mô hình đưa hàng ra thị trường quốc tế cũng thay đổi. Theo MOTIR, các kênh bán trực tiếp đến người tiêu dùng (D2C), thương mại điện tử xuyên biên giới và hệ thống phân phối bản địa đang được thúc đẩy, nhằm giúp thương hiệu tiếp cận người mua nhanh hơn và bớt phụ thuộc vào trung gian.

Sức hút văn hóa Hàn Quốc được chuyển đổi thành doanh thu qua các sản phẩm và thị trường cụ thể. Ảnh: Nikkei Asia.

Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn của quốc gia này (MAFRA) cho biết xuất khẩu “K-Food Plus” (gộp nông sản - thực phẩm và một phần sản phẩm công nghiệp liên quan nông nghiệp, không gồm thủy sản) đạt 11,24 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2025, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cùng thông cáo, MAFRA nêu riêng nhóm nông sản - thực phẩm (K-Food) đạt 8,59 tỷ USD trong 10 tháng, tăng 5%. Một số mặt hàng tăng mạnh theo giai đoạn tháng 7-10 gồm mì ramen, thực phẩm chế biến, cà phê chế biến. Riêng mì ramen đạt giá trị xuất khẩu lũy kế 523,7 triệu USD và tăng 22% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, MAFRA liên hệ trực tiếp tốc độ tăng xuất khẩu ramen với các chiến dịch marketing “ăn theo” sản phẩm văn hóa Hàn Quốc và sự mở rộng kênh phân phối online - offline, trong bối cảnh nhiều sản phẩm mang “vị cay kiểu Hàn” trở thành trào lưu ở nhiều thị trường.

Nếu nhìn theo thống kê hải quan, The Korea Times cho biết xuất khẩu thực phẩm Hàn Quốc tính đến hết tháng 11/2025 đạt 10,4 tỷ USD , tăng 7% so với cùng kỳ, và được kỳ vọng lập mức cao nhất trong lịch sử.

Trong khi đó, “mảng nội dung” (K-content) tiếp tục là đầu kéo của chuỗi giá trị Hallyu, từ phim - nhạc đến webtoon, game và bản quyền khai thác. Khi nội dung dẫn dắt nhu cầu, hàng hóa tiêu dùng đi kèm có thêm lợi thế “nhận diện” và kể được câu chuyện thương hiệu một cách nhất quán hơn.

Việc Chosun Daily xếp “K-culture” cạnh các nhóm hàng truyền thống như chip và ôtô cho thấy cách Hàn Quốc đang diễn giải văn hóa như một cấu phần kinh tế, thay vì chỉ đơn thuần đóng vai trò là “sức mạnh mềm”.

Trong cách tính này, sức mạnh văn hóa song hành cùng tiềm năng thương mại bằng cách củng cố các kênh phân phối, chuỗi cung ứng và năng lực xây dựng thị trường ở nước ngoài.

Về phương diện chính sách, các cơ quan quản lý Hàn Quốc thời gian qua cũng công khai nhấn mạnh mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu theo các mô hình mới.

Theo MOTIR, trọng tâm hỗ trợ bao gồm logistics, chứng nhận, tuân thủ quy định nhập khẩu tại thị trường sở tại, cũng như kết nối doanh nghiệp với các kênh bán hàng quốc tế.

Với tổng kim ngạch tiến sát 38 tỷ USD , xuất khẩu văn hóa của Hàn Quốc đang được đo lường như một cụm ngành có quy mô lớn, trải dài từ nội dung đến hàng tiêu dùng.